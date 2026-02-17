Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Δημοσία δαπάνη η κηδεία της, σε λαϊκό προσκύνημα θα τεθεί η σορός της
Η απόφαση ελήφθη μετά από κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, θα τελεστεί δημοσία δαπάνη η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ με την εξόδιο ακολουθία να ψάλλεται στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών.
Η απόφαση ελήφθη μετά από κοινή απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού. Νωρίτερα, η σορός της θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.
Η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ, η οποία πέθανε την Δευτέρα (16/2) σε ηλικία 99 ετών, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 29 Αυγούστου 1926 κι έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης και πρώτη γυναίκα πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σορβόννης.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:42 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
«Βιολάντα»: Εξετάζεται το κλείσιμο και τρίτου εργοστασίου
15:11 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εγκρίθηκε και επίσημα το σχέδιο της Ελλάδας για το SAFE
12:48 ∙ ME TO N & ME TO Σ