Πλημμύρες στο Διδυμότειχο: Οικογένεια εγκλωβίστηκε στο σπίτι της για 48 ώρες

Σκηνές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στη βορειοδυτική πλευρά του Διδυμοτείχου, όπου μία οικογένεια παρέμεινε εγκλωβισμένη για δύο ολόκληρα 24ωρα, καθώς τα νερά περικύκλωσαν το συγκρότημα στο οποίο διαμένει και διατηρεί επαγγελματικό χώρο.

Το νερό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έφτασε έως και τα 60 εκατοστά μέσα στον επαγγελματικό τους χώρο, καθιστώντας αδύνατη κάθε μετακίνηση και μετατρέποντας την κατοικία τους σε «νησί» μέσα σε έναν απέραντο υδάτινο όγκο.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας ο Αντιπεριφερειάρχης Έβρου, Βαγγέλης Πουλιλιός, το πρωί της Πέμπτης (19/02), δέχθηκε τηλεφώνημα από πολίτη του Διδυμοτείχου, ο οποίος ανέφερε ότι βρίσκεται εγκλωβισμένος στο σπίτι του, εμφανώς ταλαιπωρημένος, με προβλήματα υγείας και χωρίς δυνατότητα διαφυγής.

Η παρέμβαση ήταν άμεση. Ο Αντιπεριφερειάρχης επικοινώνησε με τη διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και περίπου στις 11:00 το πρωί ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα κατάφεραν να προσεγγίσουν το σημείο και να μεταφέρουν με ασφάλεια το ζευγάρι και την κόρη τους σε ασφαλές μέρος.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη σειρά προβλημάτων που προκαλούν τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή, με κατοίκους να βρίσκονται σε διαρκή αγωνία για τις περιουσίες και την ασφάλειά τους.

