Διαγωνισμός «Scream 7»: Είστε έτοιμοι να δείτε (και να ακούσετε) ξανά τον Ghostface;

Μάλλον αποκαλύπτουμε ηλικία (ή, έστω, δεκαετία ζωής), αλλά είμαστε από αυτούς τους ανθρώπους που είδαμε να γεννιέται στα τέλη των 90s και τις αρχές των 00s ένα υβριδικό genre που ανανέωσε τον κινηματογράφο, αυτό του horror-μαύρη κωμωδία. Και αυτό οφείλεται στο franchise του «Scream», το αποδεικνύουν άλλωστε οι αριθμοί στο παγκόσμιο box office αλλά και η εν γένει κληρονομιά που άφησε πίσω του.

Αρκεί να θυμηθούμε πόσες μάσκες του Ghostface έχουμε δει ακόμα και σε παιδικά πάρτι μασκέ, πολύ πριν αρχίσουμε να γιορτάζουμε και εδώ το Χάλογουιν. Ψάχνετε και άλλη απόδειξη; Ας πούμε ότι έχουν περάσει 30(!) ολόκληρα χρόνια από το πρώτο «Scream» και όμως αυτή η χρονική απόσταση δεν εμποδίζει πολλούς ανθρώπους στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες από το να ενθουσιαστούν με την προοπτική της έβδομης ταινίας. Για να είμαστε ακριβείς, δεν είναι προοπτική αλλά… βεβαιότητα, καθώς το «Scream 7» είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 26 Φεβρουαρίου.

Τι περιμένουμε να δούμε (και μάλιστα πριν τις 26/02)

Η Sidney Prescott (Neve Campbell) μένει σε μια ήσυχη πόλη και έχει χτίσει μια νέα ζωή που κυλάει ομαλά. Μέχρι που ένας νέος δολοφόνος Ghostface κάνει την εμφάνισή του και οι πιο σκοτεινοί της φόβοι γίνονται πραγματικότητα: Η κόρη της (Isabel May) γίνεται ο επόμενος στόχος του! Έτσι, αποφασίζει να προστατεύσει την οικογένειά της. Αυτό, όμως, σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίσει τους τρόμους του παρελθόντος της για να τελειώσει την αιματοχυσία μια για πάντα.

Δεν θα γράψουμε παραπάνω λεπτομέρειες, καθώς δεν θέλουμε να κάνουμε spoiler. Αν ανυπομονείτε για τη συνέχεια και θα θέλατε να τη δείτε λίγο πιο σύντομα, τότε δεν έχετε παρά να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό του Newsbomb.gr και τη Feelgood Entertainment. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να διεκδικήσετε 10 διπλές προσκλήσεις για την avant premiere του «Scream 7» την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, στις 20:00, στο Village Cinemas @ The Mall Athens, στο Μαρούσι.

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από 20 έως 24 Φεβρουαρίου και, για να δηλώσετε συμμετοχή, αρκεί να ακολουθήσετε τους λογαριασμούς του Newsbomb.gr και της Feelgood Entertainment στο Instagram και να κάνετε mention δύο φίλους/ες σας κάτω από το σχετικό post.

https://www.instagram.com/p/DU-VJ-DDzo5/

Είστε έτοιμοι/ες να ανατριχιάσετε με τη γνώριμη φωνή που ρωτάει «Σου έλειψα, Sidney»;

Διαβάστε αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού

Στην Κηφισιά Αττικής σήμερα, 20η Φεβρουαρίου 2026, η εταιρεία με την επωνυμία «DPG DIGITAL MEDIA GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»), και διακριτικό τίτλο "DPG DIGITAL MEDIΑ GROUP M.A.E." η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Καρυάτιδων αρ. 16, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, διοργανώνει διαγωνισμό – δημόσια προσφορά για τους επισκέπτες/αναγνώστες του ιστοτόπου www.newsbomb.gr στο instagram.

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «ΟΡΟΙ») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στον οικείο διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ www.newsbomb.gr ή/και στο facebook ή/και στο Ιnstagram ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της επιλογής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση.

Δικαίωμα συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες-επισκέπτες της σελίδας του διαδικτυακού τόπου www.newsbomb.gr διαθέτουν δημόσιο προσωπικό λογαριασμό στο Instagram και που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα μίας μόνο συμμετοχής καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και θα μπορεί να κερδίσει μόνον ένα (1) δώρο. Συμμετέχων ο οποίος κληρώνεται ως νικητής αποκλείεται από το υπόλοιπο της διαδικασίας κλήρωσης. Για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δυνάμει του παρόντος όρου, νόμιμος δικαιούχος οιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται ρητά (π.χ. συμμετοχής στην κλήρωση, δώρου σε περίπτωση ανάδειξης) είναι μόνον ο χρήστης - επισκέπτης θα ακολουθήσει (κάνει “follow”) τη σελίδα του @newsbombgr στο Instagram, θα ακολουθήσει (κάνει “follow”) τη σελίδα του @feelgood_entertainment στο Instagram (https://www.instagram.com/feelgood_entertainment/?hl=el) και θα κάνει “mention” δύο (2) φίλους, κάτω από το post του διαγωνισμού που θα αναρτηθεί στο λογαριασμό Instagram του newsbomb.gr (www.instagram.com/newsbombgr/?hl=el). Προχωρώντας στην ανωτέρω ενέργεια, o ενδιαφερόμενος ρητά αποδέχεται τους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού τόπουwww.newsbomb.gr. Αποκλειόμενα πρόσωπα. Οι εργαζόμενοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β΄ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών, δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Περιγραφή του Διαγωνισμού. Η έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό επιτυγχάνεται εφόσον ο χρήστης/συμμετέχων ακολουθήσει (κάνει “follow”) τη σελίδα του @newsbombgr στο Instagram, ακολουθήσει (κάνει “follow”) τη σελίδα του @feelgood_entertainment στο Instagram (https://www.instagram.com/feelgood_entertainment/?hl=el) και κάνει “mention” δύο (2) φίλους, στο post του διαγωνισμού που θα αναρτηθεί στο λογαριασμό Instagram του newsbomb.gr (https://www.instagram.com/newsbombgr/?hl=el). Ενεργώντας κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενα, ο επισκέπτης αποδέχεται τους παρόντες όρους διαγωνισμού και λαμβάνει αυτομάτως συμμετοχή στην κλήρωση. Σχόλια με κακόβουλο ή προσβλητικό περιεχόμενο θα αφαιρούνται και οι υποβάλλοντες αυτά θα αποκλείονται από την κλήρωση. Αντικείμενο Διαγωνισμού: Τα δώρα που προκηρύσσονται είναι:

Δέκα (10) νικητές θα κερδίσουν από μία (1) διπλή πρόσκληση για την Avant – Premiere της ταινίας «SCREAM 7» για την Τετάρτη 25/02/2026, ώρα 20.00 μ.μ. (ώρα προσέλευσης 19:30 μ.μ.) στα Village Cinemas @ THE MALL.

Προθεσμία συμμετοχής στο διαγωνισμό: Η συμμετοχή στην κλήρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τα ανωτέρω από την Παρασκευή 20/02/2026 και ώρα 11:00 π.μ. έως την Τρίτη 24/02/2026 και ώρα 11:00 π.μ.. Ανάδειξη νικητών του διαγωνισμού: Οι δέκα (10) νικητές του διαγωνισμού θα αναδειχθούν με κλήρωση και θα κερδίσουν από μία (1) διπλή πρόσκληση για την Avant – Premiere της ταινίας «SCREAM 7» για την Τετάρτη 25/02/2026, ώρα 20.00 μ.μ. (ώρα προσέλευσης 19:30 μ.μ.) στα Village Cinemas @ THE MALL. Τόπος χρόνος και διαδικασία ανάδειξης νικητών του διαγωνισμού: Οι δέκα (10) νικητές θα αναδειχθούν έπειτα από ηλεκτρονική κλήρωση την Τρίτη 24/02/2026 και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας. Από τη διαδικασία της κλήρωσης θα αναδειχθούν επίσης δέκα (10) επιλαχόντες, οι οποίοι θα κληθούν να παραλάβουν το δώρο, σε περίπτωση αποκλεισμού, άρνησης ή αδιαφορίας του νικητή κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους. Με την ολοκλήρωση της κλήρωσης συντάσσεται και το σχετικό πρακτικό της κληρώσεως παρουσία δικηγόρου. Το σχετικό πρακτικό φυλάσσεται από την διοργανώτρια εταιρεία για χρονικό διάστημα ενός μήνα. Φύση Διαγωνισμού: Τα δώρα του διαγωνισμού είναι ήδη προκαθορισμένα και συγκεκριμένα και αποκλείεται η μεταβίβαση η ανταλλαγή ή η εξαργύρωσή τους. Σε περίπτωση που το πρόσωπο που θα αναδειχθεί νικητής του διαγωνισμού έχει δηλώσει λανθασμένα ή ανακριβή στοιχεία κατά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου και το δώρο θα κληθεί να παραλάβει επιλαχών νικητής κατά τη σειρά ανάδειξής του. Ειδοποίηση νικητών και προθεσμία αποδοχής του δώρου. Ο νικητής, μετά την ολοκλήρωση της ως άνω κλήρωσης, θα ειδοποιηθεί μέσω απευθείας μηνύματος (direct message) στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και θα πρέπει να αποστείλει έως την Τρίτη 24/02/2026 στις 15.00 μ.μ. με απευθείας μήνυμα (direct message) στο instagram του @newsbombgr το ονοματεπώνυμο του, το e-mail του, καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Σε περίπτωση άρνησης αποστολής των στοιχείων που θα ζητηθούν από την Εταιρεία, από το νικητή, για οποιοδήποτε λόγο, ή σε περίπτωση που δεν προκύπτει ταυτοπροσωπία μεταξύ του λογαριασμού μέσω του οποίου έλαβε συμμετοχή στη δημόσια προσφορά ο χρήστης – επισκέπτης και του φυσικού προσώπου που διεκδικεί το δώρο, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου και το δώρο θα κληθεί να παραλάβει επιλαχών νικητής, ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω απευθείας μηνύματος (direct message) στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έως την Τρίτη 24/02/2026 στις 17.00 μ.μ. . Παραλαβή δώρου. Τα στοιχεία επικοινωνίας των νικητών (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και e-mail) θα δοθούν από τη διοργανώτρια Εταιρεία στο ταμείο του χώρου διεξαγωγής της εκδήλωσης και οι νικητές θα παραλάβουν από εκεί την πρόσκλησή τους, με επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλου πρόσφορου μέσου (π.χ. Διαβατήριο, Άδεια Οδήγησης). Σε περίπτωση που η εκδήλωση αναβληθεί/ματαιωθεί για οποιονδήποτε λόγο, ή καταστεί αδύνατη η παρακολούθησή τους ο νικητής χάνει το δικαίωμα επί του δώρου. Τύχη δώρου σε περίπτωση κλήρωσης αποκλειόμενου προσώπου. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων εργάζεται στις εταιρείες της παραγράφου 2, ή είναι συγγενικό του πρόσωπο έως και β΄ βαθμού και ανακηρυχθεί νικητής, ή σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής ανήλικο πρόσωπο, το δώρο θα κληθεί να παραλάβει επιλαχών νικητής (κατά τη σειρά ανάδειξής του). Συναίνεση του δικαιούχου σε διαφημιστική προβολή. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες του νικητή και του/της συνοδού του στο site της ή/και σε οποιαδήποτε έντυπο ή μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής των δώρων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματος νικητή και της φωτογραφίας του και του/της συνοδού του για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση νικητή ή του συνοδού του να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει στο δικαίωμα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού δώρου. Οι δικαιούχοι και οι συνοδοί τους δηλώνουν ότι συγκατατίθενται στη χρήση των οποιονδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφία κ.λ.π) που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής των δώρων. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει πλήρως την ιδιωτικότητα των χρηστών/συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και την ασφάλεια των δεδομένων τους, σε πλήρη εναρμόνιση με την κείμενη ευρωπαϊκή (Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2016/679) και εθνική νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για όσο χρονικά διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση της ­παρούσας σύμβασης και για την παραλαβή του δώρου από το νικητή. Τα δεδομένα των χρηστών/ συμμετεχόντων εκτός του νικητή, διαγράφονται άμεσα με το πέρας του διαγωνισμού και δεν χρησιμοποιούνται για περαιτέρω επεξεργασία. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων των χρηστών/ συμμετεχόντων μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (www.newsbomb.gr). Περιορισμός ευθύνης Διοργανωτών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της τα διατηρούμενα αρχεία της αλλοιωθούν ή καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Ρητώς δηλώνεται και αναγνωρίζεται ανεπιφύλακτα από τους συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό πως η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη έχει για οποιαδήποτε πλημμέλεια/ζημία/διαφέρον/εμπλοκή/ανωμαλία τυχόν προκύψει από το δώρο που κερδίσουν. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ τυγχάνει απλή διεκπεραιώτρια του παρόντος διαγωνισμού και η σχέση που θα προκύψει σε περίπτωση νίκης μεταξύ του συμμετέχοντος και του προσφέροντος το δώρο φυσικού/νομικού προσώπου είναι πρωτογενής, αυτοτελής και ανεξάρτητη με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ η ευθύνη της οποίας περιορίζεται μόνο στην επιτυχή και διαφανή διεξαγωγή του διαγωνισμού. Όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την παραλαβή και χρήση του δώρου θα βαρύνουν τους νικητές σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο αρ. 10 των παρόντων όρων. Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού: Oι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένοι στον ιστότοπο www.Newsbomb.gr καθ’ όλη την διάρκεια του διαγωνισμού. Επιφύλαξη δικαιώματος τροποποίησης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκειά του Διαγωνισμού και χωρίς προειδοποίηση.

Για την Εταιρεία