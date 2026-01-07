Μήνυμα αλληλεγγύης από τη δήμαρχο Λήμνου στον δήμαρχο Αγίου Ευστρατίου για την υγεία του

Έμπρακτη στήριξη της Ελεονώρας Γεωργά στον Κώστα Σινάνη μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο

Newsbomb

Μήνυμα αλληλεγγύης από τη δήμαρχο Λήμνου στον δήμαρχο Αγίου Ευστρατίου για την υγεία του

Η δήμαρχος Λήμνου Ελεονώρα Γεωργά και ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου Κώστας Σινάνης

limnoslive
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με μια συγκινητική ανάρτηση, η δήμαρχος Λήμνου εξέφρασε τη συμπαράστασή της στον δήμαρχο Αγίου Ευστρατίου, ο οποίος ανακοίνωσε την προσωρινή αποχή από τα καθήκοντά του για λόγους υγείας.

Η Ελεονώρα Γεωργά, πέρα από τις ευχές για ταχεία ανάρρωση, δεσμεύτηκε για την έμπρακτη στήριξη του δήμου Λήμνου προς τον γειτονικό Άγιο Ευστράτιο για όσο διάστημα διαρκέσει η απουσία του συναδέλφου της.

Η ανακοίνωση της δημάρχου Λήμνου

«Με συγκίνηση άκουσα τον Δήμαρχο Αγίου Ευστρατίου και συνάδελφο Κώστα Σινάνη να αναφέρεται στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και στην ανάγκη να απουσιάσει για ένα διάστημα από το Δήμο του για θεραπείες.

Κώστα, θα ήθελα να σου μεταφέρω τις ειλικρινείς μου ευχές για γρήγορη και πλήρη αποκατάσταση της υγείας σου. Σε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία που περνάς, θέλω να γνωρίζεις ότι δεν είσαι μόνος.

Ο Δήμος Λήμνου και η ίδια προσωπικά, σε διαβεβαιώνουμε ότι θα σταθούμε δίπλα στον Δήμο σου με τις δυνάμεις που έχουμε. Θα υποστηρίξουμε τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις σας για όσο διάστημα χρειαστεί να απουσιάσεις, ώστε να μπορείς να αφοσιωθείς απερίσπαστος στη δική σου μάχη.

Είμαι βέβαιη ότι με δύναμη ψυχής θα επιστρέψεις σιδερένιος, για να συνεχίσεις τα καθήκοντά σου και το έργο για τον Άγιο Ευστράτιο.

Ειλικρινά και φιλικά

Δήμος Λήμνου
Ελεονώρα Γεωργά»

Υπενθυμίζεται πως ο 35χρονος δήμαρχος του Αγίου Ευστρατίου, Κώστας Σινάνης, προχώρησε σε μια συγκινητική αποκάλυψη την ώρα της κοπής της πίτας του δήμου, ανήμερα των Θεοφανίων, καθώς διαγνώστηκε με καρκίνο.

Ο δήμαρχος ενημέρωσε τους συγχωριανούς του ότι θα πρέπει να λείψει για δύο μήνες σε Νοσοκομείο των Αθηνών, προκειμένου να υποβληθεί σε χημειοθεραπείες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:26LIFESTYLE

ANT1: Εκτός εκπομπής ο Γιώργος Λιάγκας - Τι συνέβη

09:24ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Έχει δημοσιευθεί λιγότερο από το 1% των αρχείων Έπσταϊν, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης - Εξετάζονται ακόμη περισσότερα από 2 εκατομμύρια έγγραφα

09:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μισθολογικός χάρτης 2026: Από 10 έως 150 ευρώ οι αυξήσεις για 1,5 εκατ. δικαιούχους

09:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Στα ύψη οι τιμές στα σούπερ μάρκετ με το... καλημέρα του 2026 - Ποια προϊόντα αυξήθηκαν

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Politico: « Τα 4 εύκολα βήματα με τα οποία ο Τραμπ θα μπορούσε να αποκτήσει εύκολα τη Γροιλανδία»

08:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μιχαηλίδου: Προτεραιότητα για το 2026 το δημογραφικό - Τα μέτρα για τη στεγαστική κρίση

08:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλόκα αγροτών: «Αν δεν υπάρξει λύση θα πάμε σε διοικητικά μέτρα», υποστήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης - Παρολίγον σοβαρό ατύχημα στην Κόρινθο

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Απαγόρευσε την εκτροφή ζώων για γούνες - «Είναι μια ιστορική στιγμή»

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυμα αλληλεγγύης από τη δήμαρχο Λήμνου στον δήμαρχο Αγίου Ευστρατίου για την υγεία του - «Δεν είσαι μόνος»

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Όλντρικ Έιμς: Πέθανε στη φυλακή ο πράκτορας της CIA που είχε πουλήσει μυστικά στη Σοβιετική Ένωση

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Αφίδνες και Ελευσίνα - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Εντοπισμός 20 μεταναστών στο Φαρμακονήσι

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια - Δήμαρχος Φλώρινας για τα επεισόδια: «Ήταν Ρομά - Βούτηξαν σε ανάμνηση της ομαδικής βάπτισης το 1968»

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία και τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για το ΝΑΤΟ

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλείνουν και τα δύο ρεύματα της εσωτερικής περιφερειακής οδού λόγω εργασιών για το Flyover

07:01ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Δεν έχει τέλος η ταλαιπωρία, τι γίνεται με τις χαμένες βαλίτσες - Στα «χαρτιά» η σύμβαση υπερσύγχρονου συστήματος επικοινωνιών

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Επ’ αόριστον απεργία από σήμερα στις λαϊκές αγορές – Τι διεκδικούν οι παραγωγοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:32ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια - Δήμαρχος Φλώρινας για τα επεισόδια: «Ήταν Ρομά - Βούτηξαν σε ανάμνηση της ομαδικής βάπτισης το 1968»

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Αφίδνες και Ελευσίνα - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

06:27ΚΟΣΜΟΣ

Θεοφάνια: Η... αντίπραξη των ιμάμηδων την ώρα που ο Πατριάρχης καθαγίαζε τα ύδατα στον Κεράτιο - Τι ήταν το Adhān που ακούστηκε

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη… στα ύψη: Ανέβηκαν στο πιο ψηλό σημείο του Optus Stadium στο Περθ

08:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπλόκα αγροτών: «Αν δεν υπάρξει λύση θα πάμε σε διοικητικά μέτρα», υποστήριξε ο Άδωνις Γεωργιάδης - Παρολίγον σοβαρό ατύχημα στην Κόρινθο

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Το Newsbomb στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης: Αυτοψία στις εργασίες και αγωνία για την τύχη του ναού συμβόλου της Χριστιανοσύνης - Βίντεο

06:51ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Έσπασαν τη σιωπή τους οι ιδιοκτήτες του μοιραίου μπαρ - Τι αναφέρουν για την τραγωδία

07:01ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Δεν έχει τέλος η ταλαιπωρία, τι γίνεται με τις χαμένες βαλίτσες - Στα «χαρτιά» η σύμβαση υπερσύγχρονου συστήματος επικοινωνιών

20:12LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Το μεγάλο «χτύπημα» για τη Χλόη

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Συγκίνησε τον Βόλο η 9χρονη Αποστολία που βούτηξε στα παγωμένα νερά για τον σταυρό

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ο μοιραίος καβγάς και το ποινικό παρελθόν του 16χρονου δράστη

08:05ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυμα αλληλεγγύης από τη δήμαρχο Λήμνου στον δήμαρχο Αγίου Ευστρατίου για την υγεία του - «Δεν είσαι μόνος»

16:04WHAT THE FACT

Η ουρά του φιδιού είναι δηλητηριώδης; - Τι μπορεί να συμβεί αν σας χτυπήσει

18:04ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Περιπλέκεται το μυστήριο - Δεν ήταν μόνο οι ραδιοσυχνότητες το πρόβλημα, παρουσιάστηκαν δυσλειτουργίες και σε άλλα συστήματα

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Από την Τρίτη ξεκινούν οι φορητές κάμερες σε αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές του κέντρου Αθήνας

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ θέλει τη Γροιλανδία και τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτό για το ΝΑΤΟ

09:07ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Στα ύψη οι τιμές στα σούπερ μάρκετ με το... καλημέρα του 2026 - Ποια προϊόντα αυξήθηκαν

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 6/1/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 9.000.000 ευρώ

20:14LIFESTYLE

Τόνια Καζιάνη: Οι ταινίες «σταθμός», ο γάμος με τον Γιώργο Τζώρτζη και η αφοσίωση στην οικογένειά της

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Παπαδάκης: Η πρώτη ανάρτηση του γιου του, Φοίβου λίγα 24ωρα έπειτα από τον θάνατό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ