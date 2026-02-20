Σέρρες: Θρίλερ με τον θάνατο του Άγγελου - Η ιατροδικαστική «έδειξε» χτυπήματα από πολλά άτομα

Περισσότερα από 30 τραύματα, τα οποία δεν συνάδουν με τα χτυπήματα που παραδέχεται ότι κατάφερε ο δράστης στο θύμα, καταγράφηκαν στην επίσημη ιατροδικαστική έκθεση.

Το κρίσιμο έγγραφο που αφορά στην υπόθεση θανάτου ενός 17χρονου, ύστερα από ξυλοδαρμό που δέχτηκε από έναν 16χρονο, στις 5 Ιανουαρίου 2026, διαβιβάστηκε στον ανακριτή Σερρών, πριν λίγες μέρες.

Τη νεκροψία –νεκροτομή διενήργησε η ιατροδικαστής Ασπασία Δεληλίγκα, της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης. Στα συμπεράσματα της έκθεσης, σύμφωνα με πληροφορίες του GRTimes, αναγράφεται ότι το πτώμα του 17χφρονου έφερε θλαστικές κακώσεις κεφαλής, κορμού και άκρων, συμβατές με ξυλοδαρμό. Ο θάνατος οφείλεται σε κρανιοεγκεφαλικές και θωρακοκοιλιακές κακώσεις.

Στη νεκροψία παρατηρήθηκαν αρκετές εκδορές και εκχυμώσεις στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στον τράχηλο, στον θώρακα, στην πλάτη, στη σπονδυλική στήλη, στα χέρια, στα πόδια. Καταγράφηκαν περίπου 30 εξωτερικά τραύματα. Κατά τη νεκροτομή, μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκαν κατάγματα στο κεφάλι και στα πλευρά, ίχνη ρήξης σπλήνας και θλάσης νεφρού.

«Πολλοί, ενήλικας ή τροχαίο»

Σύμφωνα με ιατρικές εκτιμήσεις, τα παραπάνω τραύματα «δεν γίνονται από έναν άνθρωπο- και ειδικά από κάποιον με τη σωματική διάπλαση του κατηγορούμενου- παρά μόνο από πολλούς ταυτόχρονα ή από κάποιον ενήλικα άνδρα ή ως αποτέλεσμα τροχαίου ατυχήματος».

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι κατάφερε δύο – τρία χτυπήματα στο θύμα, κάτι που φέρεται ότι επιβεβαιώθηκε και από τις μαρτυρίες των αυτοπτών. Αυτά τα χτυπήματα, όμως, φαίνεται πως δεν ταιριάζουν με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Από την αστυνομική προανάκριση προέκυψε ότι ο ξυλοδαρμός του θύματος συνέβη, εντός του προαυλίου της Ιεράς Μητρόπολης Σερρών, από τον ανήλικο που συνελήφθη και ήδη είναι προσωρινά κρατούμενος. Ο δράστης συνοδευόταν από δύο φίλους του οι οποίοι, όμως, δεν συμμετείχαν καθόλου στον ξυλοδαρμό, όπως κατέθεσαν και οι αυτόπτες μάρτυρες- φίλοι του θανόντα. Ο 17χρονος φέρεται πως δεν αντέδρασε και κράτησε αμυντική στάση.

Τι έδειξε η αστυνομική έρευνα

Μετά τον ξυλοδαρμό, το θύμα εισήλθε στην τουαλέτα παρακείμενου καταστήματος και εξήλθε ύστερα από λίγη ώρα κρατώντας χαρτί στο πρόσωπο του. Στη συνέχεια ζήτησε να πάει στο σπίτι του και δύο φίλοι του τον μετέφεραν σχεδόν έξω από την πολυκατοικία όπου διέμενε, γύρω στις 9.30 το βράδυ.

Ο 17χρονος εισήλθε μέσα αλλά δεν ανέβηκε στο διαμέρισμα της οικογένεια του. Την επόμενη μέρα βρέθηκε νεκρός από τους οικείους του, στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, πεσμένος μπρούμυτα, φορώντας μόνο έναν παπούτσι. Δίπλα του υπήρχε μια μικρή κηλίδα αίματος.

