Eurovision 2026: «Καλπάζει» ο Akylas - Ανέβηκε κι άλλο στα προγνωστικά

Με ταχύτατους ρυθμούς ανεβαίνει στα στοιχήματα των προγνωστικών ο Akylas με το τραγούδι του FERTO, οδηγώντας την Ελλάδα στη 2η θέση των αποδόσεων, από την 3η όπου βρισκόταν μόλις χθες (16/2).

Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ – που το τελευταίο διάστημα βρισκόταν στην κορυφή των προγνωστικών – φαίνεται να χάνει έδαφος, με τη Φινλανδία και την Ελλάδα να καταλαμβάνουν πλέον την πρώτη και δεύτερη θέση αντίστοιχα, αφήνοντάς το στην τρίτη.

Σκηνικό που θυμίζει 2005

Οι συνεχείς αυτές ανακατατάξεις έχουν προκαλέσει έντονη κινητικότητα στους eurofans αλλά και στους αναλυτές του διαγωνισμού, με τον Akyla να δείχνει πως ανεβαίνει ολοένα και περισσότερο στη δυναμική της φετινής κούρσας.

Όλο και περισσότεροι εκτιμητές κάνουν λόγο για μια πιθανή επικράτηση της Ελλάδας στη φετινή Eurovision, με αρκετούς να συγκρίνουν τη δυναμική που αναπτύσσεται γύρω από τον Akyla με τον «πυρετό» που είχε δημιουργηθεί το 2005 γύρω από την Έλενα Παπαρίζου και το εμβληματικό My Number One, το οποίο χάρισε στη χώρα τη νίκη στη Eurovision του 2005.

https://www.instagram.com/p/DU0azKLDcvJ/

Με ποιους δίνει μάχη η Ελλάδα για την πρωτιά

Ο Akylas φαίνεται πως αυτή τη στιγμή δίνει τη βασική του μάχη με τη Φινλανδία, η οποία βρίσκεται στην πρώτη θέση των στοιχημάτων. Η Ελλάδα ακολουθεί στη δεύτερη, με τη διαφορά να παραμένει μικρή και τις αποδόσεις να μεταβάλλονται καθημερινά.

Η Φινλανδία, ωστόσο, δεν έχει επιλέξει ακόμη επίσημα το τραγούδι που θα τη εκπροσωπήσει στη Eurovision Song Contest 2026, καθώς ο εθνικός της τελικός, το Uuden Musiikin Kilpailu 2026, θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου. Αυτή τη στιγμή, μεγάλο φαβορί για τη νίκη στον φινλανδικό τελικό θεωρείται το δίδυμο Linda Lampenius και Pete Parkkonen με το τραγούδι Liekinheitin.

Το Ισραήλ, που είχε βρεθεί το προηγούμενο διάστημα στην κορυφή, έχει πλέον υποχωρήσει στην τρίτη θέση. Εκπροσωπείται φέτος από τον Noam Bettan, ωστόσο το τραγούδι του δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει, καθώς το επίσημο release έχει προγραμματιστεί για τις 5 Μαρτίου - στοιχείο που ενδεχομένως επηρεάζει προσωρινά την πορεία του στις αποδόσεις.

Με τα δεδομένα να αλλάζουν σχεδόν καθημερινά και αρκετές συμμετοχές να μην έχουν ακόμη παρουσιαστεί επίσημα, η «μάχη» της κορυφής παραμένει ανοιχτή – ωστόσο η Ελλάδα δείχνει αυτή τη στιγμή να βρίσκεται πιο δυναμικά από ποτέ στο παιχνίδι της διεκδίκησης.

Το μήνυμα που «αγγίζει» το κοινό

Ο Akylas, από την πλευρά του, εμφανίζεται προσγειωμένος αλλά αποφασισμένος. Σε δηλώσεις του τονίζει πως θα προσπαθήσει να το «φέρει» και πως θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό στη σκηνή του μεγάλου τελικού.

Με το μήνυμα της ευγνωμοσύνης και της πίστης στα όνειρα και στην πραγματοποίηση των στόχων, ο Akylas φαίνεται πως κερδίζει σημαντικό έδαφος, όχι μόνο για το μουσικό αποτέλεσμα του FERTO, αλλά και για την αυθεντικότητα που εκπέμπει.

https://www.instagram.com/p/DU0kGmSgnL2/

Η στάση του, οι δηλώσεις του και η συνολική του παρουσία δημιουργούν την αίσθηση ενός καλλιτέχνη που πιστεύει πραγματικά σε αυτό που κάνει - και όπως αποδεικνύεται, μεταφράζεται σε ψήφους. Πέρα από τη σκηνική εικόνα και την παραγωγή, το κοινό φαίνεται να αναζητά μια ισορροπία ανάμεσα σε έναν αυθεντικό καλλιτέχνη και σε ένα δυνατό, σύγχρονο τραγούδι.

Ρεκόρ προβολών

Το βίντεο της εμφάνισής του από τον εθνικό τελικό συνεχίζει να καταγράφει εντυπωσιακά νούμερα. Το live performance μετρά ήδη περίπου 200.000 ποροβολές και αυξάνεται διαρκώς, ενώ το τραγούδι έχει κυκλοφορήσει επίσημα στο Spotify, όπου – σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις – κατευθύνεται με γοργούς ρυθμούς προς τα εκατομμύρια streams.

Το «12άρι» των eurofans

Στα social media, η δυναμική είναι εξίσου έντονη. Πολλοί eurofans από όλο τον κόσμο δίνουν δημόσια το «12άρι» τους στον Έλληνα εκπρόσωπο μέσα από βίντεο αντιδράσεων, σχόλια και αναλύσεις, ενισχύοντας το θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί γύρω από την ελληνική συμμετοχή.

https://www.instagram.com/reel/DU0w1m1Avbq/

Με τα στοιχήματα να αλλάζουν καθημερινά και το ενδιαφέρον να κορυφώνεται, όλα δείχνουν πως η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στη μάχη της κορυφής, διεκδικώντας μια θέση που θυμίζει έντονα… 2005.

Πότε θα δούμε την Ελλάδα στη σκηνή

Ο Akylas θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision μέσα από τον ημιτελικό. Σύμφωνα με την κλήρωση κατανομής, η Ελλάδα θα εμφανιστεί στο Α' μισό του ημιτελικού.

?? Akylas burst into tears after him winning “Sing For Greece 2026” pic.twitter.com/x43lOesBCu — Eurovision News (@EurovisionNewZ) February 15, 2026

Οι δύο ημιτελικοί της Eurovision 2026 θα πραγματοποιηθούν στις 12 και 14 Μαΐου , ενώ ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο 16 Μαΐου 2026.

Από κάθε ημιτελικό θα προκριθούν δέκα χώρες, οι οποίες θα συμπληρώσουν τη λίστα του τελικού, όπου και θα διαμορφωθεί η τελική κατάταξη της φετινής διοργάνωσης.

Διαβάστε επίσης