Στις Βρυξέλλες δεκάδες τρακτέρ - «Μπλόκο» αγροτών στη συμφωνία Mercosur

Μεγάλη διαδήλωση αγροτών έχει προγραμματιστεί σήμερα στο κέντρο των Βρυξελλών, κατά της αγροτικής πολιτικής που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ευρωπαϊκή οργάνωση αγροτών Copa-Cogeca, η οποία διοργανώνει την εκδήλωση, αναμένει 10.000 συμμετέχοντες, ενώ η βελγική πρωτεύουσα έχει οχυρωθεί...

¡Bruseeeelas, se blinda, y el caaaampo no claudica! pic.twitter.com/LdOuIxueyc — ASAJA in Brussels ????? (@BruselasAsaja) December 18, 2025

Ήδη στις Βρυξέλλες, σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, νωρίς το πρωί της Πέμπτης έφτασαν τα 150 τρακτέρ, με αρκετά να βρίσκονται καθοδόν, ενώ δύο σήραγγες που οδηγούν στο κέντρο της πόλης έχουν κλείσει.

Tractors are already on the streets of Brussels. Today, Europe-wide farmer protest, focused on CAP budget, Mercosur and growing burden of EU regulation. This week we saw protesting farmers come out on roads in France, in England, in Greece, today they are protesting in Brussels ! pic.twitter.com/QqYEUnjxcG — Ramandeep Singh Mann (@ramanmann1974) December 18, 2025

Σύμφωνα με τους διοργανωτές οι αγρότες διαμαρτύρονται, μεταξύ άλλων, για μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ (κοινή αγροτική πολιτική) και του προϋπολογισμού της ΕΕ και για «απαράδεκτες εμπορικές συμφωνίες» όπως αυτή με το εμπορικό μπλοκ της Νότιας Αμερικής Mercosur.

Η διαδήλωση πραγματοποιείται λίγο πριν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναχωρήσει για τη Βραζιλία για να υπογράψει τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Mercosur και κατά τη διάρκεια συνάντησης των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ.

Plusieurs centaines d'#agriculteurs commencent a converger devant le Parlement Européen à #Bruxelles depuis 23h.



Près de 10.000 agriculteurs de toute l'Europe vont manifester demain contre la signature du Mercosur, la baisse de la PAC et la taxe carbone.#Brussel #Brussels pic.twitter.com/uXJ7VvP9PF — Luc Auffret (@LucAuffret) December 18, 2025

Στην περιοχή της Place du Luxembourg, ο ήχος των βομβών και των πυροτεχνημάτων ακούγεται σποραδικά. Ορισμένοι διαδηλωτές έβαλαν επίσης φωτιά σε μερικά ξύλα στην Wetstraat, από το δικό τους τρέιλερ.

Ενστάσεις Γαλλίας-Ιταλίας για τη συμφωνία

Η Γαλλία και η Ιταλία, κρατούν επικριτική στάση απέναντι στην εμπορική συμφωνία Mercosur, παρά την προσωρινή συμφωνία, στην οποία κατέληξε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μεταξύ άλλων προβλέπει επιβολή ελέγχων στις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων που θα προκύψουν από την υπό σχεδιασμό εμπορική συμφωνία με το νοτιοαμερικανικό μπλοκ της Mercosur, σε μια κίνηση που ενδέχεται να απαντά σε μέρος των ενστάσεων των επικριτών της συμφωνίας.

Ο συμβιβασμός περιλαμβάνει δύο βασικά στοιχεία: την εισαγωγή ενός ορίου εισαγωγών 8%, πάνω στο οποίο η ΕΕ θα μπορούσε να παρέμβει για να μετριάσει τον αντίτυπο στην εσωτερική αγορά, προστατεύοντας τους πιο εκτεθειμένους τομείς· και μια δήλωση σχετικά με τα πρότυπα παραγωγής ισχύουν για τα εισαγόμενα προϊόντα, συνοδευόμενη από ενισχυμένους υγειονομικούς και φυτοϋγειονομικούς ελέγχους.

Η ΕΕ και οι χώρες της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη) είχαν ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις τον περασμένο Δεκέμβριο για τη δημιουργία της μεγαλύτερης εμπορικής συμφωνίας που έχει συνάψει ποτέ η Ένωση ως προς τις μειώσεις δασμών, έπειτα από περίπου 25 χρόνια συνομιλιών.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις επιμένουν πως καμία συμφωνία δεν πρέπει να υπονομεύσει τις δεσμεύσεις της ΕΕ απέναντι στη βιώσιμη γεωργία και ιδιαίτερα στην αποτροπή της αποψίλωσης του Αμαζονίου.