Γιώργος Αλκαίος για Akylas: «Πάμε για πεντά-τριάδα για πλάκα»

Ο Γιώργος Αλκαίος δήλωσε «φαν» του Akylas και του «Ferto» σε δηλώσεις που παραχώρησε στις τηλεοπτικές κάμερες.

Ο γνωστός τραγουδιστής που είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision το 2010 δήλωσε βέβαιος πως η χώρα με τη φετινή συμμετοχή της θα εξασφαλίσει μία θέση στην πεντάδα ή ακόμα και στην τριάδα του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού.

«Λίγα λόγια και πολύ μεστά: Εξαιρετικός ο Akylas. Πάμε για πεντά-τριάδα για πλάκα. Αυτό», είπε ο Γιώργος Αλκαίος.

Πέρα από τη Eurovision, ο Γιώργος Αλκαίος ρωτήθηκε για το αν θα τον ενδιέφερε να επιστρέψει σε νυχτερινά κέντρα, με τον ίδιο να απαντά ότι οι συγκεκριμένοι χώροι διασκέδασης δεν έχουν να του προσφέρουν κάτι άλλο.

«Σε νυχτερινά μαγαζιά δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει να ξαναδουλέψω. Το έχω κάνει και δεν νομίζω ότι θα μου προσφέρει κάτι στο μέσα μου», σημείωσε.

