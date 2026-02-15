Sing for Greece: Η στιγμή που ο Good Job Nicky ερμηνεύει το «Dark Side of the Moon»

Η στιγμή που περίμενε εδώ και μήνες έφτασε και, πριν λίγα λεπτά, το βράδυ της Κυριακής, στο «Sing for Greece», ο Good Job Nicky ερμήνευσε το «Dark Side of the Moon» στον εθνικό τελικό.

Με όπλο την καλή φωνή και τη σκηνική του παρουσία, ο τραγουδιστής καταχειροκροτήθηκε και απέδειξε ότι η επιλογή του φετινού εκπροσώπου δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Με τον Akyla αποτελούν τα δύο μεγάλα φαβορί για την αποψινή διαδικασία, ωστόσο ένας από τους δύο θα κρατά σε λίγη ώρα στα χέρια του το εισιτήριο για τη Βιέννη.

«Το τραγούδι γράφτηκε για τη Eurovision και ήταν “οπλισμένο” εδώ και δύο χρόνια. Το έλεγα και το ξαναλέω, ήθελα να βγάλω ένα τραγούδι για τη Eurovision με μελέτη, κέφι και συναίσθημα. Δεν καθίσαμε απλώς με τους συμπαραγωγούς μου και είπαμε “πάμε να γράψουμε ένα τραγούδι για τη Eurovision”. Το νιώσαμε ότι μπορεί να κάνει μεγάλο “μπαμ” στη σκηνή», έχει πει και απόψε απέδειξε ότι τίποτα στην περίπτωσή του δεν είναι τυχαίο!

Ο μεγάλος νικητής του αποψινού σόου, να σημειωθεί, θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%). Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού.