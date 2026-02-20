Τραμπ εναντίον Ομπάμα για τους εξωγήινους: «Έδωσε απόρρητες πληροφορίες και δεν έπρεπε»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε τον Μπαράκ Ομπάμα ότι αποκάλυψε απόρρητες πληροφορίες για τους εξωγήινους χωρίς άδεια.

Ο Τραμπ δήλωσε πως δεν γνωρίζει αν οι εξωγήινοι υπάρχουν, αλλά θεωρεί λάθος τη διαρροή απόρρητων στοιχείων από τον Ομπάμα.

Ο Μπαράκ Ομπάμα ανέφερε ότι δεν έχει δει αποδείξεις για εξωγήινη ζωή, αλλά θεωρεί στατιστικά πιθανή την ύπαρξή της λόγω του μεγέθους του σύμπαντος.

Ενοχλημένος με την απόφαση του Μπαράκ Ομπάμα να πει ότι οι εξωγήινοι υπάρχουν εμφανίστηκε ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ που κατηγόρησε τον πρώην πρόεδρο ότι έδωσε πληροφορίες που είναι απόρρητες.

Ο δημοσιογράφος Peter Doocy του Fox News ρώτησε τον Τραμπ μέσα στο Air Force One για τα σχόλια του Ομπάμα. «Έδωσε απόρρητες πληροφορίες. Δεν έπρεπε να το κάνει αυτό», είπε ο Τραμπ.

Ιδιαίτερα για το εάν πιστεύει ότι υπάρχουν εξωγήινοι ο Τραμπ σχολίασε: «Δεν ξέρω αν είναι αληθινοί ή όχι. Μπορώ να σας πω ότι έδωσε απόρρητες πληροφορίες. Δεν έπρεπε να το κάνει αυτό. Έκανε ένα μεγάλο λάθος».

Ο Ομπάμα διευκρίνισε σε συνέντευξη σε podcast το περασμένο Σάββατο ότι δεν είχε δει κανένα στοιχείο για την ύπαρξη εξωγήινων ειδών κατά τη διάρκεια της προεδρικής θητείας. Στο βίντεο της συνέντευξης που έγινε viral ο πρώην πρόεδρος είπε: «Στατιστικά, το σύμπαν είναι τόσο αχανές που οι πιθανότητες να υπάρχει ζωή εκεί έξω είναι μεγάλες».

Εντολή Τραμπ να ανοίξουν οι φάκελοι για τους εξωγήινους

Παράλληλα Ο Ντόναλντ Τραμπ θα διατάξει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση εντοπίσει και να δημοσιοποιήσει αρχεία σχετικά με εξωγήινους και ΑΤΙΑ. Η εντολή αφορά υπουργεία και υπηρεσίες, με στόχο τη διαφάνεια για τα άγνωστα εναέρια φαινόμενα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε την Πέμπτη ότι πρόκειται να διατάξει υπουργεία κι υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να «εντοπίσουν και να δημοσιοποιήσουν» φακέλους για τους εξωγήινους και τα αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (ΑΤΙΑ), κάτι που λέει πως θέλει μερίδα των Αμερικανών εδώ και δεκαετίες.

«Λαμβανομένου υπόψη του τρομερού ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε, θα δώσω διαταγή στον υπουργό Πολέμου (σ.σ. Πιτ Χέγκσεθ) και σε όλα τα άλλα αρμόδια υπουργεία και τις υπηρεσίες να αρχίσουν διαδικασία εντοπισμού και δημοσιοποίησης κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με την εξωγήινη ζωή, τα άγνωστα εναέρια φαινόμενα και τα αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα», έγραψε στο Truth Social.

