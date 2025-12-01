ΔΥΠΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση της Ειδικής Παροχής Προστασίας Μητρότητας

Η ΔΥΠΑ προχωρά σε άμεσες διευκρινίσεις για τη σωστή και ενιαία εφαρμογή της Ειδικής Παροχής Προστασίας Μητρότητας.

Newsbomb

ΔΥΠΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση της Ειδικής Παροχής Προστασίας Μητρότητας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ΔΥΠΑ, μετά τον εντοπισμό παρερμηνειών στην εφαρμογή του πλαισίου που οδήγησαν σε περιορισμένο αριθμό ανακλητικών πράξεων, προχώρησε άμεσα σε συνολική επανεξέταση όλων των σχετικών υποθέσεων και αποκατέστησε πλήρως τις επηρεαζόμενες περιπτώσεις, διασφαλίζοντας την ορθή και δίκαιη εφαρμογή της νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τη νεότερη νομική αποσαφήνιση, οι μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες με ατομική επιχείρηση και οι μητέρες που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα εξομοιώνονται πλήρως ως προς τις προϋποθέσεις λήψης της παροχής, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση μη μισθωτών του e-ΕΦΚΑ.

Κατά συνέπεια, όλες οι μητέρες που καταβάλλουν εισφορές ως μη μισθωτές - ανεξαρτήτως της νομικής μορφής μέσω της οποίας ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα - δικαιούνται την Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας.

Στοιχεία αιτήσεων και πληρωμών

Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί 65.866 αιτήσεις, από τις οποίες έχουν ήδη πληρωθεί 55.546.

Από αυτές:

  • 7.839 αιτήσεις αφορούν μητέρες ελεύθερες επαγγελματίες
  • Έχουν ήδη πληρωθεί 6.293 για την κατηγορία αυτή.

Συνολικά τέθηκαν υπό διερεύνηση 660 περιπτώσεις.

Από αυτές:

  • 304 μητέρες ενημερώθηκαν από τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ για την εξέταση της περίπτωσής τους
  • Πριν από τη νεότερη νομική διευκρίνιση εκδόθηκαν 20 ανακλητικές πράξεις, οι οποίες έχουν πλέον πλήρως ανακληθεί.

Συνολικά, η ΔΥΠΑ έχει καταβάλει για την παροχή ποσό που υπερβαίνει τα 334 εκατομμύρια ευρώ.

Ενιαία εφαρμογή και προστασία των δικαιούχων

Με τη ρητή αποσαφήνιση των προϋποθέσεων υπαγωγής, την άμεση τροποποίηση της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και τη διόρθωση όλων των επηρεασμένων περιπτώσεων, η ΔΥΠΑ διασφαλίζει την ενιαία, ξεκάθαρη και δίκαιη εφαρμογή της Ειδικής Παροχής Προστασίας Μητρότητας.

Ο θεσμός αυτός, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα μεταβίβασής του στον άλλο γονέα, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους μηχανισμούς στήριξης της οικογένειας, της μητρότητας και της ισότιμης γονεϊκότητας, ανεξαρτήτως της επαγγελματικής σχέσης των δικαιούχων.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε χιλιάδες δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου

04:52WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 1η Δεκεμβρίου

04:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση της Ειδικής Παροχής Προστασίας Μητρότητας

04:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Μέχρι σήμερα η προθεσμία καταβολής δόσεων ρύθμισης και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών

03:42ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στις λαϊκές αγορές – Ποια μέρα δεν θα λειτουργήσουν

03:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Στο myCar τα ειδοποιητήρια – Πότε λήγει η προθεσμία για την πληρωμή

02:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Cyber Monday σήμερα και ακολουθεί το… εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

02:24ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνικό σύγκρουσης στην Καραϊβική: Η Βενεζουέλα καταγγέλλει «επικείμενη επίθεση» των ΗΠΑ

01:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: O Τραμπ επιβεβαίωσε την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μαδούρο

01:34ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Γ/2025: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 145 μόνιμες θέσεις στο υπουργείο Εξωτερικών

01:10ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε πάνω από 40 μαχητές της Χαμάς μέσα σε σήραγγες στη Ράφα

00:46ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός κοντά στη Ζαχάρω Ηλείας

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Υπάρχουν «καλές πιθανότητες» για συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας – Συνάντηση Πούτιν - Γουίτκοφ την Τρίτη

00:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Τα highlights του συναρπαστικού ντέρμπι της Super League

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νέα γενική απεργία στις 2 Δεκεμβρίου – Ο λόγος διαμαρτυρίας των εργαζομένων

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εμπορικά καταστήματα: Ποιες Κυριακές του Δεκεμβρίου θα είναι ανοιχτά

23:46LIFESTYLE

Λευτέρης Πετρούνιας: Η έκπληξη που του έκανε η οικογένεια και οι φίλοι του για τα γενέθλιά του

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 1 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Σίδνεϊ: Ζευγάρι «έγδυσε» καζίνο με… κρυφή κάμερα και ακουστικά – Λεία άνω των 730.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοφυία στα… 14: Σχεδίασε το πιο δυνατό σχέδιο οριγκάμι στον κόσμο και κέρδισε 25.000 δολάρια

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα - Τι προβλέπουν Ιταλοί μετεωρολόγοι για το Δεκέμβριο

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για Χριστούγεννα - Πότε χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Σίδνεϊ: Ζευγάρι «έγδυσε» καζίνο με… κρυφή κάμερα και ακουστικά – Λεία άνω των 730.000 ευρώ

20:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Δεκέμβρης από τα παλιά» ή «ζεστός» της νέας εποχής; Τι λένε οι αντικρουόμενες προγνώσεις των μετεωρολόγων για το πρώτο δεκαπενθήμερο

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: Χειρουργήθηκε η σύντροφος του άτυχου 24χρονου – «Φύλλο και φτερό» το αυτοκίνητο του 29χρονου από την ΕΛΑΣ

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Οι Πομάκοι: Ποιοι είναι και πού ζουν - Οι ελληνικές λέξεις στη γλώσσα τους - Πώς έγινε ο εξισλαμισμός τους

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: «Λυπάμαι για το παιδί, συγγνώμη» λέει η μητέρα του οδηγού - Ο άτυχος 24χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της συντρόφου του

17:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό θα «σαρώσει» την χώρα με βροχές και χαλαζοπτώσεις - Πότε έρχεται η νέα κακοκαιρία - Ηχηρή προειδοποίηση Τσατραφύλλια

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Έκρηξη σε καφετέρια στη Νεάπολη - Εικόνες χάους

23:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3: Ο Γιόβιτς υπέγραψε με χατ τρικ το ντέρμπι της χρονιάς

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 1 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:16ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών στους Δικηγορικούς Συλλόγους – Συνεχίζεται αύριο η ψηφοφορία

14:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται ισχυρές βροχοπτώσεις - Η πρόγνωση Κολυδά για το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου

08:44ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η στιγμή της επίθεσης θαλάσσιων drones κατά πετρελαιοφόρων στα ανοιχτά της Τουρκίας - Βίντεο

22:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3 (Τελικό): Πήρε το ντέρμπι με χατ τρικ του Γιόβιτς

03:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Το 1,2 εκατ. ευρώ για ψύξη του ΣΕΦ, έφερε την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λούτσα: 24χρονος ο νεκρός, η μητέρα, η αδελφή και η κοπέλα του τραυματίες - Συγκλονίζει το βίντεο

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Πάνω από 1.000 τρακτέρ στην Εθνική Οδό - «Δεν θα φύγουμε αν δεν πάρουμε απαντήσεις»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ