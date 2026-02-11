Έβρος: Τροχαίο με στρατιωτικό όχημα - Τραυματίστηκαν δύο φαντάροι

Τροχαίο ατύχημα με στρατιωτικό όχημα τύπου Steyr σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (11/2) κοντά στα Ρίζια του Έβρου.

Σύμφωνα με το evros-news.gr, το όχημα εξετράπη της πορείας κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Οι δύο στρατιώτες, οδηγός και συνοδηγός, τραυματίστηκαν ελαφρά και διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου.