Κολωνάκι: Στην Ευελπίδων η τραγουδίστρια που οδηγούσε μεθυσμένη και χτύπησε 5 αυτοκίνητα

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ώστε να δικαστεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου οδηγήθηκε σήμερα (17/02) η τραγουδίστρια που συνελήφθη για το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε, ούσα μεθυσμένη, στο Κολωνάκι.

Το συμβάν σημειώθηκε στις 04:30 τα ξημερώματα, με την 36χρονη να χάνει τον έλεγχο του οχήματος και να προκαλεί φθορές σε 5 σταθμευμένα αυτοκίνητα. Το τροχαίο σημειώθηκε στους πρόποδες του Λυκαβηττού, στη συμβολή των οδών Κλεομένους και Ξανθίππου –πρόκειται για κατηφορικό σημείο.

Το όχημα που οδηγούσε η τραγουδίστρια, κινείτο από την οδό Κλεομένους προς τη Στρατιωτικού Συνδέσμου. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε ένα σταθμευμένο ΙΧ, προκαλώντας καραμπόλα, από την οποία υπέστησαν ζημιές ακόμη τέσσερα οχήματα.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, υπέβαλαν την οδηγό σε αλκοτέστ. Σττην πρώτη μέτρηση η ένδειξη έδειξε 0,78 mg/l αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα, ενώ, στη δεύτερη αλκοολομέτρηση το ποσοστό ανήλθε σε 0,83 mg/l, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

