Διδυμότειχο: Εκτός λειτουργίας η νότια είσοδος λόγω πλημμυρών

Σε συναγερμό βρίσκεται το Διδιμότειχο, καθώς τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες, προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία. Ο μεγάλος όγκος νερού είχε ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση υδάτων στο οδόστρωμα, με τη νότια είσοδο της πόλης να καθίστανται προσωρινά αδιάβατη.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωσή του, ο δήμος Διδυμοτείχου ενημερώνει ότι η είσοδος από τον νότιο κόμβο της πόλης παραμένει κλειστή μέχρι νεωτέρας, εξαιτίας της αυξημένης συγκέντρωσης υδάτων στην περιοχή, που καθιστά επικίνδυνη τη διέλευση οχημάτων.

Αποκλειστικά μέσω βορείου κόμβου η πρόσβαση

Για λόγους ασφάλειας και αποφυγής ατυχημάτων, η πρόσβαση προς το Διδυμότειχο θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του βορείου κόμβου. Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, να ακολουθούν τις οδηγίες της σήμανσης και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις.

Επιφυλακή για νέες εξελίξεις

Ο δήμος τονίζει ότι θα υπάρξει νέα ενημέρωση μόλις μεταβληθούν τα δεδομένα ή αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό, η κυκλοφορία στον νότιο κόμβο. Μέχρι τότε, όλοι πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην ασφάλεια.

Η εικόνα εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των πλημμυρικών πιέσεων που δέχεται ο Έβρος, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να παραμένουν σε διαρκή επιφυλακή.

