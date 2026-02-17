Η Ακαδημία Αθηνών αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ - Μεσίστια η σημαία του Μεγάρου

«Με βαθύτατη θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση η Ακαδημία Αθηνών έλαβε γνώση της απώλειας της διακεκριμένης και διεθνούς ακτινοβολίας Βυζαντινολόγου και αντεπιστέλλοντος μέλους της, Ελένης Γλύκατζη-Ahrweiler», αναφέρει στην ανακοίνωσή του για την εκδημία της ιστορικού το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της χώρας.

«Τα τακτικά μέλη, το ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό τής Ακαδημίας Αθηνών εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας προς τους οικείους και συνεργάτες της. Η Ελένη Γλύκατζη-Ahrweiler υπήρξε εξέχουσα προσωπικότητα του ακαδημαϊκού κόσμου, με διεθνή αναγνώριση και κύρος. Το εμπνευσμένο έργο και η διδασκαλία τής διακεκριμένης ιστορικού και διεθνώς αναγνωρισμένης βυζαντινολόγου Ελένης Γλύκατζη -Ahrweiler, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτισμό. Η παρακαταθήκη της προσωπικότητάς της θα αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για την Ακαδημία Αθηνών και την επιστημονική κοινότητα. Η Ακαδημία Αθηνών αναρτά μεσίστιο τη σημαία του Μεγάρου της επί τρεις ημέρες από σήμερα», συμπληρώνει η ίδια ανακοίνωση.

Και προσθέτει ως προς το βιογραφικό της εκλιπούσας τα εξής: «Η Ελένη Γλύκατζη-Ahrweiler γεννήθηκε στην Αθήνα το 1926, με καταγωγή από τη Σμύρνη. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα) και από το 1950 έως το 1953 εργάστηκε στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Ως υπότροφος της γαλλικής κυβέρνησης συνέχισε τις σπουδές της στο Παρίσι, στην Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους και Πολιτισμού. Το 1955 εντάχθηκε στο Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), όπου το 1964 αναδείχθηκε Maître de Recherches. Το 1966 έλαβε τον τίτλο Docteur ès Lettres με βαθμό άριστα.

Το 1967 διορίστηκε καθηγήτρια στη Σορβόννη. Από το 1970 διετέλεσε αντιπρόεδρος και στη συνέχεια (1976-1981) πρόεδρος του Πανεπιστημίου Paris I Panthéon-Sorbonne. Από το 1983 έως το 1988 υπήρξε πρύτανης (Recteur de l'Académie) και καγκελάριος (Chancelier des Universités de Paris), αξιώματα εξαιρετικά σπάνια για γυναίκα εκείνη την εποχή και μάλιστα μη γαλλικής καταγωγής, γεγονός που προκάλεσε ενδιαφέρον διεθνώς.

Τα υψηλής ευθύνης διοικητικά της καθήκοντα δεν ανέκοψαν την έντονη παρουσία της σε γαλλικούς και διεθνείς οργανισμούς, όπως η UNESCO και η Διεθνής Ένωση Βυζαντινών Σπουδών. Συμμετείχε με καίριες εισηγήσεις σε διεθνή συμπόσια και έδωσε διαλέξεις σε κορυφαία πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, μεταξύ των οποίων το Harvard University, το University of Bonn, το Université de Montréal και το University of California, Los Angeles. Το πλούσιο συγγραφικό της έργο διακρίνεται για την υποδειγματική μεθοδολογία και την πρωτοτυπία του, ενώ διηύθυνε σημαντικές διεθνείς επιστημονικές εκδόσεις. Αξιοσημείωτη υπήρξε και η συμβολή της και σε πνευματικούς θεσμούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι διετέλεσε Πρόεδρος του Εθνικού Θεάτρου, του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών και του Διεθνούς Ιδρύματος Dmitri Shostakovich.

Η Ελένη Γλύκατζη-Ahrweiler εξελέγη ως αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών το 1976, όπως επίσης ως μέλος των Ακαδημιών της Βρετανίας, του Βελγίου, της Βουλγαρίας και του τότε Δυτικού Βερολίνου, ενώ για την πολύπλευρη προσφορά της τιμήθηκε με πολυάριθμες διακρίσεις και ανώτατα παράσημα από τη Γαλλία, την Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και άλλα κράτη».

