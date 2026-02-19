Καστοριά: Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ηλικιωμένος έπειτα από τροχαίο

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή της Καστοριάς, όταν επιβατικό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς ο οδηγός του οχήματος είχε παγιδευτεί στις κατεστραμμένες λαμαρίνες. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, ο ηλικιωμένος άνδρας απεγκλωβίστηκε από τους διασώστες χωρίς να έχει τις αισθήσεις του.

Χωρίς αισθήσεις #απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένος από ΕΙΧ συνεπεία εκτροπής και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε περιοχή του δήμου Καστοριάς. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 19, 2026

Στην επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό συμμετείχαν συνολικά έξι πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν με τρία οχήματα της Υπηρεσίας. Την ίδια ώρα, στο σημείο του συμβάντος μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε τον τραυματία για την άμεση μεταφορά του στο πληρέστερο νοσοκομείο.

