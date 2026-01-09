«Πράσινο φως» από την ΕΕ στη συμφωνία Mercosur παρά την αντίθεση της Γαλλίας

Η πλειοψηφία των κρατών-μελών της ΕΕ ενέκρινε τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τη Mercosur. Η αντίθεση της Γαλλίας δεν ήταν αρκετή για να μπλοκάρει το κείμενο, το οποίο αναμένεται να υπογραφεί επισήμως τη Δευτέρα.

«Πράσινο φως» από την ΕΕ στη συμφωνία Mercosur παρά την αντίθεση της Γαλλίας
Μια ειδική πλειοψηφία των κρατών-μελών της ΕΕ υποστήριξε τσήμερα τη συμφωνία της Mercosur, τερματίζοντας περισσότερες από δύο δεκαετίες δύσκολων διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μιας ομάδας χωρών της Λατινικής Αμερικής - Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη - καθώς και χρόνια εσωτερικών διαιρέσεων στην ΕΕ.

Η Γαλλία, η Πολωνία, η Αυστρία, η Ουγγαρία και η Ιρλανδία ψήφισαν κατά, ενώ το Βέλγιο απείχε, σύμφωνα με το Euronews. Η απόφαση αποτελεί πλήγμα στις γαλλικές προσπάθειες να συσπειρώσουν μια μειοψηφία που θα καταψηφίσει την αμφιλεγόμενη συμφωνία.

Η συμφωνία, την οποία επικύρωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τον Δεκέμβριο του 2024, θα δημιουργήσει μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών με περισσότερους από 700 εκατομμύρια ανθρώπους. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα αποκτήσουν πρόσβαση σε μια αγορά 280 εκατομμυρίων καταναλωτών στη Λατινική Αμερική, όπου ήδη δραστηριοποιούνται περίπου 30.000 επιχειρήσεις της ΕΕ.

Τα κράτη που τη στηρίζουν με επικεφαλής τη Γερμανία και την Ισπανία, υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι η συμφωνία θα ανοίξει την πρόσβαση σε νέες αγορές. Οι αντίπαλοι της συμφωνίας, με επικεφαλής τη Γαλλία, προειδοποίησαν ότι θα εκθέσει τους αγρότες της ΕΕ σε αθέμιτο ανταγωνισμό από τις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων από τη Λατινική Αμερική.

Η αντίθεση των αγροτών της ΕΕ στη συμφωνία ήταν σφοδρή. Ενώ οι δασμοί θα καταργηθούν σταδιακά για τα περισσότερα προϊόντα μόλις τεθεί σε ισχύ η συμφωνία, οι ποσοστώσεις θα παραμείνουν σε ισχύ για την προστασία των ευαίσθητων στον ανταγωνισμό γεωργικών προϊόντων, όπως το βόειο κρέας, τα πουλερικά και η ζάχαρη.

Αρκετά κράτη-μέλη αντιστέκονται στη συμφωνία εδώ και χρόνια. Το 2019, ένα προσχέδιο κειμένου μπλοκαρίστηκε από αρκετές κυβερνήσεις, με τη Γαλλία να ηγείται της αντιπολίτευσης λόγω περιβαλλοντικών και γεωργικών ανησυχιών.

Τους τελευταίους μήνες, η Επιτροπή έχει προσθέσει διατάξεις που αποσκοπούν στην τόνωση των αγροτών και στην εξασφάλιση της κρίσιμης υποστήριξης της Ιταλίας, συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης πρόσβασης σε κονδύλια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ από το 2028 και του παγώματος του συνοριακού φόρου άνθρακα της ΕΕ για τα λιπάσματα.

Για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ανησυχιών, οι διαπραγματευτές κατέστησαν τη συμμόρφωση με τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα του 2016 «ουσιώδες στοιχείο» της συμφωνίας, επιτρέποντας μερική ή πλήρη αναστολή σε περίπτωση παραβίασης των δεσμεύσεων. Παρ 'όλα αυτά, το βράδυ της Πέμπτης, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε μέσω X ότι η Γαλλία θα ψηφίσει «Όχι» στη συμφωνία.

Η ψηφοφορία ανοίγει τον δρόμο για την υπογραφή της συμφωνίας από την ΕΕ, ενώ η φον ντερ Λάιεν αναμένεται να ταξιδέψει σύντομα στη Λατινική Αμερική. Η διαδικασία σύναψης της συμφωνίας στην ΕΕ, ωστόσο, απαιτεί και τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αργά την Πέμπτη, η γαλλική αντιπροσωπεία της Renew δήλωσε ότι η κυπριακή προεδρία της ΕΕ χρησιμοποίησε έναν νομικό ελιγμό για να επιτρέψει την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας χωρίς κοινοβουλευτική ψηφοφορία.

