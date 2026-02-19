Ανατροπή Ι.Χ. στο Ηράκλειο: Ελαφρά τραυματισμένες δύο γυναίκες στην οδό Ούλοφ Πάλμε

Τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου στο Ηράκλειο, στην οδό Ούλοφ Πάλμε, με αποτέλεσμα την ανατροπή οχήματος και την προσωρινή διακοπή της ομαλής κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Neakriti.gr, στο Ι.Χ. επέβαιναν δύο νεαρές γυναίκες. Το όχημα κινούνταν στον δρόμο όταν, πιθανότατα επιχειρώντας ελιγμό για να αποφύγει σταθμευμένο αυτοκίνητο, η οδηγός έχασε τον έλεγχο. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, το αυτοκίνητο αναποδογύρισε και κατέληξε στο κέντρο του οδοστρώματος.

Από την ανατροπή προκλήθηκαν ζημιές στο σταθμευμένο όχημα, όπως φαίνεται και στις σχετικές εικόνες.

Αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος. Οι δύο κοπέλες - ευτυχώς - τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Δείτε εικόνες και βίντεο:

