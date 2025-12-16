Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

Πληροφορίες για απεργιακές κινητοποιήσεις αύριο, 17 Δεκεμβρίου, αναζητούν οι Έλληνες στις δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης, με την φράση «Απεργία 17 Δεκεμβρίου» να «τρεντάρει».

Στην πραγματικότητα όμως μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν προγραμματισμένες απεργιακές κινητοποιήσεις για αύριο, σε συνέχεια, τουλάχιστον, των σημερινών.



Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία της Αθήνας, έχουν ανακοινώσει στάση εργασίας για αύριο Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, από τις 11:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα.

Τη στάση εργασίας προκήρυξε το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ προκειμένου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, να πραγματοποιηθεί Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση. Η ομαλή κίνηση των λεωφορείων αναμένεται να αποκατασταθεί στις 18:00 περίπου το απόγευμα.

Τα δρομολόγια στις περιαστικές γραμμές της ανατολικής και δυτικής Αττικής αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή.

Επιπρόσθετα αύριο στις 06:00 το πρωί λήγει η απεργία της ΠΕΝΕΝ στα RO/RO.

