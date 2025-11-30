Δώρο Χριστουγέννων: Αυξημένο το ποσό για τους ανέργους - Πότε πληρώνεται

Το δώρο Χριστουγέννων 2025 για τους επιδοτούμενους ανέργους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), πρώην ΟΑΕΔ, είναι αυξημένο. Η νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό τον περασμένο Απρίλιο συμπαρασύρει και το επίδομα ανεργίας, με αποτέλεσμα το πλήρες δώρο να διαμορφώνεται πλέον στα 540 ευρώ. Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό, το οποίο πιστώνεται στους δικαιούχους, δεν μπορεί να ξεπερνά τα 25 ημερήσια επιδόματα ανεργίας, με την ημερήσια επιδότηση να ανέρχεται στα 21,60 ευρώ. Τα αναφερόμενα ποσά αφορούν ανέργους που εργάζονταν σε επιχειρήσεις με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης.

Πότε πληρώνεται το δώρο Χριστουγέννων

Οι άνεργοι θα πληρωθούν το δώρο Χριστουγέννων νωρίτερα από ό,τι συνέβαινε παλαιότερα. Αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση, οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου. Αυτή η πρόωρη καταβολή έχει ως στόχο να διευκολύνει τους ανέργους της ΔΥΠΑ στον προγραμματισμό τους ενόψει των Χριστουγέννων. Επισημαίνεται ότι και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα πληρωθούν νωρίτερα, καθώς η προθεσμία μετατίθεται από 21 Δεκεμβρίου στις 19 Δεκεμβρίου.

Πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων

Οι επιδοτούμενοι άνεργοι που λαμβάνουν το τακτικό επίδομα ανεργίας χωρίς διακοπή από την 1η Μαΐου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου, δικαιούνται ολόκληρο το δώρο των 540 ευρώ. Σε περιπτώσεις που η επιδότηση ανεργίας διαρκεί για λιγότερο χρονικό διάστημα, ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον εξής βασικό κανόνα: Κάθε ένας μήνας πλήρους επιδότησης ανεργίας αντιστοιχεί σε 3 ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Επομένως:

1 μήνας στο ταμείο ανεργίας ισούται με 21,60 x 3 = 64,80 ευρώ

2 μήνες στο ταμείο ανεργίας ισούται με 21,60 x 6 = 129,60 ευρώ

3 μήνες επιδότησης ανεργίας από τον πρώην ΟΑΕΔ ισούται με 21,60 x 9 = 194,40 ευρώ

4 μήνες επιδότησης ανεργίας από τη ΔΥΠΑ ισούται με 21,60 x 12= 259,20 ευρώ κ.ο.κ.

