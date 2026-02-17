Η βεβαιότητα της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ για τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου - Τα 6 επιχειρήματα

«Είναι το μόνο πραγματικά μεγάλο πράγμα που έχω κάνει. Τόσο σίγουρη είμαι», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της η σπουδαία ακαδημαϊκός

Ανθή Κουρεντζή

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ

INTIME NEWS
«Έπρεπε να γίνω 100 χρόνων για να είμαι σίγουρη για ένα πράγμα. Και αυτό είναι ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι στη Βεργίνα», είχε δηλώσει η Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ σε συνέντευξή της στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ το 2023.

Η σπουδαία ακαδημαϊκός πίστευε ότι στον ασύλητο τάφο του Φιλίππου του Β’ στη Βεργίνα, τον οποίο ανακάλυψε ο Μανόλης Ανδρόνικος το 1977, βρίσκεται ενταφιασμένος ο γιος του, Μέγας Αλέξανδρος, με την ίδια να εμμένει πολλά χρόνια σε αυτόν τον ισχυρισμό.

ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ ΑΙΓΩΝ

Eurokinissi

«Όταν ο Ανδρόνικος, με τον οποίον ήμουνα φίλη, ανακάλυψε τον τύμβο -δεν μιλάμε για τάφο, μιλάμε για τύμβο ολόκληρο- βρήκε μέσα στον λεγόμενο τάφο του Φιλίππου, το αγαλμάτιο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του λέω, βρε Μανόλη μου, πώς είναι δυνατόν βασιλεύς βασιλεύων, αυτό θα ήταν ο Αλέξανδρος μετά το θάνατο του πατέρα του, πώς είναι δυνατόν να είναι μέσα σε τάφο; Και ο Ανδρόνικος, ο οποίος είναι ένας τέλειος αρχαιολόγος και τέλειος ανασκαφέας, μου είπε απλά, βρε Ελένη, 20 κείμενα πάνω κάτω, λένε ότι ο Αλέξανδρος είναι θαμμένος στην Αλεξάνδρεια. Με συγχωρείτε για την επιμονή μου, του λέω, αν είναι έτσι, εγώ βυζαντινολόγος είμαι, ασχολούμαι με τα βυζαντινά. Όταν όμως βρήκαν την Αμφίπολη, άρχισαν και ζητούσαν και τον Αλέξανδρο στην Αμφίπολη. Οπότε αναρωτήθηκα, μια και τον ζητάνε στην Αμφίπολη, άρα δεν είναι σίγουροι ότι είναι στην Αλεξάνδρεια», είχε δηλώσει η σπουδαία ιστορικός.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΩΝ 2.500 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ <br><br> ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΗ - ΑΡΒΕΛΕΡ

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ / INTIME NEWS

«Και πράγματι τότε, ως ιστορικός πια, πήρα τα κείμενα που μιλάνε για τον θάνατο του Αλεξάνδρου στην Αλεξάνδρεια και είδα ότι είναι όλα αιώνες μεταγενέστερα, μετά τον θάνατό του. Ο Αλέξανδρος πέθανε το 323 π.Χ. και ο Στράβων, παραδείγματος χάριν, που μιλάει για τον θάνατο και την ταφή του στην Αλεξάνδρεια, είναι το 60 μ.Χ. Αναρωτήθηκα λοιπόν και μετά άρχισα κι έψαχνα ως ιστορικός τα πράγματα. Τότε είδα, ότι εφόσον όλα τα κείμενα αυτά είναι μεταγενέστερα, να δούμε τι είναι τα πραγματικά ευρήματα», είχε αποκαλύψει η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, μιλώντας στο «Πρώτο Πρόγραμμα» της ΕΡΤ.

[357125] ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΕΑ

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ / Eurokinissi

«Είναι το μόνο πραγματικά μεγάλο πράγμα που έχω κάνει»

Μιλώντας στα «Τετράδια Πολιτισμού», η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ είχε παραθέσει έξι επιχειρήματα για να υπερασπιστεί τον ισχυρισμό της:

α) το ελαφαντοστέινο ομοίωμα του Αλέξανδρου,
β) την παράσταση στη ζωφόρο που δείχνει μια δράση η οποία για να αποτυπωθεί έπρεπε προηγουμένως να έχει συμβεί,
γ) την αρχική επιθυμία του Μακεδόνα να ταφεί στον τόπο του,
δ) το χρονικό κενό από την ταφή στο σημείο που ξέρουμε, μέχρι να κατασκευαστεί το μαυσωλείο,
ε) το ύψος του νεκρού που, όπως λέει, πως δε μοιάζει με του πατέρα, αλλά περισσότερο με του ίδιου του Αλέξανδρου.
στ) τον χουντίτη, ένα ορυκτό της Αιγύπτου που βρέθηκε στον τάφο.

αρβελέρ

Η Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ / INTIME NEWS

«Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι οι Μακεδόνες θέλανε όλοι να είναι θαμμένοι στην πατρίδα τους. Έχουμε πολλά κείμενα για αυτό. Αλλά αφού δήθεν ο Μεγαλέξανδρος είπε ότι θέλει να ταφεί στην Αλεξάνδρεια, λέω και εγώ: στην Αλεξάνδρεια! Όταν βρήκαν την Αμφίπολη και αρχίσανε να λένε για την Αμφίπολη, διερωτήθηκα πως μπορεί να είναι εκεί αφού είναι στην Αλεξάνδρεια. Αλλά άρχισα να ψάχνω. Και είδα πως όλοι οι Αρχαίοι αναρωτιόντουσαν που είναι θαμμένος. Ο Λουκιανός, στους νεκρικούς διαλόγους γράφει: "πες μας Αλέξανδρε που σε θάψανε οι Μακεδόνες". Και βέβαια ο Αλέξανδρος δεν απαντά. Όλοι νομίζουν ότι είναι στην Αλεξάνδρεια. Πως και από πού; Όταν τη σωρό την έκλεψε ο Πτολεμαίος την πήρε από τη Δαμασκό, σχεδόν. Τι ήθελε η σωρός στη Δαμασκό αν πήγαινε στην Αλεξάνδρεια; Πάει προς το βορρά και όχι προς το νότο. Άρα πήγαινε για τον τόπο του. Και την παίρνει ο Πτολεμαίος και την πάει στην Μέμφιδα, για να κάνει μαυσωλείο. Το μαυσωλείο γίνεται μετά από 20 χρόνια. Ώσπου να γίνει το μαυσωλείο, η σωρός έμεινε στη Μέμφιδα. Εκεί την κάψανε τη σωρό, μαζέψανε τα κόκκαλα "κατά τον ελληνικό τρόπο", δηλαδή τα πλύνανε με κρασί κ.λπ. Εκείνοι που φυλάνε τη σωρό στην Μέμφιδα είναι δυο Μακεδόνες, χάρις στους οποίους –κατά τη γνώμη μου– ο Περδίκας, που ήταν ο πρώτος επίτροπος μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου, σταλμένος από τη μητέρα του Αλέξανδρου, την Ολυμπιάδα, κατάφερε να τον πάρει προς την πατρίδα του», είχε αναφέρει η ακαδημαϊκός.

Σε ερώτηση για το αν πίστευε ποτέ πώς θα δικαιωθεί η θέση της, η ίδια είχε απαντήσει: «Όταν έρθει η επόμενη γενιά αρχαιολόγων, από εκείνους που ήταν στην ανασκαφή και όταν εγώ δε θα είμαι πια στη ζωή…». «Νομίζω ότι είναι το μόνο πραγματικά μεγάλο πράγμα που έχω κάνει. Τόσο σίγουρη είμαι!», είχε προσθέσει.

