Μήνυμα αλληλεγγύης από τη δήμαρχο Λήμνου στον δήμαρχο Αγίου Ευστρατίου για την υγεία του

Με μια συγκινητική ανάρτηση, η δήμαρχος Λήμνου εξέφρασε τη συμπαράστασή της στον δήμαρχο Αγίου Ευστρατίου, ο οποίος ανακοίνωσε την προσωρινή αποχή από τα καθήκοντά του για λόγους υγείας.

Η Ελεονώρα Γεωργά, πέρα από τις ευχές για ταχεία ανάρρωση, δεσμεύτηκε για την έμπρακτη στήριξη του δήμου Λήμνου προς τον γειτονικό Άγιο Ευστράτιο για όσο διάστημα διαρκέσει η απουσία του συναδέλφου της.

Η ανακοίνωση της δημάρχου Λήμνου

«Με συγκίνηση άκουσα τον Δήμαρχο Αγίου Ευστρατίου και συνάδελφο Κώστα Σινάνη να αναφέρεται στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και στην ανάγκη να απουσιάσει για ένα διάστημα από το Δήμο του για θεραπείες.

Κώστα, θα ήθελα να σου μεταφέρω τις ειλικρινείς μου ευχές για γρήγορη και πλήρη αποκατάσταση της υγείας σου. Σε αυτή τη δύσκολη δοκιμασία που περνάς, θέλω να γνωρίζεις ότι δεν είσαι μόνος.

Ο Δήμος Λήμνου και η ίδια προσωπικά, σε διαβεβαιώνουμε ότι θα σταθούμε δίπλα στον Δήμο σου με τις δυνάμεις που έχουμε. Θα υποστηρίξουμε τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις σας για όσο διάστημα χρειαστεί να απουσιάσεις, ώστε να μπορείς να αφοσιωθείς απερίσπαστος στη δική σου μάχη.

Είμαι βέβαιη ότι με δύναμη ψυχής θα επιστρέψεις σιδερένιος, για να συνεχίσεις τα καθήκοντά σου και το έργο για τον Άγιο Ευστράτιο.

Ειλικρινά και φιλικά

Δήμος Λήμνου

Ελεονώρα Γεωργά»

Υπενθυμίζεται πως ο 35χρονος δήμαρχος του Αγίου Ευστρατίου, Κώστας Σινάνης, προχώρησε σε μια συγκινητική αποκάλυψη την ώρα της κοπής της πίτας του δήμου, ανήμερα των Θεοφανίων, καθώς διαγνώστηκε με καρκίνο.

Ο δήμαρχος ενημέρωσε τους συγχωριανούς του ότι θα πρέπει να λείψει για δύο μήνες σε Νοσοκομείο των Αθηνών, προκειμένου να υποβληθεί σε χημειοθεραπείες.

