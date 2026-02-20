Peaky Blinders: The Immortal Man - Το πρώτο πλήρες χαοτικό τρέιλερ ενθουσιάζει τους θαυμαστές

Το ολοκληρωμένο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας Peaky Blinders, The Immortal Man, κυκλοφόρησε και σκόρπισε ενθουσιασμό στους θαυμαστές, που περιμένουν με αγωνία την προβολή της.

Η επιτυχημένη σειρά είχε 36 επεισόδια σε έξι σεζόν πριν ανακοινωθεί ότι θα επιστρέψει σε μορφή ταινίας, με μια spin-off σειρά επίσης σε εξέλιξη.

Ο δημιουργό της Steven Knight έδωσε πρώτη φορά πληροφορίες για την κυκλοφορία της ταινίας το 2021, πριν επιβεβαιωθεί πέρυσι.

Ενώ θα είναι διαθέσιμη για προβολή σε επιλεγμένους κινηματογράφους από τις 6 Μαρτίου 2026, το ευρύτερο κοινό θα μπορεί να την παρακολουθήσει στο Netflix από τις 20 Μαρτίου - και περιμένει να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι επιφυλάσσει το μέλλον για τον αγαπημένο τους Thomas Shelby.

Η ταινία θα ξεκινήσει τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία φορά που οι θεατές αποχαιρέτησαν τον clan Shelby στο φινάλε της σειράς Peaky Blinders, ο οποίος θα επιστρέψει στο Μπέρμιγχαμ από την αυτοεξορία του.

Once, he nearly got everything. But nearly doesn't count.



PEAKY BLINDERS: THE IMMORTAL MAN premieres 6 March in select cinemas and 20 March 2026 on Netflix. pic.twitter.com/pcNoFBldng — Peaky Blinders (@ThePeakyBlinder) February 19, 2026

Στο πρόσφατο τρέιλερ, ο χαρακτήρας ζει μακριά από το σπίτι του, μόνος, όταν το παρελθόν του αρχίζει τελικά να τον καταδιώκει κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Η σύνοψη προαναγγέλλει ότι ο χαρακτήρας θα αντιμετωπίσει την «πιο καταστροφική αναμέτρηση μέχρι τώρα», προσθέτοντας: «Με το μέλλον της οικογένειας και της χώρας να διακυβεύεται, ο Tommy πρέπει να αντιμετωπίσει τους δικούς του δαίμονες και να επιλέξει αν θα αντιμετωπίσει την κληρονομιά του ή θα την καταστρέψει ολοσχερώς.

Με διαταγή των Peaky Blinders».

Οι θαυμαστές ενθουσιάστηκαν με το τρέιλερ, γράφοντας στα σχόλια ότι το τρέιλερ είναι «άγριο» και «εκπληκτικό», με έναν να παραδέχεται: «Δεν μπορώ να περιμένω!»

Αυτό συμβαίνει μετά την αποκάλυψη των πραγματικών προσώπων, των αντιπαλοτήτων και των εγκλημάτων που έλαβαν χώρα στο Μπέρμιγχαμ, όπως αποκαλύφθηκε από παλιά αποκόμματα εφημερίδων.

Η ιστορία της σειράς βασίζεται σε πραγματικά μέλη συμμοριών από το Μπέρμιγχαμ.

Ο δημιουργός της εμπνεύστηκε από ιστορίες που του διηγήθηκαν οι γονείς του για πραγματικές συμμορίες που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή πολύ νωρίτερα από την περίοδο μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, στην οποία διαδραματίζεται η σειρά.

Ιστορικά αρχεία αποκαλύπτουν ότι ο όρος «Peaky Blinders» αρχικά δεν αναφερόταν σε μια μεμονωμένη δυναστεία του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά σε μια ομάδα βίαιων νέων που δραστηριοποιούνταν στο Μπέρμιγχαμ.

Οι εφημερίδες χρησιμοποιούσαν τον όρο ευρέως, συχνά εφαρμόζοντάς τον σε οποιονδήποτε φορούσε τα πλέον εμβληματικά καπέλα που συνδέονταν με τη δραστηριότητα των συμμοριών.