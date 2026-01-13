Σέρρες: «Ο Άγγελος μιλούσε με τους φίλους του μετά τον ξυλοδαρμό», αναφέρει φίλος του 16χρονου

Για το σκηνικό του ξυλοδαρμού, όπως το βίωσε και το ενδεχόμενο δεύτερης επίθεσης σε βάρος του 17χρονου Άγγελου, μίλησε φίλος του 16χρονου κατηγορούμενου

Newsbomb

Σέρρες: «Ο Άγγελος μιλούσε με τους φίλους του μετά τον ξυλοδαρμό», αναφέρει φίλος του 16χρονου

Η στιγμή που ο 16χρονος κατηγορούμενος για τον θάνατο του 17χρονου μετά από ξυλοδαρμό στις Σέρρες μεταφέρεται στην εισαγγελέα 

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα, μετά την προφυλάκιση του 16χρονου που ομολόγησε τον ξυλοδαρμό του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες.

Ο 16χρονος ισχυρίστηκε ότι ναι μεν χτύπησε τον 17χρονο, όχι όμως τόσο πολύ, ώστε να τον σκοτώσει.

Την ίδια στιγμή, μαρτυρία 15χρονου φίλου του κατηγορούμενου έρχεται να δώσει νέα διάσταση στην υπόθεση, αποκαλύπτοντας: «Ο Άγγελος σηκώθηκε και περπάτησε κανονικά. Είχε μόνο λίγο αίμα στα χείλη και τη μύτη. Από αυτό που είδαν τα μάτια μου, δεν γίνεται να έγινε αυτό το πράγμα. Και εμείς ψάχνουμε και η οικογένεια και η αστυνομία, δεν γίνεται να μην τον βρουν(...)Μιλούσε κανονικά στους φίλους του, περπατούσε μετά το σκηνικό. Δεν ξέρω τι έγινε και αυτό που είδα είναι ότι έπεσαν 4-5 μπουνιές. Μέσα σε 15 δευτερόλεπτα έγινε όλο αυτό»

Τι ανέφερε ο 16χρονος κατηγορούμενος για το περιστατικό

Ο 16χρονος που κατηγορείται για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου Άγγελου ενώπιων του εισαγγελέα και ανακριτή φέρεται να υποστήριξε:

«Τον ρώτησα τι είπε στην κοπέλα μου… Μου φάνηκε ότι αγρίεψε και του έριξα μια γροθιά στο πρόσωπο. Δύο-τρεις γροθιές και μια γονατιά στο κεφάλι. Τον κατέβασα μισό μέτρο και τον χτύπησα με γονατιά ανάμεσα στα φρύδια. Έπεσε κάτω και σταμάτησα να τον χτυπάω».

Ο 16χρονος στη συνέχεια φέρεται να ανέφερε ότι δεν πιστεύει ότι ευθύνεται αυτός για τον θάνατο του 17χρονου και ότι μπορεί να χτύπησε κάποιο όχημα.

«Μπορεί να τον χτύπησε αυτοκίνητο ή κάποιος άλλος. Δεν πιστεύω ότι τον σκότωσα. Έχω να σας πω με το χέρι στην καρδιά, ότι εγώ δεν τον σκότωσα», φέρεται να είπε.

Το ενδεχόμενο δεύτερου ξυλοδαρμού

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές έχουν καταλήξει ότι ο 17χρονος έπεσε θύμα και δεύτερου ξυλοδαρμού από τον 16χρονο.

Οι δύο νεαροί είχαν κλείσει «ραντεβού» στο προαύλιο της Μητρόπολης Σερρών προκειμένου να λύσουν τις διαφορές που είχαν. Στο σημείο αυτό ο 16χρονος επιτέθηκε και χτύπησε τον 17χρονο Άγγελο με μπουνιές και γονατιές.

Σύμφωνα με το ρεπορτά της εκπομπής του Star «Αλήθειες με τη Ζήνα», ο Άγγελος μετά τον ξυλοδαρμό που δέχθηκε από τον 16χρονο πήγε σε ένα κατάστημα τυχερών παιγνίων που βρίσκεται στο σημείο αιμόφυρτος και ζήτησε να πλυθεί και να καθαριστεί στην τουαλέτα του καταστήματος. Παρέμεινε στο σημείο για περίπου 20 λεπτά και στη συνέχεια αποχώρησε με τους φίλους του, οι οποίο τον μετέφεραν στο σπίτι με αυτοκίνητο.

Η Αστυνομία εκτιμά, ότι ο 17χρονος όταν έφτασε στο σπίτι του και συγκεκριμένα στον ακάλυπτο χώρο που υπάρχει εκεί -στον οποίο έχει πρόσβαση ο οποιοσδήποτε και δεν υπάρχουν κάμερες- έπεσε εκ νέου θύμα ξυλοδαρμού όχι μόνο από τον 16χρονο αλλά από περισσότερα άτομα, απροδιόριστα στον αριθμό.

Στο συμπέρασμα αυτό οδηγεί και η ιατροδικαστική έκθεση, στην οποία αναφέρεται ότι ο 17χρονος δέχθηκε σφοδρά και εκτεταμένα χτυπήματα σε όλα του σώμα που είχαν ως αποτέλεσμα να υποστεί μέχρι και ρήξη αορτής, κάτι που είναι εξαιρετικά σπάνιο να συμβεί λόγω σωματικών κακώσεων.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:36ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Εισαγγελέας πυροβόλησε δικαστή μέσα στο εφετείο - Ήταν ζευγάρι

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Γιατί καθηλώθηκαν τα αεροπλάνα στο FIR Αθηνών – Η επιτροπή κατέληξε σε πόρισμα, «έφταιγε ο παλαιωμένος εξοπλισμός»

19:18LIFESTYLE

Ο Ματ Ντέιμον παραδέχθηκε ότι η σύζυγός του είχε «crush» με τον κολλητό του, Μπεν Άφλεκ

19:18ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Στα «κιτρινόμαυρα» ο Φίζελ! Οριστική συμφωνία με τον Αμερικανό σέντερ

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Βλέπει «σαρωτικό» χτύπημα των ΗΠΑ στο Ιράν - Σε επιφυλακή για αντίποινα

19:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – Άρης: Χωρίς Τζούριτσιτς, αλλά με Παντελίδη οι «πράσινοι» | Η αποστολή του Μπενίτεθ

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση αγροτών με τον πρωθυπουργό: Τι θα ανακοινώσει επιπλέον ο Κυριάκος Μητσοτάκης

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε Ολυμπιονίκης του snowboard - Παγιδεύτηκε από χιονοστιβάδα: «Η ζωή του ήταν πολύ σύντομη»

18:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ηρώ Σαϊα: «Ρεμπέτισσες – Φωνές που δε λύγισαν» στο «Θέατρο Άλσος ΔΕΗ», την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας επέλεξε Δανία αντί ΗΠΑ

18:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ουσιαστική και ειλικρινής» η συζήτηση Μητσοτάκη με αγρότες - Τι θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός

18:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Χαουάντσο και Σαμοντούροβ δίπλα στα παιδιά του One Team και τους αθλητές των SO Hellas

18:34ΑΠΟΨΕΙΣ

Το DiscoverEU δίνει την ευκαιρία τους νέους να εξερευνήσουν την πολυμορφία της Ευρώπης

18:32ΚΟΣΜΟΣ

Επιθέσεις drones σε τρία ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα - Αποχωρεί από την περιοχή το Matilda - Η σύνδεση με το πετρέλαιο του Καζακστάν

18:23LIFESTYLE

Survivor spoiler: Ο τρίτος υποψήφιος και οι κάλπες ανοίγουν

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε το «μωρό θαύμα» που είχε γεννηθεί πάνω σε δέντρο στη Μοζαμβίκη - Ποια ήταν η Rosita Salvador Mabuiango

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: «Ο Άγγελος μιλούσε με τους φίλους του μετά τον ξυλοδαρμό», αναφέρει φίλος του 16χρονου

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Σκληρή απάντηση Καραχάλιου σε Καρυστιανού: «Είναι serial liar - Την έχει μαγέψει η γερόντισσα»

17:56ΕΘΝΙΚΑ

Κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις: 372 λιγότεροι Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι βαθμοί των άλλων Κλάδων

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Πύργο: Επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι και μετά προσπάθησε να αυτοκτονήσει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή; Η προϋπόθεση του Σιβηρικού Αντικυκλώνα και η ταλάντωση Madden - Julian

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέος χιονιάς - Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Σημαντική αύξηση στα αποθέματα νερού από την αρχή του 2026: Ακόμη 70 εκατ. κυβικά μπήκαν στους ταμιευτήρες - Αναλυτικά γραφήματα

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νεκρή η σερβιτόρα με το κράνος και τα βεγγαλικά -Ποια ήταν η Cyane Panine

18:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ουσιαστική και ειλικρινής» η συζήτηση Μητσοτάκη με αγρότες - Τι θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καβγάς -live- Μαρκόπουλου με αγρότη: «Έχετε καταλάβει ότι μιλάτε με βουλευτή;» - «Άμα θέλετε τετ-α-τετ να τα πούμε...»

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση αγροτών με τον πρωθυπουργό: Τι θα ανακοινώσει επιπλέον ο Κυριάκος Μητσοτάκης

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Έξυπνες κάμερες: Σε πλήρη λειτουργία τις επόμενες ημέρες - Τα πρόστιμα, το κινητό και το «πορτοκαλί» στα φανάρια

17:15ΥΓΕΙΑ

Η Δήμητρα Κατσαφάδου δωρίζει 5 εκατ. ευρώ στο «Λαϊκό» για ανακαίνιση ογκολογικής μονάδας ημερήσιας νοσηλείας που θα φέρει το όνομά της

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Σκληρή απάντηση Καραχάλιου σε Καρυστιανού: «Είναι serial liar - Την έχει μαγέψει η γερόντισσα»

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Γιατί καθηλώθηκαν τα αεροπλάνα στο FIR Αθηνών – Η επιτροπή κατέληξε σε πόρισμα, «έφταιγε ο παλαιωμένος εξοπλισμός»

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στον Πύργο: Επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρι και μετά προσπάθησε να αυτοκτονήσει

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Ερφάν Σολτάνι: Από τους φλεγόμενους δρόμους της Τεχεράνης στην αγχόνη - Αύριο η πρώτη εκτέλεση διαδηλωτή από το καθεστώς Χαμενεΐ

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στο νησί των Ιωαννίνων: Βλάβη στην πλατφόρμα που το συνδέει με την ηπειρωτική χώρα

18:20ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Η ιστορία ηλικιωμένης που ζει σε εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο – «Θέλω να δουλέψω, είμαι γερή κράση»

10:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Στο 26,4% η ΝΔ – Σε ποια ποσοστά κινούνται τα κόμματα Καρυστιανού και Τσίπρα

17:46ΚΟΣΜΟΣ

«Δουλεύουμε στο παρασκήνιο»: Πώς ο Ρούτε συνέδεσε τη Γροιλανδία με συζητήσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε το «μωρό θαύμα» που είχε γεννηθεί πάνω σε δέντρο στη Μοζαμβίκη - Ποια ήταν η Rosita Salvador Mabuiango

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλείνουν και τα δύο ρεύματα στα διόδια Μαλγάρων - Αποκλεισμός στον κόμβο Τρίγλιας στη Χαλκιδική

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε Ολυμπιονίκης του snowboard - Παγιδεύτηκε από χιονοστιβάδα: «Η ζωή του ήταν πολύ σύντομη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ