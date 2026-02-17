Ποινική δίωξη για δύο πλημμεληματικές πράξεις στην 36χρονη τραγουδίστρια που προκάλεσε το τροχαίο

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε ποινική δίωξη για δύο πλημμεληματικές πράξεις σε βάρος 36χρονης τραγουδίστριας, έπειτα από περιστατικό στο Κολωνάκι, όπου το όχημά της προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Κατά τον έλεγχο από τους αστυνομικούς, διαπιστώθηκε ότι το επίπεδο αλκοόλ στον οργανισμό της ανερχόταν σε 0,83 mg/l.

Σε βάρος της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο, όπου θα δικαστεί.

Το συμβάν σημειώθηκε στις 04:30 τα ξημερώματα, με την 36χρονη να χάνει τον έλεγχο του οχήματος και να προκαλεί φθορές σε 5 σταθμευμένα αυτοκίνητα. Το τροχαίο σημειώθηκε στους πρόποδες του Λυκαβηττού, στη συμβολή των οδών Κλεομένους και Ξανθίππου –πρόκειται για κατηφορικό σημείο.

Το όχημα που οδηγούσε η τραγουδίστρια, κινείτο από την οδό Κλεομένους προς τη Στρατιωτικού Συνδέσμου. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αυτοκίνητο προσέκρουσε σε ένα σταθμευμένο ΙΧ, προκαλώντας καραμπόλα, από την οποία υπέστησαν ζημιές ακόμη τέσσερα οχήματα.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, υπέβαλαν την οδηγό σε αλκοτέστ. Σττην πρώτη μέτρηση η ένδειξη έδειξε 0,78 mg/l αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα, ενώ, στη δεύτερη αλκοολομέτρηση το ποσοστό ανήλθε σε 0,83 mg/l, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.