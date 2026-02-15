Eurovision- Sing for Greece: Ο Akylas στη σκηνή του τελικού – Ξεσήκωσε με το «Ferto»

Από την πρώτη στιγμή, ο Akylas είδε τη φήμη του να απογειώνεται και το κομμάτι «Ferto» να γίνεται το «κόλλημα» του κοινού. Απόψε, στην πιο κρίσιμη στιγμή, στον εθνικό τελικό της Eurovision, ο τραγουδιστής ανέβηκε με αυτοπεποίθηση στο stage του «Sing for Greece» και έδωσε τον καλύτερό του εαυτό.

Στο τέλος απέσπασε ένα δυνατό χειροκρότημα, ενώ σε λίγες ώρες θα γνωρίζει αν τελικά είναι αυτός που θα ταξιδέψει στη Βιέννη τον ερχόμενο Μάιο.

Το κομμάτι του είναι διασκεδαστικό, ανεβαστικό, ενώ όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος: «Ήθελα να είναι κάτι ανεβαστικό, το οποίο να μπορώ να το χορέψω, να το ζήσω. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να κουνήσει, αλλά και να συγκινήσει γιατί έχει ένα νόημα από πίσω. Το κομμάτι μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία. Στην ουσία είναι τα απωθημένα αυτού του χαρακτήρα. Είναι για τα πράγματα, τα οποία ονειρευόταν να κάνει μικρός και δεν είχε και οι γονείς του δυσκολεύονταν να του τα παρέχουν. Είναι ένα μήνυμα για όλα τα παιδιά στην ίδια κατάσταση»…

Ο μεγάλος αντίπαλός του είναι ο Good Job Nicky, που έχει ξεχωρίσει όλο αυτό το διάστημα με το ταλέντο του. Ο μεγάλος νικητής του αποψινού σόου, να σημειωθεί, θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού.