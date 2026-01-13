Σέρρες: «Ο Άγγελος μιλούσε με τους φίλους του μετά τον ξυλοδαρμό», αναφέρει φίλος του 16χρονου

Η στιγμή που ο 16χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο του 17χρονου μετά από ξυλοδαρμό στις Σέρρες μεταφέρεται στην εισαγγελέα

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα, μετά την προφυλάκιση του 16χρονου που ομολόγησε τον ξυλοδαρμό του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες.

Ο 16χρονος ισχυρίστηκε ότι ναι μεν χτύπησε τον 17χρονο, όχι όμως τόσο πολύ, ώστε να τον σκοτώσει.

Την ίδια στιγμή, μαρτυρία 15χρονου φίλου του κατηγορούμενου έρχεται να δώσει νέα διάσταση στην υπόθεση, αποκαλύπτοντας: «Ο Άγγελος σηκώθηκε και περπάτησε κανονικά. Είχε μόνο λίγο αίμα στα χείλη και τη μύτη. Από αυτό που είδαν τα μάτια μου, δεν γίνεται να έγινε αυτό το πράγμα. Και εμείς ψάχνουμε και η οικογένεια και η αστυνομία, δεν γίνεται να μην τον βρουν(...)Μιλούσε κανονικά στους φίλους του, περπατούσε μετά το σκηνικό. Δεν ξέρω τι έγινε και αυτό που είδα είναι ότι έπεσαν 4-5 μπουνιές. Μέσα σε 15 δευτερόλεπτα έγινε όλο αυτό»

Τι ανέφερε ο 16χρονος κατηγορούμενος για το περιστατικό

Ο 16χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου Άγγελου ενώπιων του εισαγγελέα και ανακριτή φέρεται να υποστήριξε:

«Τον ρώτησα τι είπε στην κοπέλα μου… Μου φάνηκε ότι αγρίεψε και του έριξα μια γροθιά στο πρόσωπο. Δύο-τρεις γροθιές και μια γονατιά στο κεφάλι. Τον κατέβασα μισό μέτρο και τον χτύπησα με γονατιά ανάμεσα στα φρύδια. Έπεσε κάτω και σταμάτησα να τον χτυπάω».

Ο 16χρονος στη συνέχεια φέρεται να ανέφερε ότι δεν πιστεύει ότι ευθύνεται αυτός για τον θάνατο του 17χρονου και ότι μπορεί να χτύπησε κάποιο όχημα.

«Μπορεί να τον χτύπησε αυτοκίνητο ή κάποιος άλλος. Δεν πιστεύω ότι τον σκότωσα. Έχω να σας πω με το χέρι στην καρδιά, ότι εγώ δεν τον σκότωσα», φέρεται να είπε.

Το ενδεχόμενο δεύτερου ξυλοδαρμού

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές έχουν καταλήξει ότι ο 17χρονος έπεσε θύμα και δεύτερου ξυλοδαρμού από τον 16χρονο.

Οι δύο νεαροί είχαν κλείσει «ραντεβού» στο προαύλιο της Μητρόπολης Σερρών προκειμένου να λύσουν τις διαφορές που είχαν. Στο σημείο αυτό ο 16χρονος επιτέθηκε και χτύπησε τον 17χρονο Άγγελο με μπουνιές και γονατιές.

Σύμφωνα με το ρεπορτά της εκπομπής του Star «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο Άγγελος μετά τον ξυλοδαρμό που δέχθηκε από τον 16χρονο πήγε σε ένα κατάστημα τυχερών παιγνίων που βρίσκεται στο σημείο αιμόφυρτος και ζήτησε να πλυθεί και να καθαριστεί στην τουαλέτα του καταστήματος. Παρέμεινε στο σημείο για περίπου 20 λεπτά και στη συνέχεια αποχώρησε με τους φίλους του, οι οποίο τον μετέφεραν στο σπίτι με αυτοκίνητο.

Η Αστυνομία εκτιμά, ότι ο 17χρονος όταν έφτασε στο σπίτι του και συγκεκριμένα στον ακάλυπτο χώρο που υπάρχει εκεί -στον οποίο έχει πρόσβαση ο οποιοσδήποτε και δεν υπάρχουν κάμερες- έπεσε εκ νέου θύμα ξυλοδαρμού όχι μόνο από τον 16χρονο αλλά από περισσότερα άτομα, απροδιόριστα στον αριθμό.

Στο συμπέρασμα αυτό οδηγεί και η ιατροδικαστική έκθεση, στην οποία αναφέρεται ότι ο 17χρονος δέχθηκε σφοδρά και εκτεταμένα χτυπήματα σε όλα του σώμα που είχαν ως αποτέλεσμα να υποστεί μέχρι και ρήξη αορτής, κάτι που είναι εξαιρετικά σπάνιο να συμβεί λόγω σωματικών κακώσεων.

