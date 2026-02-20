Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της - Το μεσημέρι η κηδεία της

Την περασμένη Δευτέρα πέθανε σε ηλικία 99 ετών η Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης

Newsbomb

Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της - Το μεσημέρι η κηδεία της

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της βυζαντινολόγου και πρύτανη, Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ, στην Μητρόπολη Αθηνών, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026. Η Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ απεβίωσε σε ηλικία 99 ετών. 

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο παρεκκλήσιο της Μητρόπολης Αθηνών βρίσκεται από νωρίς το πρωί η σορός της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, που πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία 99 ετών.

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται λαϊκό προσκύνημα για την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, η άφησε πίσω της ένα σπουδαίο πνευματικό έργο. Από τους πρώτους που έφτασαν στο παρεκκλήσι ήταν ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

ΣΕ ΛΑΪΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΥΜΑ Η ΣΟΡΟΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΓΛΥΚΑΤΖΗ ΑΡΒΕΛΕΡ (ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/TOKLIK.GR/EUROKINISSI)

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της βυζαντινολόγου και πρύτανη, Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ, στην Μητρόπολη Αθηνών, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026.

Eurokinissi

Στις 13:00 θα ψαλεί στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών η εξόδιος ακολουθία, με την παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η κηδεία της θα γίνει δημοσία δαπάνη.

ΣΕ ΛΑΪΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΥΜΑ Η ΣΟΡΟΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΓΛΥΚΑΤΖΗ ΑΡΒΕΛΕΡ (ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/TOKLIK.GR/EUROKINISSI)

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της βυζαντινολόγου και πρύτανη, Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ, στην Μητρόπολη Αθηνών, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026.

Eurokinissi

Ποια ήταν η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 29 Αυγούστου 1926 από μικρασιάτες γονείς. Πατέρας της ήταν ο Νίκος Γλύκατζης, Μικρασιάτης έμπορος και επιστάτης των κτημάτων της οικογενείας της μητέρας της, Καλλιρόης, το γένος Ψαλτίδη, η οποία προερχόταν από εύπορη οικογένεια της Προύσας.

Αποφοίτησε από το Δ΄ Γυμνάσιο Αθηνών και σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικό Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΕΛΕΝΗ-ΓΛΥΚΑΤΖΗ-ΑΡΒΕΛΕΡ

Στην Κατοχή εντάχθηκε στην ΕΠΟΝ και ήταν η υπεύθυνη μαθητριών του Παγκρατίου υπό την καθοδήγηση του Χρήστου Πασαλάρη.

Μετά την αποφοίτησή της από τη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (1949-1953).

Εγκαταστάθηκε στο Παρίσι το 1953, για να συνεχίσει τις σπουδές της. Δύο χρόνια μετά την άφιξή της, διορίσθηκε στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (CNRS), το 1964 έγινε διευθύντρια σπουδών του Κέντρου και το 1967 καθηγήτρια στη Σορβόννη.

ΣΕ ΛΑΪΚΟ ΠΡΟΣΚΗΝΥΜΑ Η ΣΟΡΟΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΟΥ ΕΛΕΝΗΣ ΓΛΥΚΑΤΖΗ ΑΡΒΕΛΕΡ (ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ/TOKLIK.GR/EUROKINISSI)

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της βυζαντινολόγου και πρύτανη, Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ, στην Μητρόπολη Αθηνών, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026. Η Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ απεβίωσε σε ηλικία 99 ετών.

Eurokinissi

Το 1966 έλαβε το δίπλωμα doctorat ès lettres, με τη μελέτη της για το Βυζάντιο και τη θάλασσα, που εκδόθηκε από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις της Γαλλίας (Byzance et la mer, Παρίσι: Presses universitaires de France).

Διετέλεσε Διευθύντρια του Κέντρου Ιστορίας και Πολιτισμού του Βυζαντίου και της Χριστιανικής Αρχαιολογίας, έγινε Αντιπρύτανις (1970-1973) και το 1976, Πρύτανις στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris I).

Ήταν η πρώτη γυναίκα Πρύτανης στην ιστορία των 700 χρόνων του Πανεπιστημίου της Σορβόννης αλλά και η πρώτη γυναίκα παγκοσμίως που είχε τέτοια θέση σε διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

Εκεί γνώρισε τον σύζυγό της, τον Ζακ Αρβελέρ (1918–2010), που ήταν αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας και ο οποίος καταγόταν από μεγαλοαστική οικογένεια του Παρισιού. Με τον Ζακ Αρβελέρ απέκτησε μία κόρη, την Μαρί-Ελέν. Μέχρι τον θάνατό της ζούσε μόνιμα στο Παρίσι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:04ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λιποθυμικό επεισόδιο σε δικαστήριο: Κατέρρευσε ο καθηγητής που κατηγορείται για σχέσεις με ανήλικες

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της - Το μεσημέρι η κηδεία της

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Κριστίν Λαγκάρντ: Τέλος στα σενάρια περί παραίτησης από την ΕΚΤ

09:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στο δικαστήριο η κατηγορούμενη παιδοκτόνος της Πάτρας

09:47WHAT THE FACT

Ο MrBeast αποκάλυψε τι έπαθε μετά από 14 μέρες μόνο με νερό

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θρίλερ με τον θάνατο του Άγγελου - Η ιατροδικαστική «έδειξε» χτυπήματα από πολλά άτομα ή... τροχαίο!

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

F1: Η McLaren προβληματίζεται και ζητά αλλαγές στους κανονισμούς

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Έκλεψαν παιδικό καρότσι από αυλή σπιτιού

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικά πλάνα από καψόνι της αδελφότητας ΑΔΠ - 56 φοιτητές ημίγυμνοι με δεμένα μάτια στο υπόγειο

09:27LIFESTYLE

Ο Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Περπάτησε στο λιμάνι και χαιρέτησε όσους συνάντησε

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Ορειβάτης ένοχος για ανθρωποκτονία - Η κοπέλα του πέθανε από το κρύο στην υψηλότερη κορυφή της χώρας

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρόβες πολέμου στο Ιράν: Τρία αμερικανικά C-5M «Super Galaxy» ταυτόχρονα στον αέρα - Η Σούδα στο επίκεντρο των προετοιμασιών

09:22ΚΟΣΜΟΣ

Σε κατάσταση σοκ οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία μετά τη σύλληψη του Άντριου

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βυθίστηκε το πλοίο Sea Star Tilos - Βίντεο από τη διάσωση του πληρώματος

09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη για την Καθαρά Δευτέρα - Πώς επηρεάζει το ψυχρό μέτωπο

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ εναντίον Ομπάμα για τους εξωγήινους: «Έδωσε απόρρητες πληροφορίες και δεν έπρεπε»

08:46WHAT THE FACT

Βακτήριο ηλικίας 5.000 ετών από πάγο βρέθηκε ανθεκτικό σε 10 σύγχρονα αντιβιοτικά

08:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημογλίδου για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού»

08:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ανδρέα μπορείς» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:25WHAT THE FACT

Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θρίλερ με τον θάνατο του Άγγελου - Η ιατροδικαστική «έδειξε» χτυπήματα από πολλά άτομα ή... τροχαίο!

16:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ινδία: Αρνήθηκαν να δώσουν τα χέρια οι ηγέτες εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης ενώπιον του Μόντι

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βυθίστηκε το πλοίο Sea Star Tilos - Βίντεο από τη διάσωση του πληρώματος

09:06LIFESTYLE

Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

05:46ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν μετά από μάχη με τη νόσο ALS

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρόβες πολέμου στο Ιράν: Τρία αμερικανικά C-5M «Super Galaxy» ταυτόχρονα στον αέρα - Η Σούδα στο επίκεντρο των προετοιμασιών

07:47ΥΓΕΙΑ

Έρικ Ντέιν: Τι είναι η ασθένεια ALS από την οποία πέθανε ο γνωστός ηθοποιός

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικά πλάνα από καψόνι της αδελφότητας ΑΔΠ - 56 φοιτητές ημίγυμνοι με δεμένα μάτια στο υπόγειο

09:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ρούλα Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στο δικαστήριο η κατηγορούμενη παιδοκτόνος της Πάτρας

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου: «Το 12ώρο της πιο σκοτεινής ημέρας για το βρετανικό στέμμα»

08:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Σχηματίζεται «γραμμή καταιγίδων» - Πώς θα κυλήσει το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ εναντίον Ομπάμα για τους εξωγήινους: «Έδωσε απόρρητες πληροφορίες και δεν έπρεπε»

04:24ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2026 - Θερινή: Πότε θα πάμε τα ρολόγια μια ώρα μπροστά

08:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημογλίδου για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Ήθελαν να δουν εικόνες να ανοίγουν το κεφάλι του υπουργού»

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Πατήσια: Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα

09:27LIFESTYLE

Ο Μπραντ Πιτ στην Ύδρα: Περπάτησε στο λιμάνι και χαιρέτησε όσους συνάντησε

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»

13:49WHAT THE FACT

Απίστευτες εικόνες στη Βενετία: Ψάρια βγήκαν στη στεριά και πλημμύρισαν τους δρόμους

14:22BOMBER

Ένα σκάνδαλο σε εξέλιξη: Πώς στήνεται το «πακέτο» των 25 εκατ. ευρώ για το ΣΕΦ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ