Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά των στοιχηματικών - «Αγγίζει» κορυφή ο Akylas

Η Ελλάδα βρήκε τον εκπρόσωπό της για τη φετινή Eurovision, με την ολοκλήρωση του εθνικού τελικού χθες, 15 Φεβρουαρίου και το ενδιαφέρον –εντός κι εκτός συνόρων - έχει ήδη εκτοξευθεί. Ο Akylas με το «FERTO» είναι ο μεγάλος νικητής του εθνικού τελικού και σύμφωνα με τις διεθνείς στοιχηματικές πλατφόρμες, η Ελλάδα καταγράφει για πρώτη φορά σταθερά την 3η θέση στα προγνωστικά, μήνες πριν από τον μεγάλο τελικό.

Σταθερό φαβορί πριν ακόμη «κλειδώσουν» οι συμμετοχές

Παρά τις 27 συμμετοχές και τους δύο ημιτελικούς που προηγήθηκαν, ο Akylas είχε ήδη εξασφαλίσει θέση φαβορί, επηρεάζοντας αισθητά την παγκόσμια στοιχηματική εικόνα. Η Ελλάδα βρισκόταν εδώ και καιρό στην κορυφή των αποδόσεων και πλέον, μετά την «απόλυτη» νίκη του στον εθνικό τελικό - με 12άρι από τη διεθνή επιτροπή, 12άρι από την ελληνική επιτροπή και 24 βαθμούς από το κοινό – η δυναμική αυτή επιβεβαιώνεται και θεσμικά.

Η Ελλάδα στην 3η θέση των στοιχημάτων για τη νίκη στη Eurovision Song Contest 2026 – ο Akylas με το «FERTO» σταθερά ανάμεσα στα μεγάλα φαβορί, πίσω από Φινλανδία και Ισραήλ

Είναι η πρώτη φορά μετά τη νίκη της Ελλάδας το 2005 που η χώρα συζητιέται τόσο έντονα και με τόσο απτό τρόπο, μέσα από τα στοιχήματα και τα διεθνή charts προσδοκιών. Στην 1η θέση των αποδόσεων βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Φινλανδία, παρότι το τραγούδι της δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει επισήμως, ενώ στη 2η θέση κατατάσσεται το Ισραήλ.

Ο Akylas δεν κυριαρχεί μόνο στα hashtags των social media - με τους followers του να αυξάνονται ραγδαία - αλλά θεωρείται ήδη «ορατή» παρουσία στον μεγάλο τελικό της 16ης Μαΐου στη Βιέννη. Η πρόκριση από τον ημιτελικό θεωρείται –προς το παρόν– δεδομένη από αναλυτές και fans, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν ότι «μπορεί να το φέρει» και να οδηγήσει την Ελλάδα πολύ ψηλά στον βαθμολογικό πίνακα.

https://www.instagram.com/reel/DUvcYmIjK5d/

«Δες με μαμά»

Με ρεκόρ προβολών και clicks από τις πρώτες ώρες κυκλοφορίας, ο Akylas χαρακτηρίζεται ήδη «φαινόμενο». Χρήστες στο X κάνουν λόγο για αυθεντικότητα και αλήθεια που ξεχωρίζει, πέρα από το σύγχρονο, χορευτικό του ύφος.

Viral έγινε και η στιγμή της ανακοίνωσης του αποτελέσματος με τη μητέρα του να ανεβαίνει συγκινημένη στη σκηνή και να αγκαλιάζει τον εξίσου συγκινημένο γιο της.

Ελληνικός Τελικός της Eurovision - Ο Akylas με τη μητέρα του στη σκηνή της Eurovision Eurokinissi

Πάντως ποσο συγκινητικό ένα παιδί που μεγαλώνει, δουλεύει και λέει στη μαμά του "κοίτα μαμά όσα στερήθηκαμε παλιά, νιώθω θα τα καταφέρω να μη σου λείψει κάτι ξανά..."

Και ο Ακύλας μέσα από αυτό το τραγούδι είπε αυτό στη μαμά του #SingForGreece pic.twitter.com/rTosJ0EwbU — Ειρήνη A? (@blublu21_) February 15, 2026

Το «FERTO» είναι αφιερωμένο σε εκείνη, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος. Με στίχους όπως «δες με μαμά, αγοράζω να κλείσω κενά, θα σου πάρω και εσένα πολλά...», το τραγούδι αποκτά μια συναισθηματική διάσταση που σύμφωνα με πολλούς, το καθιστά κάτι περισσότερο από ένα έξυπνο pop anthem: μια προσωπική εξομολόγηση με έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα.

Κοίτα, µαµά

Όσα στερηθήκαµε παλιά

Νιώθω πως θα καταφέρω να προσφέρω

Μη µας λείψει κάτι ξανά



Δες µε, µαµά

Αγοράζω να κλείσω κενά

Θα σου πάρω και σένα πολλά ?❤️‍? #SingForGreece #eurovisiongr pic.twitter.com/HXcSXFFTlL — ?? (@l_fraoula04) February 15, 2026

Ποιος είναι ο Akylas

Ο Akylas ή αλλιώς Ακύλας Μυτιληναίος, 26 ετών, κατάγεται από τις Σέρρες και είναι απόφοιτος του Μουσικού Σχολείου Σερρών, όπου έβαλε τις βάσεις στη θεωρία, το τραγούδι και τη σύνθεση. Αν και η μουσική ήταν πάντα στο επίκεντρο, αρχικά σπούδασε μαγειρική στη Θεσσαλονίκη και εργάστηκε για χρόνια σε επαγγελματικές κουζίνες και αλυσίδες εστίασης, πριν αποφασίσει να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στο καλλιτεχνικό του όνειρο.

https://www.instagram.com/p/CFriiV_sjey/

Τα τελευταία 4–5 χρόνια ζει στην Αθήνα. Έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από viral διασκευές στο TikTok –συχνά με συνοδεία γιουκαλίλι– ενώ συμμετείχε και στο The Voice of Greece, στην ομάδα του Πάνου Μουζουράκη. Έχει παρακολουθήσει θεατρικά εργαστήρια, στοιχείο που αποτυπώνεται στην έντονη σκηνική του παρουσία και στο performance ύφος του.

Καθοριστική υπήρξε η διετής εμπειρία του σε κρουαζιερόπλοια της AIDA, όπου τραγουδούσε καθημερινά ρεπερτόριο από ντίσκο μέχρι ροκ, ταξιδεύοντας σε Αφρική, Μαγιόρκα, Ισπανία, Γαλλία, Ντουμπάι και άλλους προορισμούς. Όπως έχει δηλώσει, σημαντικό «σχολείο» υπήρξαν και οι εμφανίσεις στον δρόμο, που τον έμαθαν να διαχειρίζεται την απόρριψη και να επιμένει.

https://www.instagram.com/reel/DPOqenrjSf2/

Το 2024 γνώρισε ευρύτερη αναγνωρισιμότητα με το hit «Ατελιέ», ενώ ακολούθησαν τα singles «Φθινόκρασο» και «Έλα Κοντά». Πλέον είναι καλλιτέχνης της Minos EMI, χτίζοντας σταθερά το δικό του, σύγχρονο μουσικό στίγμα.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του έχει εξηγήσει πως το «FERTO» γεννήθηκε συνειδητά ως τραγούδι για τη Eurovision, με ανεβαστικό χαρακτήρα αλλά βαθιά προσωπική ρίζα: «από την έλλειψη, στην επιτυχία». Είναι αφιερωμένο στους γονείς του και σε όλους όσοι παλεύουν για να στηρίξουν τα παιδιά τους. Ο πατέρας του, Βασίλης Μυτιληναίος, έχει δηλώσει δημόσια ότι ο Akylas «τα έχει κάνει όλα μόνος του», χωρίς οικονομική στήριξη από την οικογένεια.

https://www.instagram.com/reel/DTum65oCkVg/

Με διεθνή εμπειρία, έντονη σκηνική ταυτότητα και μια ιστορία επιμονής πίσω από την επιτυχία, ο Akylas εκπροσωπεί μια νέα γενιά καλλιτεχνών που συνδυάζει pop ενέργεια με προσωπικό αφήγημα. Aν κρίνει κανείς από τη μέχρι τώρα πορεία στα στοιχήματα, η Ελλάδα επιστρέφει δυναμικά στο παιχνίδι της κορυφής.

https://www.instagram.com/reel/DUy2KWTguHD/

