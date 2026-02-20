Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου στο Βελεστίνο: Μητέρα και τρία ανήλικα παιδιά οι επιβαίνοντες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (19/02), στο ύψος του κόμβου Βελεστίνου της ΠΑΘΕ, όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μητέρα και τα τρία ανήλικα παιδιά της, ηλικίας 3,8 και 11 ετών, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Το αυτοκίνητο κινείτο με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες, βγήκε από τον δρόμο και αφού σύρθηκε για κάποια μέτρα, προσγειώθηκε με τον «ουρανό».

Η γυναίκα, διατηρώντας την ψυχραιμία της, κατάφερε να βγάλει τα παιδιά από το όχημα και στην συνέχεια να βγει και η ίδια, πριν φτάσουν στο σημείο αστυνομία, ΕΚΑΒ και Πυροσβεστική. Ωστόσο, μεταφέρθηκαν όλοι στο Νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις και την παροχή πρώτων βοηθειών, καθώς το μικρότερο παιδί φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι, σύμφωνα με το gegonota.news.

Η Πυροσβεστική προχώρησε σε πλύση του οδοστρώματος, ενώ το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων διενεργεί προανάκριση για τα αίτια πρόκλησης του ατυχήματος.

