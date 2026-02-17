Γαλλία: Τα ΜΜΕ αποχαιρέτησαν την Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: «Σημείο αναφοράς για τη βυζαντινολογία»

Συναναστράφηκε καλλιτέχνες και διανοουμένους όπως η Σιμόν ντε Μποβουάρ, ο Λουί Αραγκόν, ο Πάμπλο Πικάσο και η Φρανσουάζ Σαγκάν

Newsbomb

Γαλλία: Τα ΜΜΕ αποχαιρέτησαν την Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: «Σημείο αναφοράς για τη βυζαντινολογία»
Eurokinissi
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην είδηση του θανάτου της διακεκριμένης ιστορικού και πανεπιστημιακού Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ αναφέρονται μέσα ενημέρωσης σήμερα στη Γαλλία.

Πιο αναλυτικά, η εφημερίδα LE FIGARO σε δημοσίευμά της με τίτλο «Η μεγάλη Γαλλοελληνίδα ιστορικός και βυζαντινολόγος Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ απεβίωσε σε ηλικία 99 ετών» επισημαίνει ότι η σπουδαία Γαλλοελληνίδα ιστορικός ήταν ειδική στις βυζαντινές σπουδές και η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τη διεύθυνση του περίφημου Πανεπιστημίου της Σορβόννης.

«Το πολυσχιδές και ευρέως μεταφρασμένο συγγραφικό της έργο παραμένει σημείο αναφοράς για τη βυζαντινολογία, καθώς και για τη μελέτη των σχέσεων της Ελλάδας με την Ευρώπη και τη Μεσόγειο», υπογραμμίζοντας ότι γεννήθηκε στην Αθήνα το 1926 από γονείς καταγόμενους από τη Μικρά Ασία και ότι ανέπτυξε από νεαρή ηλικία πάθος για την Ιστορία.

«Το προσφυγικό της παρελθόν και η οικογενειακή της διαδρομή διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην εν λόγω επιλογή. Μετά τη συμμετοχή της στην Αντίσταση κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το 1953 μετέβη στη Γαλλία. Στο Παρίσι γνώρισε τον μετέπειτα σύζυγό της, Ζακ Αρβελερ (1918-2010), αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού, με τον οποίο απέκτησε μία κόρη, τη Μαρί-Ελέν. Το 1955 εντάχθηκε ως ερευνήτρια στο Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), όπου αργότερα προήχθη σε Διευθύντρια Ερευνών. Το 1967 αποχώρησε από το CNRS για να αναλάβει καθήκοντα καθηγήτριας στη Σορβόννη. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα -στα 700 χρόνια ιστορίας του γαλλικού ιδρύματος- που κατέλαβε τα ανώτατα διοικητικά αξιώματα: Διευθύντρια Τμήματος, Πρόεδρος Πανεπιστημίου και Πρύτανης» αναφέρει η Figaro.

Στη συνέχεια επισημαίνεται ότι, το 1982, ο σοσιαλιστής Πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Μιτεράν τη διόρισε Πρύτανη της Ακαδημίας των Παρισίων και καγκελάριο των Πανεπιστημίων του Παρισιού.

«Για την ιστορικό, το Βυζάντιο δεν αποτελούσε απλώς ένα αντικείμενο μελέτης, αλλά ένα γνήσιο εργαστήριο πολιτικής σκέψης, κοινωνικής οργάνωσης και πολιτισμικής συνέχειας. Η επιρροή της στους ευρωπαϊκούς πανεπιστημιακούς θεσμούς υπήρξε καθοριστική, αναφέρει η εφημερίδα, επισημαίνοντας ότι συναναστράφηκε καλλιτέχνες και διανοουμένους όπως η Σιμόν ντε Μποβουάρ, ο Λουί Αραγκόν, ο Πάμπλο Πικάσο και η Φρανσουάζ Σαγκάν.

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και δημοσίευμα στην εφημερίδα LE MONDE με τίτλο «Η μεγάλη βυζαντινολόγος Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ απεβίωσε», όπως και στην ιστοσελίδα του RADIO FRANCE INTERNATIONALE με τίτλο «Θάνατος της Γαλλοελληνίδας ιστορικού Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ, της πρώτης γυναίκας που διετέλεσε επικεφαλής του Πανεπιστημίου της Σορβόννης»

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Ακαδημία Αθηνών αποχαιρετά την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ - Μεσίστια η σημαία του Μεγάρου

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα στην Αμοργό

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικός πυρηνικός ανιχνευτής εξέπεμψε σήμα κινδύνου πάνω από την Ευρώπη

17:27ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Πρώην αστέρας του ράγκμπι λιγκ δέχτηκε πολλαπλούς πυροβολισμούς έξω από το σπίτι του - Βρίσκεται σε «σοβαρή αλλά κρίσιμη κατάσταση»

17:25ΕΛΛΑΔΑ

«Ποιος οδηγεί απόψε;» – Κοινωνικό σποτ από τον δήμο Αλίμου

17:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Χέιζ-Ντέιβις: «Γι’ αυτό επέλεξα τον Παναθηναϊκό AKTOR»

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Αργοστόλι: Σε εξέλιξη ισχυρή κακοκαιρία - Πλημμύρισε η παραλιακή Αντώνη Τρίτση - Χωρίς πλοία το νησί

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω» - Τι είπε στην κατάθεσή του ο υδραυλικός που τοποθέτησε τον σωλήνα απ' όπου ξεκίνησε η διαρροή που προκάλεσε την έκρηξη

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Ανακοινώθηκε η σύνθεση της έδρας

17:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Παράνομη χορήγηση επιδομάτων ύψους 1,8 εκατ. ευρώ - Αποκαλύψεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Τα ΜΜΕ αποχαιρέτησαν την Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ: «Σημείο αναφοράς για τη βυζαντινολογία»

17:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΔ κατά ΣΥΡΙΖΑ για fake news στα στοιχεία του πληθωρισμού

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Πάλμερστον ο γάτος: Πέθανε ο πρώην «Αρχικυνηγός Ποντικών» του υπουργείου Εξωτερικών της Βρετανίας

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστοι πυρπόλησαν το αυτοκίνητο της τράπερ Ghetto Queen -Καταγγέλει ότι δεχόταν απειλές

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει: Αυτός θα είναι ο νέος Πλανητάρχης

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο πληθυσμός της Γερμανίας θα έχει μειωθεί 5% μέχρι το 2050

16:42ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Νέα βίντεο ντοκουμέντα από την φονική έκρηξη - Πώς σώθηκε ο φύλακας

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Ανοικτό για τον κόσμο το τριετές μνημόσυνο της Αναστασίας-Μαρίας, της Χρύσας και της Θώμης Πλακιά

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Οδηγός εγκλωβίστηκε στο ρέμα Μαΐστρου στην Αλεξανδρούπολη - Δείτε βίντεο

16:28ΕΛΛΑΔΑ

27.773 οχήματα δεν εισήλθαν στην Αττική Οδό λόγω των εργασιών - Τα μέτρα της Τροχαίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39LIFESTYLE

Νίκος Μέλλος: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο νεαρός ηθοποιός - Το συγκλονιστικό μήνυμά του

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Εργαζόμενοι της Βιολάντα φώναζαν «μπράβο» και αποθέωναν τον Τζιωρτζιώτη έξω από τα δικαστήρια - Προθεσμία για την Τετάρτη έλαβε ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στο Mega: Πέθανε ξαφνικά ο μοντέρ Κώστας Κοσμίδης σε ηλικία 52 ετών

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Η συγκλονιστική ιστορία από την Κρήτη – Αναγνώρισε τον παππού του στις φωτογραφίες των «200» στην Καισαριανή

14:35ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νόμος Κατσέλη: Γιατί είναι λάθος ο όρος «αναδρομικότητα» στην απόφαση του Αρείου Πάγου – Ο δικηγόρος Λυρίτσης εξηγεί

12:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κολωνάκι: Ποινική δίωξη για δύο πλημμεληματικές πράξεις στην 36χρονη τραγουδίστρια που προκάλεσε το τροχαίο

07:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Ιταλών μετεωρολόγων για τις επόμενες ώρες για την Ελλάδα - Προσοχή το μεσημέρι

09:08ΥΓΕΙΑ

Πίνετε καφέ και τσάι; Οι επιστήμονες έχουν απροσδόκητα καλά νέα για τον εγκέφαλό σας

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Ανακοινώθηκε η σύνθεση της έδρας

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Τι περιέχουν οι φάκελοι των 200 που εκτελέστηκαν από τους ναζί

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σχολή Ευελπίδων: Αύξηση 19% των μαθητών που ενδιαφέρονται να υπηρετήσουν ως μάχιμοι αξιωματικοί

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστοι πυρπόλησαν το αυτοκίνητο της τράπερ Ghetto Queen -Καταγγέλει ότι δεχόταν απειλές

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Ραγίζει καρδιές το μωρό μαϊμουδάκι - Το εγκατέλειψε η μητέρα του και έχει συντροφιά ένα λούτρινο

17:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΑ: Παράνομη χορήγηση επιδομάτων ύψους 1,8 εκατ. ευρώ - Αποκαλύψεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

12:48ME TO N & ME TO Σ

Αυτοί που πήγαν στον Τζιωρτζιώτη, είναι που έβγαλαν και τον Καραμανλή…

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χαμενεϊ απειλεί τις ΗΠΑ: Ακόμη κι ο ισχυρότερος στρατός μπορεί να δεχτεί τέτοιο χτύπημα που δεν θα του επιτρέψει να ξανασηκωθεί

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει: Αυτός θα είναι ο νέος Πλανητάρχης

11:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Ανοικτό για τον κόσμο το τριετές μνημόσυνο της Αναστασίας-Μαρίας, της Χρύσας και της Θώμης Πλακιά

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω» - Τι είπε στην κατάθεσή του ο υδραυλικός που τοποθέτησε τον σωλήνα απ' όπου ξεκίνησε η διαρροή που προκάλεσε την έκρηξη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ