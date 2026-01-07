Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου: Συγκινεί για τη μάχη του με τον καρκίνο

Το μήνυμα του δημάρχου Αγίου Ευστρατίου για την περιπέτεια της υγείας του

Δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου: Συγκινεί για τη μάχη του με τον καρκίνο
Για τη μάχη του με τον καρκίνο μίλησε σήμερα ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, μία ημέρα μετά την αποκάλυψή του για την κατάσταση της υγείας του.

Ο Κώστας Σινάνης εξομολογήθηκε χθες, κατά τη διάρκεια του εορτασμού των Θεοφανίων, στους συμπολίτες του ότι διαγνώστηκε με καρκίνο και για τον λόγο αυτό θα λείψει για δύο μήνες από το νησί, καθώς θα χρειαστεί να βρίσκεται σε Νοσοκομείο των Αθηνών, προκειμένου να υποβληθεί σε χημειοθεραπείες.

Σήμερα, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε ότι θέλησε να μιλήσει με τους συμπολίτες του γι'αυτό, καθώς «οι σχέσεις, ειδικά στην αυτοδιοίκηση, χτίζονται μέσα από την ειλικρίνεια».

Σινάνης: «Λέγεται καρκίνος και είναι ιάσιμος»

Ο κ. Σινάνης υπογράμμισε επιπλέον τη σημασία του να μην αποφευχθεί το όνομα της αρρώστιας, «λέγεται καρκίνος και είναι ιάσιμος» και σημείωσε τη σημασία της ψυχολογίας για την αντιμετώπιση της αρρώστιας. Η πηγή της δύναμης του, όπως δήλωσε και ο ίδιος, είναι οι συμπολίτες του και η αγάπη που του δίνουν.

«Εμείς οι νησιώτες έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα γιατί ζούμε με αυτά, έχουμε το σθένος και την ψυχική ικανότητα να τα λύνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος του Αγίου Ευστρατίου ανακοίνωσε ότι λόγω των θεραπειών για τον καρκίνο δεν θα βρίσκεται σε απευθείας επαφή με τους συνανθρώπους του, όμως θα διατηρήσει έμμεση επαφή μαζί τους. «Δυστυχώς θα πρέπει ν’ αντιμετωπίσω τον καρκίνο, θα πρέπει να φύγω θα πρέπει να είμαι κλεισμένος κοινωνικά για δυο μήνες περίπου, θα κάνω χημειοθεραπείες. Το γραφείο θα είναι ανοιχτό, οι συνεργάτες μου θα είναι εδώ, κι εγώ θα πάω να τον πατήσω και να γυρίσω εδώ δίπλα σας», σημείωσε.

