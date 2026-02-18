Eurovision: Οι κορυφαίες συμμετοχές της Ελλάδας που τρέλαναν τους Eurofans και μπήκαν τριάδα

Με αφορμή την επιτυχία που ήδη σημειώνει ο Akylas, θυμηθήκαμε ταελληνικά τραγούδια που άφησαν εποχή…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Eurovision: Οι κορυφαίες συμμετοχές της Ελλάδας που τρέλαναν τους Eurofans και μπήκαν τριάδα
Η φετινή Eurovision σίγουρα δεν περνά απαρατήρητη στην Ελλάδα. Η χώρα μας, μετά από πολλά χρόνια, φιγουράρει ψηλά στη λίστα των στοιχηματικών και ο Akylas είναι ανάμεσα στα φαβορί με το τραγούδι «Ferto».

Ο καλλιτέχνης θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό, στη Βιέννη, τον Μάιο, και ελπίζουμε να ακολουθήσει το παράδειγμα της Έλενας Παπαρίζου, του Σάκη Ρουβά και της Καλομοίρας, που έγραψαν ιστορία στο μουσικό διαγωνισμό.

Οι προαναφερθέντες είχαν καταφέρει να μπουν στην τριάδα, με τη «Number One» Έλενα Παπαρίζου να φέρνει την πρωτιά.

Χαρακτηριστικά, από το 2001 έως το 2008, η Ελλάδα είχε σημειώσει αρκετές επιτυχίες.

Το 2001, η Έλενα Παπαρίζου με το συγκρότημα Antique και το «Die for You» τερμάτισαν στην τρίτη θέση. Η τραγουδίστρια κατάφερε να μαγνητίσει για πρώτη φορά τα βλέμματα στην Ευρώπη χάρη στη μελωδική φωνή της και τη λαμπερή της παρουσία.

Για την εμφάνισή της στον 46ο διαγωνισμό της Eurovision εκείνο το βράδυ είχε επιλέξει μια λευκή ολόσωμη φόρμα, η οποία αποτέλεσε και το σήμα κατατεθέν της για την εποχή. «Εννοείται δεν μπορούσα να κάτσω, δεν το έχω ξαναζήσει. Ήταν τόσο βαθύ το ντεκολτέ που με το που καθόμουν άνοιγε όλο. Είχα πάρει μία εσάρπα, είχα τυλιχτεί κι είχα κάτσει ψηλά σε ένα σκαμπό», είχε παραδεχτεί η Έλενα Παπαρίζου.

Τρία χρόνια μετά, το 2004, ο Σάκης Ρουβάς συνεπήρε την Ευρώπη στους ρυθμούς του «Shake It» κερδίζοντας την τρίτη θέση. Η ελληνική συμμετοχή, τότε, ψηφίστηκε από όλες τις χώρες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Είχε πάρει χαρακτηριστικά πέντε 12άρια από τις Αλβανία, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο, Μάλτα και Ρουμανία, ενώ οι υπόλοιπες χώρες είχαν δώσει κάποιες ψήφους στον καλλιτέχνη. Η δημόσια τηλεόραση είχε σημειώσει ρεκόρ τηλεθέασης συγκεντρώνοντας μέχρι και το εντυπωσιακό 86,5%.

Το 2005 ήταν η χρονιά της Ελλάδας… και της Έλενας Παπαρίζου! Με το «My Number One» είχε σηκώσει την κούπα και κατάφερε να συζητιέται σε όλη την Ευρώπη. Με μουσική του Μανώλη Ψαλτάκη και στίχους του Χρήστου Δάντη και της Ναταλίας Γερμανού, με το μπουζούκι και την κρητική λύρα να συνεπαίρνουν, το κομμάτι έγινε τεράστια επιτυχία. Μάλιστα, στα τέλη του 2005, το τραγούδι αναδείχθηκε ως μία από τις πέντε μεγαλύτερες συμμετοχές του διαγωνισμού όλων των εποχών, κερδίζοντας την 4η θέση στην ιστορία της Eurovision.

Τρία χρόνια μετά, το 2008, η Καλομοίρα ήταν έτοιμη να σαρώσει με το «Secret Combination» τερματίζοντας στην τρίτη θέση. Το κομμάτι γνώρισε εμπορική επιτυχία, φτάνοντας στο νούμερο ένα στην Ελλάδα και μπαίνοντας στα charts στο Βέλγιο, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία, την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Πριν λίγο καιρό, η Καλομοίρα δήλωσε για την εν λόγω εμπειρία: «Τότε δεν ήμουν σίγουρη ότι θα μπορούσα να το κάνω». Στη συνέχεια είπε όμως ότι ήταν ένα «φανταστικό ταξίδι», υπογραμμίζοντας ότι κράτησε το καλό: «Εγώ πήρα μόνο τα καλά και πέρασα υπέροχα».

