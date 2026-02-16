Ο Μπάρακ Ομπάμα απάντησε σχετικά με τους εξωγήινους: «Υπάρχουν, αλλά όχι στην Area 51»
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του σε podcast, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπάρακ Ομπάμα, προχώρησε σε μία σύντομη αλλά καταιγιστική δήλωση για την ύπαρξη εξωγήινων
Ο Brian Tyler Cohen, γνωστός για τις συνεντεύξεις του με εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες, έθεσε στον Μπάρακ Ομπάμα το ερώτημα που πολλοί θα ήθελαν να κάνουν σε έναν άνθρωπο που είχε πρόσβαση στα πιο απόρρητα έγγραφα του κόσμο: «Είναι οι εξωγήινοι πραγματικοί;»
