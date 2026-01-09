Επίδομα μητρότητας: Πότε γίνεται η πρώτη πληρωμή για το 2026 - Οι δικαιούχοι και οι εξαιρέσεις

Στις 21 Ιανουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη μεγάλη πίστωση των επιδομάτων μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) από τον e-ΕΦΚΑ για το νέο έτος.

Η πληρωμή αυτή αφορά μισθωτές μητέρες, ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες που οριστικοποίησαν την αίτησή τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά το διάστημα από τις 18 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Η ενίσχυση υπολογίζεται βάσει των ασφαλιστικών αποδοχών, όπου για παράδειγμα σε έναν μεικτό μισθό 1.200 ευρώ, ο ΕΦΚΑ καταβάλλει τα 880 ευρώ που αντιστοιχούν στον κατώτατο μισθό και ο εργοδότης καλύπτει το υπόλοιπο ποσό των 320 ευρώ.

Από τη συγκεκριμένη καταβολή εξαιρούνται οι υπάλληλοι του Δημοσίου, καθώς και οι ασφαλισμένες σε ΤΑΠ-ΔΕΗ και ΤΑΠ-ΟΤΕ λόγω των ειδικών κανονισμών ή της απευθείας κάλυψης από τους εργοδότες τους.

