Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της - Το μεσημέρι η κηδεία της

Στο παρεκκλήσιο της Μητρόπολης Αθηνών βρίσκεται από νωρίς το πρωί η σορός της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, που πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία 99 ετών.

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται λαϊκό προσκύνημα για την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, η άφησε πίσω της ένα σπουδαίο πνευματικό έργο. Από τους πρώτους που έφτασαν στο παρεκκλήσι ήταν ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της βυζαντινολόγου και πρύτανη, Ελένης Γλύκατζη - Αρβελέρ, στην Μητρόπολη Αθηνών, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026. Eurokinissi

Στις 13:00 θα ψαλεί στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών η εξόδιος ακολουθία, με την παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η κηδεία της θα γίνει δημοσία δαπάνη.

Ποια ήταν η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 29 Αυγούστου 1926 από μικρασιάτες γονείς. Πατέρας της ήταν ο Νίκος Γλύκατζης, Μικρασιάτης έμπορος και επιστάτης των κτημάτων της οικογενείας της μητέρας της, Καλλιρόης, το γένος Ψαλτίδη, η οποία προερχόταν από εύπορη οικογένεια της Προύσας.

Αποφοίτησε από το Δ΄ Γυμνάσιο Αθηνών και σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικό Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην Κατοχή εντάχθηκε στην ΕΠΟΝ και ήταν η υπεύθυνη μαθητριών του Παγκρατίου υπό την καθοδήγηση του Χρήστου Πασαλάρη.

Μετά την αποφοίτησή της από τη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (1949-1953).

Εγκαταστάθηκε στο Παρίσι το 1953, για να συνεχίσει τις σπουδές της. Δύο χρόνια μετά την άφιξή της, διορίσθηκε στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (CNRS), το 1964 έγινε διευθύντρια σπουδών του Κέντρου και το 1967 καθηγήτρια στη Σορβόννη.

Το 1966 έλαβε το δίπλωμα doctorat ès lettres, με τη μελέτη της για το Βυζάντιο και τη θάλασσα, που εκδόθηκε από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις της Γαλλίας (Byzance et la mer, Παρίσι: Presses universitaires de France).

Διετέλεσε Διευθύντρια του Κέντρου Ιστορίας και Πολιτισμού του Βυζαντίου και της Χριστιανικής Αρχαιολογίας, έγινε Αντιπρύτανις (1970-1973) και το 1976, Πρύτανις στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris I).

Ήταν η πρώτη γυναίκα Πρύτανης στην ιστορία των 700 χρόνων του Πανεπιστημίου της Σορβόννης αλλά και η πρώτη γυναίκα παγκοσμίως που είχε τέτοια θέση σε διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

Εκεί γνώρισε τον σύζυγό της, τον Ζακ Αρβελέρ (1918–2010), που ήταν αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας και ο οποίος καταγόταν από μεγαλοαστική οικογένεια του Παρισιού. Με τον Ζακ Αρβελέρ απέκτησε μία κόρη, την Μαρί-Ελέν. Μέχρι τον θάνατό της ζούσε μόνιμα στο Παρίσι.

