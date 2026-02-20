Καιρός: Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη για την Καθαρά Δευτέρα - Πώς επηρεάζει το ψυχρό μέτωπο

Βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο κινείται βορειοανατολικά και θα προκαλέσει πρόσκαιρη αλλά έντονη επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας, σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη.

Το σύστημα συνοδεύεται από οργανωμένο ψυχρό μέτωπο, το οποίο θα διασχίσει την Ελλάδα από τα βορειοδυτικά προς τα ανατολικά.

Το ψυχρό μέτωπο θα δώσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους έντονες, με χαλαζοπτώσεις – ιδιαίτερα σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Τα φαινόμενα θα οργανωθούν σε σχετικά στενή ζώνη διέλευσης, χαρακτηριστικό των ψυχρών μετώπων, με μεγάλα ύψη βροχής σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, πριν από τη διέλευση του μετώπου οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως νοτιοδυτικοί και θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τοπικά τα επίπεδα θύελλας. Μετά το πέρασμα του μετώπου θα στραφούν σε δυτικούς και βορειοδυτικούς, παραμένοντας ισχυροί.

Στο Ιόνιο αρχικά θα επικρατήσουν θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ. Σταδιακά, πριν από το μεσημέρι, θα εξασθενούν από τα δυτικά, ενώ στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο θα ενισχυθούν, φτάνοντας επίσης τα 8 μποφόρ.

Περιοχές που χρειάζονται αυξημένη προσοχή

Τα πιο έντονα φαινόμενα και ο μεγαλύτερος όγκος νερού αναμένονται:

• Στα βορειοδυτικά και δυτικά τμήματα της χώρας και στην Πελοπόννησο

• Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη

Πρόκειται για περιοχές ήδη επιβαρυμένες, όπου οι βροχοπτώσεις λειτουργούν συσσωρευτικά, αυξάνοντας τον κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών φαινομένων.

Αναλυτική εξέλιξη των φαινομένων

Το πρωί

• Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο

• Στο υπόλοιπο Ιόνιο και στη δυτική Στερεά

• Ισχυρές βροχές και στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, κυρίως έως το μεσημέρι

Μέχρι το μεσημέρι

• Τα φαινόμενα επεκτείνονται στη δυτική και κεντρική Πελοπόννησο

• Επηρεάζεται και η νότια Πελοπόννησος

Από το μεσημέρι και μετά

• Ανατολική Μακεδονία

• Από το απόγευμα η Θράκη και το βόρειο Αιγαίο

Τη νύχτα

• Δυτική και νότια Κρήτη

• Κυκλάδες

• Ανατολικό Αιγαίο

Ο καιρός του Σαββάτου

Το σύστημα θα παραμείνει στο βόρειο Αιγαίο, τροφοδοτώντας με υγρασία την ανατολική χώρα.

Τα ισχυρά φαινόμενα θα επιμείνουν:

• Στη Θράκη και την ανατολική Μακεδονία έως το απόγευμα

• Στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο έως το μεσημέρι

• Στα Δωδεκάνησα έως το μεσημέρι

Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, περισσότερες στα ανατολικά λόγω του ενισχυμένου βορείου ρεύματος.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά και στο βόρειο Ιόνιο και στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7–8 μποφόρ.

Παράλληλα, οι βόρειοι άνεμοι θα μεταφέρουν ψυχρότερες αέριες μάζες, προκαλώντας πτώση της θερμοκρασίας. Στα βορειοανατολικά οι μέγιστες τιμές θα παραμείνουν σε μονοψήφια επίπεδα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθούν μεταξύ 14 και 17 βαθμών.

Θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, τοπικά ακόμη και σε πεδινές περιοχές.

Ο καιρός την Κυριακή

Τα φαινόμενα σταδιακά θα περιοριστούν, κυρίως:

• Στις Σποράδες

• Στην Ανατολική στερεά συμπεριλαμβανομένης και Αττικής της Εύβοιας

• Στην Πελοπόννησο( κυρίως κεντρική και νότια)

• Στις Κυκλάδες

• Στην Κρήτη

• Στα Δωδεκάνησα

Στα δυτικά και βορειοδυτικά θα υπάρχουν διαστήματα ηλιοφάνειας.

Οι βοριάδες θα περιοριστούν στα 5–7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή επιπλέον πτώση.

Καθαρά Δευτέρα – Σύμμαχος ο καιρός

Την Καθαρά Δευτέρα η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει ηλιοφάνεια.

Λίγες ασθενείς βροχές αναμένονται κυρίως στην Κρήτη, στην Εύβοια και στις Κυκλάδες, με σταδιακή εξασθένηση μέσα στην ημέρα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο το μεσημέρι, ωστόσο το πρωί και το βράδυ θα διατηρηθεί το κρύο, με παγετό κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς στα περισσότερα ηπειρωτικά, 2–3 μποφόρ, ενώ στις περιοχές που βρέχονται από το Αιγαίο θα πνέουν με ένταση 3–5 μποφόρ( ιδανική ένταση για το πέταγμα του χαρταετού) και μόνο στο κεντρικό και ιδίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6–7 μποφόρ καθώς και στο κρητικό πέλαγος.

Αττική

Σήμερα στην Αττική, το πρωί αναμένονται λίγες τοπικές βροχές, κυρίως γύρω από τα βόρεια ορεινά.

Από αργά το μεσημέρι οι βροχές θα ξεκινήσουν από τα δυτικά τμήματα του νομού και σταδιακά θα επεκταθούν ανατολικότερα. Προς το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν και υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων καταιγίδων.

Τις βραδινές ώρες(γύρω στις 8-9) αναμένονται ισχυρές καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της Αττικής.

Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν περίπου έως τις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από ισχυρές ριπές ανέμου, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των καταιγίδων.

Ενώ τοπικές βροχές ή μπόρες αναμένονται και το Σάββατο καθώς και ασθενείς βροχές την Κυριακή(κυρίως στα βόρεια και ανατολικά τμήματα)