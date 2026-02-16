Eurovision-Akylas: «Μην σταματήσετε να κυνηγάτε τα όνειρά σας» - Η πρώτη ανάρτηση μετά την πρόκριση

Ο Ακύλας, ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, προχώρησε σε μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, έγραψε χαρακτηριστικά: «Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ τόσο πολύ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έζησα πραγματικά αυτή τη στιγμή, ότι όλα όσα συνέβησαν έγιναν στα αλήθεια, ότι είναι αληθινό και όχι απλώς ένα όνειρο. Συνεχίζω να τσιμπάω τον εαυτό μου. Είμαι τόσο χαρούμενος, τόσο περήφανος. Ευχαριστώ πολύ όλους όσους με στήριξαν και στάθηκαν δίπλα μου».

Ο Ακύλας με το τραγούδι «Fertο», σε μουσική των Papatanice, TEO.x3 και του ίδιου και στίχους που συνυπογράφει με τον Ορφέα Νόνη, κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο του κοινού όσο και των κριτικών επιτροπών, εξασφαλίζοντας το «εισιτήριο» για την κορυφαία μουσική διοργάνωση της Ευρώπης.

«Είμαι τόσο χαρούμενος που γνώρισα όλους τους άλλους διαγωνιζόμενους. Όλο αυτό το ταξίδι μας έφερε κοντά και μας έκανε οικογένεια. Να είστε πάντα περήφανοι για αυτό που είστε, γιατί έτσι γεννηθήκατε. Αγαπήστε τον εαυτό σας. Αγκαλιάστε τον ακόμα περισσότερο. Μην σταματήσετε ποτέ να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Μην αφήσετε κανέναν να σας στερήσει τη λάμψη. Τα πάντα είναι δυνατά!».

Την ανάρτησή του συνόδευσε με μια σειρά από στιγμιότυπα από τη χθεσινή βραδιά, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει το καρέ με τη συγκινημένη μητέρα του στο πλευρό του.

https://www.instagram.com/p/DU0azKLDcvJ/

Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα διεξαχθεί από τις 12 έως και τις 16 Μαΐου στη Βιέννη. Η Ελλάδα πρόκειται να διαγωνιστεί στο πρώτο μισό του Α' Ημιτελικού, την Τρίτη 12 Μαΐου.

