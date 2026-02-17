Akylas: Πόσες φορές ακούγεται η φράση «FERTO» στο τραγούδι

Με τον Akyla να σπάει ρεκόρ και να ανεβάζει την Ελλάδα στην κορυφή των προκριματικών για την Eurovision 2026, το τραγούδι του, ακούγεται ολοένα και περισσότερο και το σύνθημα «FERTO» έχει ήδη γίνει viral.

Η φράση «Φέρ’ το/FERTO» επαναλαμβάνεται 78 φορές μέσα στο κομμάτι, χτίζοντας πάνω σε αυτήν, ολόκληρη τη δραματουργία του. Η επίμονη επανάληψη δεν είναι τυχαία. αποτελεί βασικό αφηγηματικό εργαλείο, που ενισχύει το μήνυμα του τραγουδιού γύρω από την απληστία και τη διαρκή επιθυμία για απόκτηση.

Όπως ανέφερε ο ίδιος σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, το κομμάτι λειτουργεί ως κοινωνικό σχόλιο. Μιλά για τη σύγχρονη ανάγκη του ανθρώπου να αποκτά συνεχώς υλικά αγαθά, πιστεύοντας ότι έτσι θα νιώσει πληρότητα.

Η αφήγηση αναπτύσσεται σαν αλληγορία. Όπως ανέφερε και ο ίδιος: «Παρουσιάζομαι ως παίκτης μέσα σε ένα βιντεοπαιχνίδι, γι’ αυτό και το εικαστικό ξεκινά με τη λέξη "Start", και οι πρώτοι στίχοι λένε, "πρέπει να παίξω, δεν θα πάω πάσο"». Όπως εξηγεί, «το παιχνίδι αυτό είναι η ίδια η ζωή».

Στιγμιότυπο από τη σκηνή-βιντεοπαιχνίδι με παίκτη τον Akyla

Στη διάρκεια αυτού του «παιχνιδιού», ο πρωταγωνιστής ξεκινά αποφασισμένος να παλέψει. Σταδιακά όμως παγιδεύεται στην επιθυμία για όλο και περισσότερα πράγματα, τα οποία θεωρεί ότι θα καλύψουν τα εσωτερικά του κενά. Η χαρακτηριστική ατάκα «δες με μαμά, αγοράζω να κλείσω κενά» αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη μετάβαση από την ανάγκη στην υπερβολή.

Ο Akylas επιχειρεί, όπως έχει τονίσει, να σχολιάσει την εποχή της κατανάλωσης, όπου η ευτυχία συχνά ταυτίζεται με την απόκτηση υλικών αγαθών. Ο «χαρακτήρας» που δημιουργείται μέσα στο κομμάτι ζητά αντικείμενα και εμπειρίες που δεν ταιριάζουν απαραίτητα στην πραγματική του ταυτότητα - μια αντανάκλαση της κοινωνικής πίεσης για διαρκή αναβάθμιση και επίδειξη.

Real estate, φέρτο Sashimi tuna, φέρτο

Leather παλτό, φέρτο Και escargot, φέρτο

Diamond rings, φέρτο Cuban links, φέρτο Submarines , jet machines θέλω οπότε φέρτο

Μέσα από αυτή τη δραματουργία, η απληστία, η σύγχυση ταυτότητας και το αίσθημα του ανικανοποίητου συνδέονται μεταξύ τους, συνθέτοντας ένα σχόλιο πάνω στη σύγχρονη πραγματικότητα με τη ζωή να φαίνεται ως ένα ατελείωτο παιχνίδι επιβίωσης και επιθυμίας.

Διαβάστε επίσης