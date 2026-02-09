Εκτεταμένες εκτάσεις πλημμύρισαν στον Έβρο - Χάρτης δορυφορικής απεικόνισης

Μεγάλες εκτάσεις του Έβρου έχουν πλημμυρίσει τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας των σημαντικών βροχοπτώσεων που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή, με μεγάλες ποσότητες νερού να εισέρχονται στη χώρα από τη Βουλγαρία και την Τουρκία.

Δορυφορικά δεδομένα από το ραντάρ (SAR) του ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel-1, ο οποίος πέρασε πάνω από τη χώρα μας το απόγευμα του Σαββάτου 7 Φεβρουαρίου 2026, δείχνουν εκτεταμένες πλημμυρισμένες περιοχές πέριξ του ποταμού Έβρου.

Οι πλημμυρισμένες εκτάσεις οφείλονται στα μεγάλα ύψη βροχής που έχουν καταγραφεί στην περιοχή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Ο χάρτης, που προέκυψε από την επεξεργασία των δορυφορικών δεδομένων από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr, απεικονίζει με γαλάζιο χρώμα τις περιοχές του Έβρου που έχουν πλημμυρίσει.

Δορυφορική απεικόνιση των πλημμυρισμένων εκτάσεων. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr

