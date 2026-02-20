Δήμος Αθηναίων: Με καρναβαλική παρέλαση την Κυριακή και παραδοσιακά Κούλουμα την Καθαρά Δευτέρα

«Η Αθήνα γλεντά με εξωστρέφεια, συμμετοχή, χαρά και συμπερίληψη. Σας περιμένουμε όλες και όλους», σχολιάζει ο Χάρης Δούκας

Αντώνης Ρηγόπουλος

Δήμος Αθηναίων: Με καρναβαλική παρέλαση την Κυριακή και παραδοσιακά Κούλουμα την Καθαρά Δευτέρα

Στιγμιότυπο από την γιορτή του Καρναβαλιού στην Αθήνα, 2025

Με μια μεγάλη καρναβαλική παρέλαση στο κέντρο της πόλης, κορυφώνει ο δήμος της Αθήνας τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Αποκριάς, ενώ την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026, τα παραδοσιακά Κούλουμα γιορτάζονται στον Λόφο του Φιλοπάππου, με τον δήμο να υπόσχεται ένα διήμερο γεμάτο χρώμα, μουσική και εορταστική διάθεση.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας τόνισε ότι «η Αθήνα γλεντά με εξωστρέφεια, συμμετοχή, χαρά και συμπερίληψη. Την Κυριακή της Αποκριάς, το κέντρο της πόλης μετατρέπεται σε μια μεγάλη σκηνή γιορτής για όλους. Την Καθαρά Δευτέρα, στον Λόφο του Φιλοπάππου, κρατάμε ζωντανή την παράδοση με μουσική, σαρακοστιανά εδέσματα και χαρταετούς στον ουρανό της πόλης. Σας περιμένουμε όλες και όλους να γλεντήσουμε μαζί!»

Το πρόγραμμα της αποκριάτικης παρέλασης

Την Κυριακή της Αποκριάς, από τις 16:00, ο ραδιοφωνικός σταθμός 92.3 Λάμψη, με την Καίτη Φαρμάκη, μεταδίδει ζωντανά από την Πλατεία Συντάγματος. Στις 17:00, η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων θα δώσει το έναυσμα για την έναρξη της αποκριάτικης παρέλασης, η οποία θα κατηφορίσει την οδό Ερμού και από την Αιόλου θα καταλήξει στην πλατεία Κοτζιά. Στην πομπή ρυθμό θα δίνουν η ομάδα κρουστών Bloco Swingueira και τα Global Daoulia.

Απόκριες - Αθήνα - 2025

Στιγμιότυπα από τον εορτασμό του 2025


Χαρακτηριστικοί ξυλοπόδαροι θα συνοδεύουν, ενώ η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ελληνική Ομάδα Cheerleaders από τη Χοροκίνηση Ναυπλίου, θα εντυπωσιάσει με τις δυναμικές της φιγούρες. Τον χορό θα σύρουν το Διεθνές Συμβούλιο Χορού – Τμήμα Αθηνών CID UNESCO και ο Σύλλογος Παραδοσιακών Χορών «Μόλυβος». Τη συμπεριληπτικότητα της γιορτής θα τονίσει η ομάδα της ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ.

Παράλληλα, από τις 17:00, το πάρτι θα έχει στηθεί στην πλατεία Κοτζιά, με τον Νίκο Ζώη από το 95.2 Athens DeeJay σε ένα live αποκριάτικο DJ set. Η παρέλαση αναμένεται να φτάσει στην πλατεία Κοτζιά κατά τις 18:00, όπου και θα κορυφωθεί η γιορτή με μουσική, χορό και ένα εντυπωσιακό bubble show με αμέτρητες σαπουνόφουσκες.

Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνει ο ηθοποιός Δημήτρης Μακαλιάς. Τη μεγάλη αποκριάτικη πομπή διοργανώνουν ο Δήμος Αθηναίων και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Το πρόγραμμα της Καθαράς Δευτέρας στου Φιλοπάππου

Η Αθήνα θα υποδεχθεί τη Σαρακοστή στον Λόφο του Φιλοπάππου. Στις 11:00, η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων θα καλωσορίσει το κοινό, ενώ στις 11:30 θα ξεκινήσει ένα αυθεντικό νησιώτικο γλέντι με τους Νίκο Οικονομίδη και Κυριακή Σπανού. Όπως αναφέρει ο δήμος, θα προσφερθούν δωρεάν πλούσια σαρακοστιανά εδέσματα.

