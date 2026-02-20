Οι 5 χειρότεροι κωδικοί που μπορείς να βάλεις στο κινητό σου
Οι αρχές προειδοποιούν ότι απλοί και προβλέψιμοι κωδικοί μπορούν να εκθέσουν άμεσα τα δεδομένα στο κινητό.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το κινητό μας έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο σημαντικά εργαλέια της καθημερινότητάς μας. Τραπεζικές εφαρμογές, υγεία, δουλειά, σχολείο παιδιών, αγορές, τα πάντα περνούν από εκεί. Και όμως, οι περισσότεροι συνεχίζουν να το προστατεύουν με κωδικούς που σπάνε σε δευτερόλεπτα.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:43 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Αγρίνιο: Παιδιά 10 έως 13 ετών πίσω από σειρά κλοπών
11:31 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε ανήλικο για revenge porn σε βάρος 16χρονης
11:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Νέα εργασιακή πραγματικότητα, νέα tech αξεσουάρ
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Το Tesla Roadster θα παρουσιαστεί κάποτε;
10:45 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Οι 5 χειρότεροι κωδικοί που μπορείς να βάλεις στο κινητό σου
09:21 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Δημογραφικό: Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που «σβήνουν»
09:06 ∙ LIFESTYLE
Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο
13:49 ∙ WHAT THE FACT