Ο Τάκερ Κάρλσον «κρατήθηκε» στο Ισραήλ; Πληροφορίες για σύλληψή του μετά από συνέντευξη

Τι αναφέρει ο ίδιος ο παρουσιαστής 

Ο Τάκερ Κάρλσον, πρώην παρουσιαστής του Fox News, αναφέρθηκε χωρίς να επιβεβαιώνεται επισήμως ότι κρατείται στο Ισραήλ μετά από συνέντευξη με τον πρέσβη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα.

Ο πρώην παρουσιαστής του Fox News ισχυρίστηκε ότι αυτός και το προσωπικό του συνελήφθησαν την Τετάρτη μετά από μια συνέντευξη με τον πρέσβη του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα, σύμφωνα με το Daily Mail.


Ο Τάκερ Κάρλσον είχε πάει στο Τελ Αβίβ για να πάρει συνέντευξη από τον Mike Huckabee, ο οποίος είχε προκαλέσει τον Carlson να του μιλήσει απευθείας μετά από μια διαδικτυακή διαμάχη σχετικά με τη μεταχείριση των χριστιανών από τη χώρα. Ο συντηρητικός σχολιαστής, ο οποίος συχνά έχει ταχθεί κατά των ενεργειών του Ισραήλ στη Γάζα, δέχτηκε την πρόταση του Huckabee.

Μόλις ο Carlson προσγειώθηκε στο Ισραήλ, δέχτηκε σφοδρή κριτική επειδή φέρεται να μην έφυγε από το αεροδρόμιο. Ωστόσο, δήλωσεότι μετά τη συνέντευξη, ισραηλινοί αξιωματούχοι κατάσχεσαν το διαβατήριό του και οδήγησαν τον εκτελεστικό παραγωγό του σε αίθουσα ανακρίσεων.

«Άνδρες που ισχυρίζονταν ότι ήταν υπεύθυνοι ασφαλείας του αεροδρομίου πήραν τα διαβατήριά μας, οδήγησαν τον εκτελεστικό παραγωγό μας σε ξεχωριστό δωμάτιο και στη συνέχεια απαίτησαν να μάθουν τι είχαμε συζητήσει με τον πρέσβη Χάκαμπι», δήλωσε ο Κάρλσον στην Daily Mail.

«Ήταν περίεργο. Τώρα βρισκόμαστε ήδη εκτός χώρας», πρόσθεσε ο δημοσιογράφος.

