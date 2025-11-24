Δώρο Χριστουγέννων 2025: Πότε θα καταβληθεί - Η καταληκτική ημερομηνία

Όλοι οι μισθωτοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων

Επιμέλεια - Newsbomb

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Πότε θα καταβληθεί - Η καταληκτική ημερομηνία
Unsplash
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νωρίτερα θα καταβληθεί φέτος το Δώρο των Χριστουγέννων στους εργαζόμενους.

Φέτος, η 21η Δεκεμβρίου, η καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή του δώρου, πέφτει Κυριακή. Έτσι οι εργοδότες θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις ενέργειες, ώστε το δώρο να δοθεί στους εργαζόμενους πριν από την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, ώστε να μη θεωρηθεί εκπρόθεσμη η καταβολή.

Όλοι οι μισθωτοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων, το οποίο αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό για όσους αμείβονται με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται ημερομίσθια.

Δώρο Χριστουγέννων: Πώς υπολογίζεται

Η βάση υπολογισμού του Δώρου είναι οι αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου. Αν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί νωρίτερα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σύμβασης.

Το χρονικό διάστημα αναφοράς είναι από 1η Μαΐου έως 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν συνεχώς όλο το διάστημα αυτό δικαιούνται ολόκληρο το δώρο.

Όσοι εργάστηκαν λιγότερο χρονικό διάστημα, λαμβάνουν αναλογικό ποσό: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασίας.

Στον υπολογισμό συνυπολογίζονται και νόμιμες άδειες (ετήσια, μητρότητας, σπουδαστική κ.ά.). Ειδικά για περιπτώσεις ασθένειας, προσμετρώνται τα «τριήμερα ασθενείας» (όπου δεν καταβάλλεται επίδομα από τον ασφαλιστικό φορέα), ενώ αφαιρούνται οι ημέρες που καταβάλλεται επίδομα ασθενείας.

Για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση, το Δώρο υπολογίζεται με βάση τις μειωμένες αποδοχές και τον χρόνο απασχόλησης από 1η Μαΐου έως 31η Δεκεμβρίου.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν το δώρο Χριστουγέννων που θα πάρουν διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής που έχει δημιουργήσει το ΚΕ.ΠΕ.Α.

Υπολογίστε ΕΔΩ πόσα χρήματα θα πάρετε

Δώρο Χριστουγέννων: Τι πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος αν δεν του καταβληθεί

Σε περίπτωση που το Δώρο Χριστουγέννων δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι-ες ή/και τα σωματεία μπορούν και πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά. Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι εργαζόμενοι-ες ή/και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Επισημαίνεται ότι στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, εάν αυτό είναι δυνατό, δεδομένου ότι η διαδικασία του αυτοφώρου διαρκεί έως και 48 ώρες.

Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων, μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, οι Επιθεωρητές Εργασίας έχουν υποχρέωση να επεμβαίνουν άμεσα, διενεργώντας ελέγχους και να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, για την άσκηση της διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

Οι εργαζόμενοι-ες μπορούν να προβαίνουν σε επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες στην ενιαία γραμμή εξυπηρέτησης 1555 ή στην ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής ανώνυμης καταγγελίας της Επιθεώρησης Εργασίας ή με αποστολή μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο Τμήμα Επιθεώρησης του τόπου εργασίας τους.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Σκότωσε τον αδελφό του με ψαλίδι - Το πρόβλημα με το αλκοόλ και τα αίτια της δολοφονίας

09:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Μάχη τετράδας στο Πανθεσσαλικό, «τελικός» στη Λάρισα

09:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη Ε.Ε. για την Ουκρανία

09:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα Βόλος - Λεβαδειακός και ΑΕΛ Novibet - ΟΦΗ

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Βηρυτός: To Iσραήλ σκότωσε τον υπαρχηγό της Χεζμπολάχ στο κρυσφύγετό του - Ποιος ήταν ο Αλί Ταμπταμπάι

09:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βιβλίο Τσίπρα: Οι αιχμές για Αχτσιόγλου και η άρνηση στην πρόταση ανάληψης της προεδρίας

08:57LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Η πρώτη ανάρτηση με τον νέο της σύντροφο

08:53ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για τα Χριστούγεννα - Πότε ανοίγουν ξανά

08:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μπαλάρα και 3άρα» ο Παναθηναϊκός - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός – Πού αλλού υπάρχουν καθυστερήσεις

08:27ΚΟΣΜΟΣ

FT: Τι συμβιβασμούς θα μπορούσε να κάνει η Ουκρανία; Τα πιθανά «ναι» και τα «όχι» του Κιέβου στο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Νόβι Σαντ της Σερβίας - Νεκρός σε τροχαίο 32χρονος Έλληνας

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Άιζακ Τζόνσον: Νεκρός ο «αστέρας» του MMA σε ηλικία 31 ετών – Κατέρρευσε μέσα στο ρινγκ

08:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday: Αντίστροφη μέτρηση για τις μεγάλες προσφορές - Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

08:11ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου: Στο εδώλιο μαζί με ακόμη τρία πρόσωπα για τα e–mails σε απόδημους

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Χαβάη: Νέα θεαματική έκρηξη στο ηφαίστειο Κιλαουέα – Σε συναγερμό οι αρχές – Δείτε live εικόνα

08:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Πότε θα καταβληθεί - Η καταληκτική ημερομηνία

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για Κασσελάκη: Προσπάθησα να τον αποθαρρύνω από το να κατέβει για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Μου φάνηκε υπερφίαλος

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η επιστροφή του Mitsubishi Lancer Evolution είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε

07:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις - Ο πίνακας με τα ποσά που δίνουν 33 Ταμεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Τι ώρα θα εμφανιστούν τα χρήματα στους λογαριασμούς των συνταξιούχων

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Νόβι Σαντ της Σερβίας - Νεκρός σε τροχαίο 32χρονος Έλληνας

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοφανές: Κινέζικο drone «ξεπατίκωσε» τη λειτουργία μαχητικού αεροσκάφους Eurofighter

08:22ΚΟΣΜΟΣ

Άιζακ Τζόνσον: Νεκρός ο «αστέρας» του MMA σε ηλικία 31 ετών – Κατέρρευσε μέσα στο ρινγκ

07:12ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Έρχονται πολύ έντονα φαινόμενα - Στο επίκεντρο καταιγίδων και η Αττική

08:27ΚΟΣΜΟΣ

FT: Τι συμβιβασμούς θα μπορούσε να κάνει η Ουκρανία; Τα πιθανά «ναι» και τα «όχι» του Κιέβου στο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

07:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στη Νέα Πέραμο: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός - Τον μαχαίρωσε ο αδερφός του

09:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη Ε.Ε. για την Ουκρανία

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοπτώσεις μετά τις 5 Δεκεμβρίου «βλέπει» το ECMWF για την Ελλάδα

09:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι «βλέπουν» οι Ιταλοί για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα - Πρόβλεψη του ECMWF

06:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα βιβλιοπωλεία σήμερα η Ιθάκη: Τι λέει ο Αλέξης Τσίπρας για 10  κορυφαία πρόσωπα - «Ώρα να ειπωθεί η δική μου αλήθεια»

08:57LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα: Η πρώτη ανάρτηση με τον νέο της σύντροφο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Γιγαντιαία ανακάλυψη σπάνιων γαιών ανοίγει τον δρόμο για νέο παγκόσμιο ηγέτη

06:52ΥΓΕΙΑ

Γράφτηκε Ιστορία: Αγόρι με σπάνια πάθηση σώθηκε μετά την πρώτη στον κόσμο γονιδιακή θεραπεία

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού: Σπουδαστές περιγράφουν τα προβλήματά τους στο Newsbomb - «Είμαστε άλλο στη... θάλασσα κι άλλο στην ξηρά»

07:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις - Ο πίνακας με τα ποσά που δίνουν 33 Ταμεία

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ανείπωτος θρήνος για το δίχρονο κοριτσάκι που «έσβησε» στην αγκαλιά της μητέρας της

06:40ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Δώσε κι εσύ 12 ευρώ να γίνεις... πρόεδρος, το briefing του Μαρινάκη με τους πολίτες, με ευφυία και δάνεια εμπειρία, αναβαθμίσεις και εκπλήξεις από τη ΔΕΗ, τα ξαναζεσταμένα μακαρόνια της Aegean και το τρένο της Motor Oil 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ