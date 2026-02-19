Καβάλα: Νεκρός 46χρονος σε τροχαίο – Η μηχανή του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου στην Καβάλα, όπου ένας 46χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο άτυχος 46χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο με οδηγό 29χρονο αλλοδαπό με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του 46χρονου.

Το τροχαίο έγινε στην Εθνική οδό Αμφίπολης – Καβάλας, στο ύψος του Κοκκινοχώματος Καβάλας.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.

Δείτε φωτογραφία του proininews.gr από το σημείο:

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το τροχαίο:

Την 18-2-2026 το απόγευμα, στην Εθνική οδό Αμφίπολης – Καβάλας, δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε 46χρονος ημεδαπός συγκρούσθηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο με οδηγό 29χρονο αλλοδαπό με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 46χρονου οδηγού της δίκυκλης, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Καβάλας. Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.