Δολοφονία μυστήριο διάσημου αστροφυσικού της NASA - Τον πυροβόλησαν στη βεράντα του σπιτιού του

Νεκρός στη βεράντα του σπιτιού, στην Καλιφόρνια του έπεσε ο διάσημος αστροφυσικός Carl Grillmear, όταν άγνωστος τον πυροβόλησε θανάσιμα.

Ο Grillmair εργάστηκε στο Κέντρο Επεξεργασίας και Ανάλυσης Υπέρυθρων Δεδομένων του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, το οποίο συνεργάζεται με τη NASA και το Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών των ΗΠΑ.

Mystery as groundbreaking Caltech genius found gunned down on porch of SoCal home https://t.co/keAsbGW5jR pic.twitter.com/FOUPn5Xsz5 — New York Post (@nypost) February 20, 2026

Σύμφωνα με τους Los Angeles Times, ο επιστήμονας είχε μετατρέψει το σπίτι του, δυτικά της ερήμου Μοχάβε, σε ιδιωτικό παρατηρητήριο με τηλεσκόπια, ενώ μελετούσε κομήτες και αστεροειδείς δυνητικά επικίνδυνους για τη Γη.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η υπηρεσία 911 έλαβε αναφορά για ένοπλη επίθεση. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τον 67χρονο επιστήμονα με τραύμα από πυροβολισμό, ενώ οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Το τμήμα του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες ανέφερε αργότερα την κράτηση ενός 29χρονου υπόπτου, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα σαφές αν γνωρίζονταν μεταξύ τους.

«Ένας εξαιρετικός αστροφυσικός από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνια, ο οποίος ασχολείται με την έρευνα στον τομέα της γαλαξιακής αστρονομίας και τη μελέτη μακρινών πλανητών για περισσότερα από 40 χρόνια, τραυματίστηκε θανάσιμα. Ένας ύποπτος για φόνο έχει κατηγορηθεί», γράφουν οι Los Angeles Times.

Για τους συναδέλφους του, είναι ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στη δομή του Γαλαξία μας. Οι επιστημονικές του εργασίες ήταν αφιερωμένες στα αστρικά ρεύματα και την εξέλιξη των γαλαξιών.

Το 2007, δημοσίευσε μια μελέτη για την παρουσία νερού σε έναν μακρινό πλανήτη έξω από το ηλιακό μας σύστημα, ενώ είχε βραβευτεί με πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου ενός μεταλλίου της NASA.