Έβρος: Τροχαίο με στρατιωτικό όχημα - Τραυματίστηκαν δύο φαντάροι
To όχημα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία εξετράπη της πορείας του
Τροχαίο ατύχημα με στρατιωτικό όχημα τύπου Steyr σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (11/2) κοντά στα Ρίζια του Έβρου.
Σύμφωνα με το evros-news.gr, το όχημα εξετράπη της πορείας κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Οι δύο στρατιώτες, οδηγός και συνοδηγός, τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου.
