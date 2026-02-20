Τραμπ εναντίον Ομπάμα για τους εξωγήινους: «Έδωσε απόρρητες πληροφορίες και δεν έπρεπε»

Δεν ξέρω αν είναι αληθινοί οι εξωγήινοι ή όχι, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Τραμπ εναντίον Ομπάμα για τους εξωγήινους: «Έδωσε απόρρητες πληροφορίες και δεν έπρεπε»
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε τον Μπαράκ Ομπάμα ότι αποκάλυψε απόρρητες πληροφορίες για τους εξωγήινους χωρίς άδεια.
  • Ο Τραμπ δήλωσε πως δεν γνωρίζει αν οι εξωγήινοι υπάρχουν, αλλά θεωρεί λάθος τη διαρροή απόρρητων στοιχείων από τον Ομπάμα.
  • Ο Μπαράκ Ομπάμα ανέφερε ότι δεν έχει δει αποδείξεις για εξωγήινη ζωή, αλλά θεωρεί στατιστικά πιθανή την ύπαρξή της λόγω του μεγέθους του σύμπαντος.
Snapshot powered by AI

Ενοχλημένος με την απόφαση του Μπαράκ Ομπάμα να πει ότι οι εξωγήινοι υπάρχουν εμφανίστηκε ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ που κατηγόρησε τον πρώην πρόεδρο ότι έδωσε πληροφορίες που είναι απόρρητες.

Ο δημοσιογράφος Peter Doocy του Fox News ρώτησε τον Τραμπ μέσα στο Air Force One για τα σχόλια του Ομπάμα. «Έδωσε απόρρητες πληροφορίες. Δεν έπρεπε να το κάνει αυτό», είπε ο Τραμπ.

Ιδιαίτερα για το εάν πιστεύει ότι υπάρχουν εξωγήινοι ο Τραμπ σχολίασε: «Δεν ξέρω αν είναι αληθινοί ή όχι. Μπορώ να σας πω ότι έδωσε απόρρητες πληροφορίες. Δεν έπρεπε να το κάνει αυτό. Έκανε ένα μεγάλο λάθος».

Ο Ομπάμα διευκρίνισε σε συνέντευξη σε podcast το περασμένο Σάββατο ότι δεν είχε δει κανένα στοιχείο για την ύπαρξη εξωγήινων ειδών κατά τη διάρκεια της προεδρικής θητείας. Στο βίντεο της συνέντευξης που έγινε viral ο πρώην πρόεδρος είπε: «Στατιστικά, το σύμπαν είναι τόσο αχανές που οι πιθανότητες να υπάρχει ζωή εκεί έξω είναι μεγάλες».

Εντολή Τραμπ να ανοίξουν οι φάκελοι για τους εξωγήινους

Παράλληλα Ο Ντόναλντ Τραμπ θα διατάξει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση εντοπίσει και να δημοσιοποιήσει αρχεία σχετικά με εξωγήινους και ΑΤΙΑ. Η εντολή αφορά υπουργεία και υπηρεσίες, με στόχο τη διαφάνεια για τα άγνωστα εναέρια φαινόμενα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε την Πέμπτη ότι πρόκειται να διατάξει υπουργεία κι υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να «εντοπίσουν και να δημοσιοποιήσουν» φακέλους για τους εξωγήινους και τα αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (ΑΤΙΑ), κάτι που λέει πως θέλει μερίδα των Αμερικανών εδώ και δεκαετίες.

«Λαμβανομένου υπόψη του τρομερού ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε, θα δώσω διαταγή στον υπουργό Πολέμου (σ.σ. Πιτ Χέγκσεθ) και σε όλα τα άλλα αρμόδια υπουργεία και τις υπηρεσίες να αρχίσουν διαδικασία εντοπισμού και δημοσιοποίησης κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με την εξωγήινη ζωή, τα άγνωστα εναέρια φαινόμενα και τα αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα», έγραψε στο Truth Social.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:04ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λιποθυμικό επεισόδιο σε δικαστήριο: Κατέρρευσε ο καθηγητής που κατηγορείται για σχέσεις με ανήλικες

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της - Το μεσημέρι η κηδεία της

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Κριστίν Λαγκάρντ: Τέλος στα σενάρια περί παραίτησης από την ΕΚΤ

09:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στο δικαστήριο η κατηγορούμενη παιδοκτόνος της Πάτρας

09:47WHAT THE FACT

Ο MrBeast αποκάλυψε τι έπαθε μετά από 14 μέρες μόνο με νερό

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θρίλερ με τον θάνατο του Άγγελου - Η ιατροδικαστική «έδειξε» χτυπήματα από πολλά άτομα ή... τροχαίο!

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

F1: Η McLaren προβληματίζεται και ζητά αλλαγές στους κανονισμούς

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Έκλεψαν παιδικό καρότσι από αυλή σπιτιού

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικά πλάνα από καψόνι της αδελφότητας ΑΔΠ - 56 φοιτητές ημίγυμνοι με δεμένα μάτια στο υπόγειο

09:27LIFESTYLE

Ο Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Περπάτησε στο λιμάνι και χαιρέτησε όσους συνάντησε

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Ορειβάτης ένοχος για ανθρωποκτονία - Η κοπέλα του πέθανε από το κρύο στην υψηλότερη κορυφή της χώρας

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρόβες πολέμου στο Ιράν: Τρία αμερικανικά C-5M «Super Galaxy» ταυτόχρονα στον αέρα - Η Σούδα στο επίκεντρο των προετοιμασιών

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Σε κατάσταση σοκ οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία μετά τη σύλληψη του Άντριου

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βυθίστηκε το πλοίο Sea Star Tilos - Βίντεο από τη διάσωση του πληρώματος

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη για την Καθαρά Δευτέρα - Πώς επηρεάζει το ψυχρό μέτωπο

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ εναντίον Ομπάμα για τους εξωγήινους: «Έδωσε απόρρητες πληροφορίες και δεν έπρεπε»

08:46WHAT THE FACT

Βακτήριο ηλικίας 5.000 ετών από πάγο βρέθηκε ανθεκτικό σε 10 σύγχρονα αντιβιοτικά

08:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημογλίδου για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού»

08:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ανδρέα μπορείς» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θρίλερ με τον θάνατο του Άγγελου - Η ιατροδικαστική «έδειξε» χτυπήματα από πολλά άτομα ή... τροχαίο!

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βυθίστηκε το πλοίο Sea Star Tilos - Βίντεο από τη διάσωση του πληρώματος

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν μετά από μάχη με τη νόσο ALS

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρόβες πολέμου στο Ιράν: Τρία αμερικανικά C-5M «Super Galaxy» ταυτόχρονα στον αέρα - Η Σούδα στο επίκεντρο των προετοιμασιών

07:47ΥΓΕΙΑ

Έρικ Ντέιν: Τι είναι η ασθένεια ALS από την οποία πέθανε ο γνωστός ηθοποιός

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικά πλάνα από καψόνι της αδελφότητας ΑΔΠ - 56 φοιτητές ημίγυμνοι με δεμένα μάτια στο υπόγειο

09:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στο δικαστήριο η κατηγορούμενη παιδοκτόνος της Πάτρας

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου: «Το 12ώρο της πιο σκοτεινής ημέρας για το βρετανικό στέμμα»

08:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Σχηματίζεται «γραμμή καταιγίδων» - Πώς θα κυλήσει το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ εναντίον Ομπάμα για τους εξωγήινους: «Έδωσε απόρρητες πληροφορίες και δεν έπρεπε»

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

08:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημογλίδου για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού»

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Πατήσια: Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα

09:27LIFESTYLE

Ο Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Περπάτησε στο λιμάνι και χαιρέτησε όσους συνάντησε

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

13:49WHAT THE FACT

Απίστευτες εικόνες στη Βενετία: Ψάρια βγήκαν στη στεριά και πλημμύρισαν τους δρόμους

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ