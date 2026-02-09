Έβρος: Έσπασε ανάχωμα στον κάμπο Χειμωνίου - Βίντεο από τις πλημμυρισμένες εκτάσεις

Σημαντικά προβλήματα έχουν προκληθεί στον Έβρο εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας νερού που πέρασαν στο ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία, με εκτάσεις στο βόρειο τμήμα του νομού να πλημμυρίζουν.

Σε βίντεο από drone καταγράφηκε η δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στον κάμπο του Χειμωνίου στον Έβρο, νοτιότερα της Ορεστιάδας.

Στα πλάνα φαίνεται καθαρά η έκταση των πλημμυρικών φαινομένων, με μεγάλες εκτάσεις να έχουν μετατραπεί σε λίμνη, αλλά και η θραύση υπερβλητού αναχώματος στο ίδιο σημείο.

Το ανάχωμα που υπέστη θραύση είναι το υπερβλητό, το οποίο έχει μικρότερο ύψος και λειτουργεί κυρίως για την προστασία των χωραφιών. Αντίθετα, το κύριο ανάχωμα, που είναι υψηλότερο και προστατεύει οικισμούς της περιοχής, παραμένει μέχρι στιγμής ακέραιο.

Η αυξημένη πίεση από τον όγκο των υδάτων οδήγησε στην υπερχείλιση και τελικά στη θραύση του υπερβλητού αναχώματος, με αποτέλεσμα τα νερά να διαχέονται ανεξέλεγκτα στον κάμπο.

Νωρίτερα καταγράφηκε μείωση του ρυθμού ανόδου της στάθμης του ποταμού Έβρου, λόγω ανοίγματος θυροφραγμάτων στην τουρκική πλευρά, χωρίς ωστόσο να έχει αρθεί ο κίνδυνος, σύμφωνα με το e-evros.gr.

Σε «άριστη κατάσταση» τα αναχώματα

Για την αποφυγή ανάλογων φαινομένων και νοτιότερα, κυρίως στην περιοχή των Φερών, και για αυτό οι τοπικές αρχές προχώρησαν σε ενέργειες πρόληψης και αντιπλημμυρικής προστασίας.

Ο ΤΟΕΒ Φερών - Πέπλου ενημερώνει ότι σε συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και την Περιφέρεια ΑΜΘ, ελήφθησαν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και αντιπλημμυρικής προστασίας στον χώρο ευθύνης του.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, "τα αναχώματα είναι σε άριστη κατάσταση, όπου χρειάστηκαν μικροπαρεμβάσεις έχουν γίνει και η πλημμυρισμένη ζώνη στην περιοχή του μελισσοκομείου λειτουργεί στο απόλυτο".

Επίσης, τα θυροφράγματα στο Φυλάκιο Καραγώγου ανοίχτηκαν μετά την πτώση των υδάτων από το ρέμα Τσάϊ και συνεχίζεται στη στρατιωτική τάφρο και στο "Διαβολόρεμα" της Βρυσούλας. Κανονικά λειτουργούν και όλες οι πόρτες στην "σαραντάμετρο Δορίσκου, Μοναστηρακίου, Λουτρών" και υπάρχει σχετικά γρήγορη πτώση των υδάτων.

Πάντως ο ΤΟΕΒ υπενθυμίζει ότι υπάρχει ένα πλημμυρικό φαινόμενο απο δύο διαφορετικές περιοχές, δηλαδή τον ποταμό Έβρο και τον χείμαρρο Ιτέας - Καβησσού και χρειάζεται προσοχή και υπομονή για να ξεπεραστεί το πρόβλημα με τις μικρότερες απώλειες.

