Sing for Greece: Ο Akylas έκανε το απόλυτο - Πώς ψήφισαν κοινό και επιτροπές

Ο πιο εντυπωσιακός εθνικός τελικός, στην ιστορία της ελληνικής Eurovision, ολοκληρώθηκε και ο Akylas είναι ο μεγάλος νικητής. Ο τραγουδιστής θα βρεθεί στη Βιέννη για τον 70ο διαγωνισμό και η συγκίνησή του δεν κρύβεται.

«Όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν είσαι, σημασία έχει να είσαι αληθινός! Πρέπει να ακολουθείς τα όνειρά σου, να μην σταματάς ποτέ», δήλωσε λίγο μετά τη νίκη ενώ ακολούθησαν συγκινητικές στιγμές.

Η αγαπημένη του μητέρα ανέβηκε στη σκηνή και, αγκαλιασμένοι, δεν μπόρεσαν να κρατήσουν τα δάκρυά τους όπως και οι υπόλοιποι υποψήφιοι. Το τραγούδι «Ferto», άλλωστε, είναι αφιερωμένο σε εκείνη και πολλοί στίχοι αναφέρονται στην ίδια.

Η 15η Φεβρουαρίου είναι μια μεγάλη μέρα για τον εκπρόσωπο της Ελλάδας γιατί πέτυχε το απόλυτο! Κατάφερε να συγκεντρώσει 12 βαθμούς από την ελληνική κριτική επιτροπή, 12 από τη διεθνή και 24 από το κοινό!

Αναλυτικά, η διεθνής επιτροπή έδωσε 1 βαθμό στη Stefi, 2 στους Koza Mostra, 3 στη Mikay, 4 στον Styliano, 5 στην Alexandra Sieti, 6 στον Good job Nicky, 7 στον Zaf, 8 στη Marseux, 10 στην Evangelia και στον Akyla 12.

H ελληνική επιτροπή έδωσε 1 βαθμό στη Mikay, 2, Evangelia, 3 στους Koza Mostra, 4 στην Alexandra Sieti, 5 στον D3lta, 6 στον Zaf, 7 στον Good job Nicky, 8 στον Styliano, 10 στη Marseux και 12 στον Akyla.

Το κοινό επιβράβευσε τους 14 υποψήφιους ως εξής: 2 βαθμοί στη Rosanna Mailan, 4 στους Κoza Mostra, 6 στον Styliano, 8 στην Alexandra Sieti, 10 στον Zaf, 12 στην Evangelia, 14 στον Marseux, 16 στον D3lta, 20 στον Good job Nicky και 24 στον Akyla.