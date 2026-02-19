Κολωνάκι: «Ήπια ένα ποτό» είπε η τραγουδίστρια που παρέσυρε σταθμευμένα ΙΧ - Η ποινή που επιβλήθηκε

Ποινή φυλάκισης επιβλήθηκε στην τραγουδίστρια που οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα στο Κολωνάκι. Ισχυρίστηκε ότι ήπιε ένα ποτό, προκαλώντας την αντίδραση της προέδρου.

Το Γ' Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 20 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως (πρέπει να καταβάλλει περίπου 12.000 ευρώ), καθώς και αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας για τρεις μήνες, σε τραγουδίστρια που παρέσυρε σταθμευμένα οχήματα στο Κολωνάκι. Η κατηγορούμενη δικάστηκε για δύο πλημμελήματα — επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ — και κρίθηκε ένοχη και για τα δύο.

Κατά την απολογία της, η νεαρή γυναίκα ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι το βράδυ εκείνο είχε καταναλώσει μόνο ένα ποτό. «Δεν είχα προλάβει να φάω. Μετά πήγα σε μια παράσταση φίλων το βράδυ στο Γκάζι και συζητούσαμε καλλιτεχνικά μέχρι αργά. Ύστερα κάποιος να πρότεινε να πάμε για ποτό σε μαγαζί στο Κολωνάκι. Ήταν λάθος που πήγα με τόση κούραση. Ήπια ένα ποτό» ανάφερε.

Ο ισχυρισμός της προκάλεσε την αντίδραση της προέδρου του δικαστηρίου, η οποία τόνισε πως η συγκέντρωση αλκοόλ που καταγράφηκε στο αίμα της δεν δικαιολογείται από μία μόνο κατανάλωση. «Μη μου λέτε ότι ήπιατε ένα ποτό. Αυτές οι ποσότητες αλκοόλ στο αίμα σας δεν βγαίνουν με ένα ποτό. Δεν ξέρατε ότι γίνονται έλεγχοι; Γιατί οδηγήσατε;» είπε η πρόεδρος.

Η κατηγορούμενη ανέφερε ακόμη ότι έχει ήδη κινηθεί για την αποζημίωση των ιδιοκτητών των οχημάτων που υπέστησαν ζημιές, ενώ υποστήριξε ότι όταν μπήκε στο αυτοκίνητο ένιωθε καλά, αλλά καθ’ οδόν ένιωσε έντονο πόνο στο στομάχι, γεγονός που — όπως είπε — την έκανε να χάσει τον έλεγχο του οχήματος. «Σοκαρίστηκα, δεν έχω ξανατρακάρει ποτέ. Προσπάθησα να ισιώσω το αυτοκίνητο και προσέκρουσα σε δεύτερο όχημα», ανέφερε. Πρόσθεσε επίσης ότι ήταν νηστική, με την πρόεδρο να επισημαίνει ξανά ότι η έλλειψη φαγητού δεν επηρεάζει την ένδειξη αλκοόλ στο αίμα.

«Δόξα τω Θεώ που δεν τραυματίστηκε άνθρωπος», είπε κλείνοντας την απολογία της, ζητώντας «ταπεινά συγγνώμη» και δηλώνοντας ότι έχει ήδη πληρώσει το πρόστιμο και θα αποζημιώσει άμεσα τους ιδιοκτήτες των οχημάτων. Τόνισε επίσης ότι δεν πρόκειται να επαναλάβει παρόμοια συμπεριφορά. Όταν ρωτήθηκε με τι ασχολείται, απάντησε ότι είναι τραγουδίστρια και δασκάλα Tai Chi, περιγράφοντας την πρακτική ως θεραπευτική μέθοδο κινεζικής παράδοσης που συμβάλλει στην ευεξία και την αποκατάσταση της υγείας. «Βοηθάει ασθενείς, άνθρωπος είχε καρκίνο και το ξεπέρασε. Τώρα τα βρίσκουν και οι δυτικοί γιατροί!», απάντησε σε ερώτηση της προέδρου σχετικά με το τι επαγγέλλεται.

