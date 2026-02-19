Reuters: Το Iράν οχυρώνει στρατηγικές τοποθεσίες με φόντο τις εντάσεις με τις ΗΠΑ

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν θωρακίζει ευαίσθητες στρατιωτικές τοποθεσίες, εν μέσω των εντάσεων με τις ΗΠΑ

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Reuters: Το Iράν οχυρώνει στρατηγικές τοποθεσίες με φόντο τις εντάσεις με τις ΗΠΑ

Το Κέντρο Πυρηνικής Τεχνολογίας του Ισφαχάν στο Ισφαχάν στις 7 Δεκεμβρίου 2025

Planet Labs PBC
Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι το Ιράν κατασκεύασε πρόσφατα μια τσιμεντένια ασπίδα πάνω από μια νέα εγκατάσταση σε μια ευαίσθητη στρατιωτική τοποθεσία και την κάλυψε με χώμα, λένε ειδικοί, προχωρώντας τις εργασίες σε μια τοποθεσία που φέρεται να βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ το 2024 εν μέσω εντάσεων με τις ΗΠΑ.

Εικόνες δείχνουν επίσης ότι το Ιράν έχει θάψει τις εισόδους των σηράγγων σε μια πυρηνική εγκατάσταση που βομβαρδίστηκε από τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου του Ισραήλ με το Ιράν πέρυσι, έχει ενισχύσει τις εισόδους κοντά σε μια άλλη και έχει επισκευάσει βάσεις πυραύλων που επλήγησαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

r.jpg

Οι εικόνες αυτές προσφέρουν μια γεύση από τις ιρανικές δραστηριότητες σε ορισμένες από τις τοποθεσίες που βρίσκονται στο επίκεντρο των εντάσεων με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, καθώς η Ουάσινγκτον επιδιώκει να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα, απειλώντας παράλληλα με στρατιωτική δράση εάν οι συνομιλίες αποτύχουν.

Στρατωτικο συγκρότημα Παρτσίν

Περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Τεχεράνης, το συγκρότημα Παρτσίν είναι μια από τις πιο ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Δυτικές μυστικές υπηρεσίες έχουν υπονοήσει ότι η Τεχεράνη πραγματοποίησε εκεί δοκιμές για την ανάπτυξη πυρηνικών βομβών πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες.
Το Ιράν αρνούντα ανέκαθεν ότι επιδιώκει ατομικά όπλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ισραήλ έπληξε το Παρτσίν τον Οκτώβριο του 2024. Δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν πριν και μετά την επίθεση δείχνουν εκτεταμένες ζημιές σε ένα ορθογώνιο κτίριο στο Πάρτσιν, και εμφανή ανακατασκευή σε εικόνες από τις 6 Νοεμβρίου 2024.

capture.jpg

Εικόνες από τις 12 Οκτωβρίου 2025 δείχνουν την ανάπτυξη στο χώρο, με ορατό τον σκελετό μιας νέας κατασκευής και δύο μικρότερες κατασκευές δίπλα σε αυτόν. Η πρόοδος είναι εμφανής στις εικόνες από τις 14 Νοεμβρίου, με αυτό που φαίνεται να είναι μια μεταλλική στέγη να καλύπτει τη μεγάλη κατασκευή. Αλλά οι εικόνες από τις 13 Δεκεμβρίου δείχνουν την εγκατάσταση εν μέρει καλυμμένη. Μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου, δεν ήταν καθόλου ορατή, κρυμμένη από αυτό που οι ειδικοί λένε ότι είναι μια τσιμεντένια κατασκευή.

Το Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας (ISIS), σε ανάλυση δορυφορικών εικόνων στις 22 Ιανουαρίου, επεσήμανε την πρόοδο στην κατασκευή μιας «τσιμεντένιας σαρκοφάγου» γύρω από μια νεόκτιστη εγκατάσταση στην τοποθεσία, την οποία αναγνώρισε ως Taleghan 2.

Το ISIS ανέφερε τον Νοέμβριο ότι οι εικόνες έδειχναν «συνεχιζόμενες κατασκευές και την παρουσία ενός στοιχείου που μοιάζει με μακρύ, κυλινδρικό θάλαμο, ίσως ένα δοχείο περιορισμού υψηλής εκρηκτικότητας, πιθανότατα μήκους περίπου 36 μέτρων και διαμέτρου 12 μέτρων, τοποθετημένο μέσα σε ένα κτίριο». «Οι θάλαμοι περιορισμού υψηλής εκρηκτικότητας είναι κρίσιμοι για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων», πρόσθεσε, «αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε πολλές άλλες διαδικασίες ανάπτυξης συμβατικών όπλων».

Ο William Goodhind, αναλυτής εγκληματολογικών εικόνων στην Contested Ground, δήλωσε ότι η οροφή είχε παρόμοια απόχρωση με τη γύρω περιοχή, προσθέτοντας: «Πιθανότατα έχει καλυφθεί με χώμα για να κρύψει το χρώμα του σκυροδέματος». Ο ιδρυτής του ISIS, Ντέιβιντ Άλμπραϊτ, έγραψε στο X: «Η καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων έχει τα οφέλη της: Τις τελευταίες δύο με τρεις εβδομάδες, το Ιράν ήταν απασχολημένο με την ταφή της νέας εγκατάστασης Taleghan 2... Υπάρχει περισσότερο έδαφος διαθέσιμο και η εγκατάσταση μπορεί σύντομα να γίνει ένα εντελώς αγνώριστο καταφύγιο, παρέχοντας σημαντική προστασία από αεροπορικές επιδρομές».

Πυρηνικό συγκρότητα Ισφαχάν

Το συγκρότημα του Ισφαχάν είναι ένα από τα τρία ιρανικά εργοστάσια εμπλουτισμού ουρανίου που βομβαρδίστηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούνιο. Εκτός από τις εγκαταστάσεις που αποτελούν μέρος του κύκλου των πυρηνικών καυσίμων, το Ισφαχάν περιλαμβάνει μια υπόγεια περιοχή όπου, σύμφωνα με διπλωμάτες, έχει αποθηκευτεί μεγάλο μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν στο τέλος Ιανουαρίου έδειξαν νέες προσπάθειες να θαφτούν δύο είσοδοι σηράγγων στο συγκρότημα, ανέφερε το ISIS στις 29 Ιανουαρίου. Σε μια ενημέρωση στις 9 Φεβρουαρίου, το ISIS ανέφερε ότι μια τρίτη είσοδος είχε επίσης καλυφθεί με χώμα, πράγμα που σημαίνει ότι όλες οι είσοδοι στο συγκρότημα των σηράγγων ήταν πλέον «εντελώς θαμμένες». Μια εικόνα της 10ης Φεβρουαρίου δείχνει και τις τρεις σήραγγες θαμμένες.

i.jpg

Δορυφορική εικόνα δείχνει εισόδους σηράγγων καλυμμένες με χώμα στο πυρηνικό συγκρότημα Ισφαχάν, στο Ισφαχάν του Ιράν, στις 10 Φεβρουαρίου 2026.

Το ISIS ανέφερε στις 9 Φεβρουαρίου ότι «η επίχωση των εισόδων των σηράγγων θα βοηθούσε στην αποτροπή οποιασδήποτε πιθανής αεροπορικής επιδρομής και θα δυσκόλευε επίσης την επίγεια πρόσβαση σε μια επιδρομή των ειδικών δυνάμεων για την κατάσχεση ή την καταστροφή οποιουδήποτε εμπλουτισμένου ουρανίου που μπορεί να φυλάσσεται μέσα».

Εγκαταστάσεις Νατάνζ

Το ISIS ανέφερε ότι δορυφορικές εικόνες υποδεικνύουν συνεχιζόμενες προσπάθειες από τις 10 Φεβρουαρίου για να «σκληρύνουν και να ενισχύσουν αμυντικά» δύο εισόδους σε ένα συγκρότημα σηράγγων κάτω από ένα βουνό, περίπου 2 χλμ από τη Νατάνζ - την τοποθεσία όπου βρίσκονται τα άλλα δύο εργοστάσια εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν.

n.jpg

Δορυφορική εικόνα δείχνει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες ενίσχυσης των δύο εισόδων σήραγγας μιας εγκατάστασης σε ένα συγκρότημα κοντά στο Ναντάνζ του Ιράν.

Οι εικόνες δείχνουν «συνεχιζόμενη δραστηριότητα σε όλο το συγκρότημα που σχετίζεται με αυτήν την προσπάθεια, η οποία περιλαμβάνει την κίνηση πολυάριθμων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων ανατρεπόμενων φορτηγών, αναμικτήρων τσιμέντου και άλλου βαρέος εξοπλισμού», έγραψε το ISIS. Τα σχέδια του Ιράν για την εγκατάσταση, που ονομάζεται Pickaxe Mountain, είναι ασαφή, ανέφερε το ISIS.

Βάση Πυραύλων νότια του Σιράζ

Περίπου 10 χλμ νότια του Σιράζ στο νότιο Ιράν, αυτή είναι μία από τις 25 κύριες βάσεις που είναι ικανές να εκτοξεύουν βαλλιστικούς πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς, σύμφωνα με το Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης Alma, έναν ισραηλινό οργανισμό. Το Alma εκτίμησε ότι η τοποθεσία είχε υποστεί ελαφρές, υπέργειες ζημιές στον πόλεμο του περασμένου έτους.

s.jpg

Μια σύγκριση εικόνων που τραβήχτηκαν στις 3 Ιουλίου 2025 και στις 30 Ιανουαρίου δείχνει προσπάθειες ανασυγκρότησης και εκκαθάρισης στην κύρια υλικοτεχνική υποδομή και πιθανώς στο συγκρότημα διοίκησης στη βάση, δήλωσε ο Goodhind. «Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι το συγκρότημα δεν έχει ακόμη επιστρέψει στην πλήρη επιχειρησιακή του ικανότητα από πριν από τις αεροπορικές επιδρομές».

Βάση Πυραύλων Κομ

Περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κομ, η βάση αυτή υπέστη μέτριες ζημιές πάνω από το έδαφος, σύμφωνα με την Alma. Μια σύγκριση εικόνων που τραβήχτηκαν μεταξύ 16 Ιουλίου 2025 και 1ης Φεβρουαρίου δείχνει μια νέα στέγη πάνω από ένα κατεστραμμένο κτίριο. Οι επισκευές της στέγης φαίνεται να ξεκίνησαν στις 17 Νοεμβρίου και πιθανότατα ολοκληρώθηκαν 10 ημέρες αργότερα, δήλωσε ο Goodhind.

