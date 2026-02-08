Δύο νεκροί στον Έβρο: Πληροφορίες πώς ήταν μετανάστες που προσπάθησαν να περάσουν στην Ελλάδα

Δύο μετανάστες βρήκαν τραγικό θάνατο στην περιοχή του Διδυμοτείχου, κοντά στη Νέα Βύσσα, σε συνθήκες που ερευνώνται από τις αρχές. Οι άνδρες, ηλικίας περίπου 30 έως 40 ετών, μεταφέρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν σε παραμεθόρια περιοχή με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστό το ακριβές σημείο της ανεύρεσής τους. Ο ένας μεταφέρθηκε ήδη νεκρός στο νοσοκομείο, ενώ ο δεύτερος αρχικά είχε σημάδια ζωής αλλά τελικά δεν κατάφερε να επιβιώσει παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως οι δύο μετανάστες προσπάθησαν να περάσουν τον ποταμό Έβρο, προκειμένου να εισέλθουν στη χώρα. Η στάθμη του ποταμού είναι αυτή την περίοδο ιδιαίτερα υψηλή, αγγίζοντας τα έξι μέτρα, ενώ οι χειμερινές καιρικές συνθήκες και τα ορμητικά νερά καθιστούν τη διάσχιση εξαιρετικά επικίνδυνη.

Η αστυνομία έχει ήδη ενημερωθεί για το συμβάν και αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, ώστε να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια θανάτου των δύο ανδρών. Η υπόθεση τίθεται υπό διερεύνηση, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση των περιστατικών που οδήγησαν στον θάνατό τους.