Δώρο Χριστουγέννων: Αυξημένο το ποσό για τους ανέργους - Πότε πληρώνεται

Πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων

Newsbomb

Δώρο Χριστουγέννων: Αυξημένο το ποσό για τους ανέργους - Πότε πληρώνεται
Unsplash
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το δώρο Χριστουγέννων 2025 για τους επιδοτούμενους ανέργους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), πρώην ΟΑΕΔ, είναι αυξημένο. Η νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό τον περασμένο Απρίλιο συμπαρασύρει και το επίδομα ανεργίας, με αποτέλεσμα το πλήρες δώρο να διαμορφώνεται πλέον στα 540 ευρώ. Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό, το οποίο πιστώνεται στους δικαιούχους, δεν μπορεί να ξεπερνά τα 25 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, με την ημερήσια επιδότηση να ανέρχεται στα 21,60 ευρώ. Τα αναφερόμενα ποσά αφορούν ανέργους που εργάζονταν σε επιχειρήσεις με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.

Πότε πληρώνεται το δώρο Χριστουγέννων

Οι άνεργοι θα πληρωθούν το δώρο Χριστουγέννων νωρίτερα από ό,τι συνέβαινε παλαιότερα. Αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση, οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου. Αυτή η πρόωρη καταβολή έχει ως στόχο να διευκολύνει τους ανέργους της ΔΥΠΑ στον προγραμματισμό τους ενόψει των Χριστουγέννων. Επισημαίνεται ότι και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα πληρωθούν νωρίτερα, καθώς η προθεσμία μετατίθεται από 21 Δεκεμβρίου στις 19 Δεκεμβρίου.

Πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων

Οι επιδοτούμενοι άνεργοι που λαμβάνουν το τακτικό επίδομα ανεργίας χωρίς διακοπή από την 1η Μαΐου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου, δικαιούνται ολόκληρο το δώρο των 540 ευρώ. Σε περιπτώσεις που η επιδότηση ανεργίας διαρκεί για λιγότερο χρονικό διάστημα, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον εξής βασικό κανόνα: Κάθε ένας μήνας πλήρους επιδότησης ανεργίας αντιστοιχεί σε 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Επομένως:

  • 1 μήνας στο ταμείο ανεργίας ισούται με 21,60 x 3 = 64,80 ευρώ
  • 2 μήνες στο ταμείο ανεργίας ισούται με 21,60 x 6 = 129,60 ευρώ
  • 3 μήνες επιδότησης ανεργίας από τον πρώην ΟΑΕΔ ισούται με 21,60 x 9 = 194,40 ευρώ
  • 4 μήνες επιδότησης ανεργίας από τη ΔΥΠΑ ισούται με 21,60 x 12= 259,20 ευρώ κ.ο.κ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:02ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος εποχής για τα roadster γενικά και για τη BMW Z4 ειδικά

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων: Αυξημένο το ποσό για τους ανέργους - Πότε πληρώνεται

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε λήγει η προθεσμία για όσους δεν έλαβαν την ενίσχυση ή την έλαβαν μειωμένη 

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στην Καλιφόρνια: 4 νεκροί και 10 τραυματίες σε παιδικό πάρτι γενεθλίων - Παιδιά μεταξύ των θυμάτων - Άγνωστος ο δράστης

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Xiaomi σπάει ρεκόρ 500.000 αυτοκινήτων και έρχεται Ευρώπη

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Live - Φανάρι: Η Θεία Λειτουργία για τον Άγιο Ανδρέα προεξάρχοντος Οικουμενικού Πατριάρχη και παρουσία Πάπα Λέοντα

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια επίθεση στη Χαλκίδα: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν άνδρα για ένα κινητό

07:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κυκλοφοριακό στο «μικροσκόπιο» του ΠΑΣΟΚ - Εκδήλωση με ταυτόχρονη παρουσία Ανδρουλάκη και Δούκα

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Κορυφώνεται η ένταση στη Βενεζουέλα: «Κλειστός ο εναέριος χώρος», λέει ο Τραμπ - «Παράλογη απειλή», καταγγέλλει ο Μαδούρο

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό τροχαίο στη Λούτσα: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς - Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

07:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ στο ντέρμπι των Αθηνών, δύσκολες αποστολές για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ

07:00LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Ξεκίνησαν τα σενάρια για το τηλεοπτικό του μέλλον

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο επίδομα ανεργίας έως 1.295 ευρώ για 24 μήνες από τον Απρίλιο

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Σε «θέσεις μάχης» από σήμερα οι αγρότες - Κατεβαίνουν στα μπλόκα σε Νίκαια, Καρδίτσα, Μεγαλοχώρι

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά καταστήματα: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα - Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Δένδιας: Στις 18 Δεκεμβρίου θα σηκώσουμε την ελληνική σημαία στην πρώτη Belharra - Το νέο δόγμα

06:35ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιστορική δοξολογία στο Φανάρι - Το παρασκήνιο της Κοινής Διακήρυξη Οικουμενικού Πατριάρχη και Πάπα

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψήφος από το κινητό μας - Σε ποιες εκλογές έρχεται για πρώτη φορά η ψηφιακή κάλπη

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά «σαρώνουν» καταστήματα και περίπτερα στην Κηφισιά - Τους συλλαμβάνουν, τους αφήνουν και επιστρέφουν

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα - Τι προβλέπουν Ιταλοί μετεωρολόγοι για το Δεκέμβριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:12ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό τροχαίο στη Λούτσα: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς - Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

03:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Το 1,2 εκ. ευρώ για ψύξη του ΣΕΦ, έφερε την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα - Τι προβλέπουν Ιταλοί μετεωρολόγοι για το Δεκέμβριο

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Κενά μνήμης και αντιφάσεις της 46χρονης για τη δολοφονία - «Θα δούμε ανατροπές»

06:28LIFESTYLE

ANT1: Η «εμμονή» με την Τσολάκη, η Καραβάτου και οι σκέψεις για ηχηρές επιστροφές

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά καταστήματα: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα - Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στην Καλιφόρνια: 4 νεκροί και 10 τραυματίες σε παιδικό πάρτι γενεθλίων - Παιδιά μεταξύ των θυμάτων - Άγνωστος ο δράστης

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε λήγει η προθεσμία για όσους δεν έλαβαν την ενίσχυση ή την έλαβαν μειωμένη 

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις -Πότε λήγει η προθεσμία - Πόλος έλξης οι στρατιωτικές σχολές

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 30 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή από τον Γιώργο Τσατραφύλλια - Πώς θα κυλήσει το πρώτο 15ημερο του Δεκεμβρίου

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια επίθεση στη Χαλκίδα: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν άνδρα για ένα κινητό

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Live - Φανάρι: Η Θεία Λειτουργία για τον Άγιο Ανδρέα προεξάρχοντος Οικουμενικού Πατριάρχη και παρουσία Πάπα Λέοντα

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Σε «θέσεις μάχης» από σήμερα οι αγρότες - Κατεβαίνουν στα μπλόκα σε Νίκαια, Καρδίτσα, Μεγαλοχώρι

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψήφος από το κινητό μας - Σε ποιες εκλογές έρχεται για πρώτη φορά η ψηφιακή κάλπη

17:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Τι αλλάζει από τον Δεκέμβριο στις πληρωμές – «Τσουχτερά» πρόστιμα στους παραβάτες

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά καταστήματα αύριο Κυριακή (30/11) - Ποιες Κυριακές του Δεκεμβρίου θα λειτουργήσουν

13:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο με Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική: «Να διακοπεί η διαδικασία, είστε βυθισμένοι στο βούρκο»

23:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκηνές ντροπής στη Super League 2: Τερματοφύλακας κατήγγειλε επίθεση από τον πρόεδρο της ομάδας του

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μεσαρά: Πέθανε ξαφνικά 63χρονος – Υπέστη ανακοπή την ώρα που μάζευε ελιές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ