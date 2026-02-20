Η Ύδρα «ντύνεται» Hollywood: Ξεκινούν τα γυρίσματα για την ταινία με τον Μπραντ Πιτ

Ο Μπραντ Πιτ έφερε «αέρα» Χόλιγουντ στην Ύδρα, 70 χρόνια μετά την κινηματογραφική ταινία «Το παιδί και το δελφίνι» με τη Σοφία Λόρεν

Ανθή Κουρεντζή

Η Ύδρα «ντύνεται» Hollywood: Ξεκινούν τα γυρίσματα για την ταινία με τον Μπραντ Πιτ
Σήμερα, αναμένεται να ξεκινήσουν τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» στην Ύδρα, με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ.

Επιτρεπόντων των καιρικών συνθηκών, συνεργείο και ηθοποιοί θα πάρουν θέσεις και ο σκηνοθέτης θα πει το πρώτο «action».

Το πρωί της Πέμπτης (19/2) στο νησί κατέφτασε και ο Μπραντ Πιτ συνοδευόμενος από την σύντροφό του, Ινές Ντε Ραμόν, συνεργάτες του και την προσωπική του ασφάλεια.

Ενώ το αρχικό σχέδιο τον ήθελε να προσγειώνεται με ελικόπτερο, τελικά έφτασε με καταμαράν. Όπως αποκάλυψε κάτοικος του νησιού στο Newsbomb, η μεταφορά του από το λιμάνι προς την κατοικία που έχει νοικιαστεί από την παραγωγή για την προσωρινή διαμονή του έγινε αστραπιαία. Όσοι ήταν παρόντες προσπάθησαν να απαθανατίσουν τον ηθοποιό με το κινητό τους, με τον ίδιο να είναι ιδιαίτερα χαμογελαστός και φιλικός.

https://www.instagram.com/p/DU821lIAVVf/

Τις τελευταίες ημέρες η άνθρωποι της παραγωγής προετοιμάζονται πυρετώδώς για το στήσιμο των σκηνικών. Σοκάκια, πλατείες και παραδοσιακά κτίρια μεταμορφώνονται σταδιακά σε φυσικά πλατό, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό σκηνικό που συνδυάζει τη γοητεία της Ύδρας με τη μαγεία του κινηματογράφου.

«Ένας "οργασμός" προετοιμασιών. Η παραγωγή έχει αξιοποιήσει για τα γυρίσματα σχεδόν όλα τα εγκαταλελειμμένα μαγαζιά του νησιού, τα οποία έχουν μετατραπεί σε oldfashioned χώρους, αφού το story της ταινίας αφορά τη δεκαετία του 70'. Ένα μαγαζί έχει μετατραπεί σε φαρμακείο, άλλο σε γραφείο εισιτηρίων. Έχει αξιοποιηθεί και μία σύγχρονη ταβέρνα», αναφέρει κάτοικος του νησιού στο Newsbomb. «Έχουν νοικιαστεί αρκετά μαγαζιά του νησιού που χρησιμοποιούνται ως γραφεία παραγωγής και χώροι προετοιμασίας των ηθοποιών».

hydra-2.jpg

Πηγή: hydraspoliteia1

hydra.jpg

Πηγή: hydraspoliteia1

828abcf1-hydraspoliteia.jpg

Πηγή: hydraspoliteia1

hydra.jpg

Πηγή: hydraspoliteia1

«Η Ύδρα διαθέτει διαχρονικό σκηνοθετικό υλικό που αγαπά το Χόλιγουντ»

«Αδιαμφισβήτητα μας χαροποιεί και είναι τιμή μας ένα τέτοιο γεγονός. Η Ύδρα έχει παράδοση στο να προσελκύει μεγάλες παραγωγές. Σας θυμίζω ότι η πρώτη χολιγουντιανή παραγωγή στην Ελλάδα ήταν στην Ύδρα το 1957 με πρωταγωνίστρια τη Σοφία Λόρεν στο "Παιδί και το Δελφίνι". Η Ύδρα έχει ένα φυσικό και διαχρονικό σκηνοθετικό υλικό. Το ότι είναι ένα νησί που δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα και μοτοποδήλατα την κάνει να διαφέρει και αντιλαμβάνεται κανείς γιατί επιλέγεται από διάσημους σκηνοθέτες για μεγάλες παραγωγές», είχε αναφέρει πριν λίγες ημέρες στο Newsbomb ο δήμαρχος Ύδρας Γιώργος Κουκουδάκης.

hydra-3.jpg

Η Ύδρα / Unsplash

«Είναι διάφορα τα σημεία του νησιού που θα γίνουν γυρίσματα. Δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έχουν επιλέξει πολύ όμορφα μέρη και η Ύδρα θα αναδειχθεί με τον καλύτερο τρόπο», συμπλήρωσε.

Ο κ. Κουκουδάκης έκανε λόγο για τη σημασία αυτής της συνθήκης στη τουριστική ανάδειξη τόσο του νησιού όσο και ολόκληρης της Ελλάδας.

hydra-1.jpg

Η Ύδρα / Unsplash

«Το ευχάριστο από όλο αυτό είναι ότι η τουριστική σεζόν στο νησί θα ξεκινήσει για πρώτη χρονιά από τον Φλεβάρη. Θα λειτουργήσουν εστιατόρια και ξενοδοχεία νωρίτερα. Φυσικά είναι μία προστιθέμενη αξία και στην Ελλάδα και στην Ύδρα. Όλοι γνωρίζουμε το θετικό αποτέλεσμα που έχει μία τέτοια συνθήκη», δήλωσε ο κ. Κουκουδάκης στο Newsbomb.

Ο δήμαρχος Ύδρας πρόσθεσε ότι οι κάτοικοι νιώθουν πολύ περήφανοι για την πραγματοποίηση των γυρισμάτων στο νησί τους, ενώ όπως σημείωσε θα είναι αρκετοί εκείνοι που θα λάβουν μέρος στην ταινία: «Έχουν γίνει castings, έχουν επιλεγεί κάτοικοι για να συμμετέχουν ως κομπάρσοι. Οι Υδραίοι είναι κοσμοπολίτες και αγαπούν τις καλλιτεχνικές προσεγγίσεις που έχουν να κάνουν με τον τόπο τους», πρόσθεσε.

Στην Ύδρα και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Στην Ύδρα θα βρεθεί και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, προκειμένου να υποδεχτεί τον ηθοποιό, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι θα παραμείνει στο νησί για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.

Incognito στο νησί ο Μπραντ Πιτ

Ο Μπραντ Πιτ φέρεται να επιθυμεί διακριτική παρουσία στο νησί, αποφεύγοντας τις μετακινήσεις και τη δημοσιότητα. Ενώ οι μέχρι στιγμής πληροφορίες ανέφεραν ότι ο διάσημος ηθοποιός θα καταλύσει σε πολυτελή θαλαμηγό, επιλογή που εξυπηρετεί και τις ιδιαιτερότητες της Ύδρας, όπου δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων, τελικά θα διαμείνει σε ιδιωτική κατοικία του νησιού.

