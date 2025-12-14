Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τετάρτη - Οι ώρες που τραβούν χειρόφρενο οι οδηγοί

Σε στάση εργασίας προχωρούν την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία.

Συγκεκριμένα, τα λεωφορεία θα σταματήσουν να κινούνται από τις 11:00 μέχρι και τις 17:00.

Τα τελευταία δρομολόγια αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν τις 10:00 π.μ., ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 18:00.

Υπενθυμίζεται ότι σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωράει η ΑΔΕΔΥ την Τρίτη (16/12), έπειτα από απόφαση που ελήφθη στο 39ο Συνέδριό της.

Η κινητοποίηση στρέφεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομοσπονδίας, «ενάντια στον προϋπολογισμό του πολέμου και της αφαίμαξης της εργαζόμενης πλειοψηφίας», ενώ παράλληλα εκφράζει στήριξη στους αγώνες των αγροτών.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με επίσημη ανακοίνωσή της καλεί «όλους τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. την ΤΡΙΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025 να συμμετέχουν στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία και στην Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στην Πλατεία Συντάγματος-Αθήνα στις 11.00 το πρωί».

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος έχει εκδώσει και αυτή ανακοίνωση, δηλώνοντας ότι την Τρίτη θα κλείσουν συμβολικά όλοι οι Δήμοι ανά τη χώρα.

Στην κινητοποίηση δεν θα συμμετάσχουν οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με το MEGA.

